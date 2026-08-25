Η Κατερίνα Στικούδη κι ο Βαγγέλης Σερίφης επέλεξαν να γιορτάσουν την όγδοη επέτειο του γάμου τους επιστρέφοντας στο Μορφάτι Θεσπρωτίας, στο μέρος όπου παντρεύτηκαν στις 25 Αυγούστου 2018.

Την επιστροφή τους στον τόπο του γάμου αποκάλυψε ο μουσικός παραγωγός με ανάρτησή του στο Instagram.

Η τραγουδίστρια και ο Βαγγέλης Σερίφης βρέθηκαν στην ίδια εκκλησία όπου είχε τελεστεί το μυστήριο του γάμου τους, αυτή τη φορά έχοντας μαζί τους τα δύο παιδιά τους. Στις φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν, το ζευγάρι ποζάρει και αγκαλιασμένο, καταγράφοντας τη νέα φάση της κοινής του ζωής, οκτώ χρόνια μετά τον γάμο.

Με ανάρτηση για την επέτειο, ο Βαγγέλης Σερίφης έγραψε: «8 χρόνια μετά στο χωριό μας. Λίγο μεγαλύτεροι, λίγο σοφότεροι, πολύ πιο άυπνοι και πολύ πιο ορεξάτοι. Α, και με 2 φάτσες να μας κάνουν τη ζωή πιο όμορφη. 25-8-2018».

Η ανάρτηση του Βαγγέλη Σερίφη

Μορφάτι Θεσπρωτίας και επέτειος γάμου

Το Μορφάτι Θεσπρωτίας έχει ιδιαίτερη σημασία για το ζευγάρι, καθώς εκεί ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου στις 25 Αυγούστου 2018. Η φετινή τους επιστροφή έγινε με αφορμή τη συμπλήρωση οκτώ χρόνων γάμου.

Η ανάρτηση του μουσικού παραγωγού συνόδευσε τα στιγμιότυπα από την επίσκεψη στο χωριό και στην εκκλησία, όπου η Κατερίνα Στικούδη και ο Βαγγέλης Σερίφης βρέθηκαν ξανά, αυτή τη φορά ως τετραμελής οικογένεια.