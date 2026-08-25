Κατερίνα Στικούδη: Η τρυφερή ανάρτηση για την επέτειο γάμου με τον Σερίφη

«8 χρόνια μετά λίγο μεγαλύτεροι και πολύ πιο ορεξάτοι», σχολίασε

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κατερίνα Στικούδη και ο Βαγγέλης Σερίφης γιόρτασαν την όγδοη επέτειο γάμου τους στο Μορφάτι Θεσπρωτίας, όπου παντρεύτηκαν το 2018.
  • Η επιστροφή τους περιλάμβανε την επίσκεψη στην εκκλησία του γάμου τους, συνοδευόμενοι από τα δύο παιδιά τους.
  • Ο Βαγγέλης Σερίφης ανάρτησε φωτογραφίες στο Instagram, εκφράζοντας τη χαρά τους για την οικογενειακή ζωή.
  • Το ζευγάρι αναφέρθηκε στην αλλαγή που έχει φέρει η γονεϊκότητα στη ζωή τους, 8 χρόνια μετά το γάμο.

Η Κατερίνα Στικούδη κι ο Βαγγέλης Σερίφης επέλεξαν να γιορτάσουν την όγδοη επέτειο του γάμου τους επιστρέφοντας στο Μορφάτι Θεσπρωτίας, στο μέρος όπου παντρεύτηκαν στις 25 Αυγούστου 2018. 

Κατερίνα Στικούδη: Η ηλικία, η καταγωγή, οι σπουδές και τα παιδιά

Την επιστροφή τους στον τόπο του γάμου αποκάλυψε ο μουσικός παραγωγός με ανάρτησή του στο Instagram.

Κατερίνα Στικούδη: Η τρυφερή ανάρτηση για την επέτειο γάμου με τον Σερίφη

Η τραγουδίστρια και ο Βαγγέλης Σερίφης βρέθηκαν στην ίδια εκκλησία όπου είχε τελεστεί το μυστήριο του γάμου τους, αυτή τη φορά έχοντας μαζί τους τα δύο παιδιά τους. Στις φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν, το ζευγάρι ποζάρει και αγκαλιασμένο, καταγράφοντας τη νέα φάση της κοινής του ζωής, οκτώ χρόνια μετά τον γάμο. 

Στικούδη για Σερίφη: «Εγώ τον ερωτεύομαι όλο και περισσότερο & τον θέλω»

Με ανάρτηση για την επέτειο, ο Βαγγέλης Σερίφης έγραψε: «8 χρόνια μετά στο χωριό μας. Λίγο μεγαλύτεροι, λίγο σοφότεροι, πολύ πιο άυπνοι και πολύ πιο ορεξάτοι. Α, και με 2 φάτσες να μας κάνουν τη ζωή πιο όμορφη. 25-8-2018».

Η ανάρτηση του Βαγγέλη Σερίφη

Μορφάτι Θεσπρωτίας και επέτειος γάμου

Το Μορφάτι Θεσπρωτίας έχει ιδιαίτερη σημασία για το ζευγάρι, καθώς εκεί ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου στις 25 Αυγούστου 2018. Η φετινή τους επιστροφή έγινε με αφορμή τη συμπλήρωση οκτώ χρόνων γάμου.

Κατερίνα Στικούδη: Η τρυφερή ανάρτηση για την επέτειο γάμου με τον Σερίφη

Η ανάρτηση του μουσικού παραγωγού συνόδευσε τα στιγμιότυπα από την επίσκεψη στο χωριό και στην εκκλησία, όπου η Κατερίνα Στικούδη και ο Βαγγέλης Σερίφης βρέθηκαν ξανά, αυτή τη φορά ως τετραμελής οικογένεια.

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