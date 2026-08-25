Φωτιά στη Στεφάνη Βοιωτίας

Στα Δερβενοχώρια

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Φωτιά εκδηλώθηκε στη Στεφάνη Βοιωτίας στις 25 Αυγούστου 2026, γύρω στις 15:40.
  • 85 πυροσβέστες και 28 οχήματα συμμετέχουν στην κατάσβεση της φωτιάς.
  • 4 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα έχουν διατεθεί για αεροπυρόσβεση.
  • Συμμετοχή του δήμου Τανάγρας με υδροφόρες για υποστήριξη.
  • Η φωτιά βρίσκεται κοντά στην Αττική, σε δασική έκταση.

Στην περιοχή Στεφάνη Βοιωτίας, στα Δερβενοχώρια, βρίσκεται ένα από τα πύρινα μέτωπα τα οποία βρίσκονται σε σχετικά μικρή απόσταση από την Αττική. 

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση σήμερα 25 Αυγούστου 2026, περίπου στις 15:40. 

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 85 πυροσβέστες με τέσσερεις ομάδες πεζοπόρων της 1ης και 4ης ΕΜΟΔΕ και 28 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί, προκειμένου να επιχειρούν περιοδικά, 4 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.

Συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος παρέχει ο δήμος Τανάγρας με υδροφόρες.
 

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