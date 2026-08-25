Στην περιοχή Στεφάνη Βοιωτίας, στα Δερβενοχώρια, βρίσκεται ένα από τα πύρινα μέτωπα τα οποία βρίσκονται σε σχετικά μικρή απόσταση από την Αττική.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση σήμερα 25 Αυγούστου 2026, περίπου στις 15:40.

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 85 πυροσβέστες με τέσσερεις ομάδες πεζοπόρων της 1ης και 4ης ΕΜΟΔΕ και 28 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί, προκειμένου να επιχειρούν περιοδικά, 4 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.

Συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος παρέχει ο δήμος Τανάγρας με υδροφόρες.

