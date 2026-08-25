Πώς θα καταλάβεις ότι ξεπέρασες επιτέλους τον πρώην σου

Τα σημάδια που θα σε βοηθήσουν να ξεπεράσεις το παρελθόν

Η προηγούμενή σου σχέση έχει τελειώσει, όμως εσύ δεν είσαι σίγουρη αν μέσα σου έχεις καταφέρει να ξεπεράσεις την απώλεια του ερωτικού σου συντρόφου, ούτε και αν είσαι έτοιμη να κάνεις το επόμενο βήμα, γνωρίζοντας νέους ανθρώπους.

Να λοιπόν πώς θα βεβαιωθείς ότι η προηγούμενή σου σχέση αποτελεί επισήμως παρελθόν και στο συναισθηματικό κομμάτι, για να προχωρήσεις στα ερωτικά σου.

Οι ενδείξεις που πρέπει να αναζητήσεις:

Δέχτηκες τον χωρισμό

Συμφιλιώθηκες με το γεγονός ότι η σχέση έληξε. Έχετε σταματήσει να ελπίζετε και οι δύο για συμφιλίωση και μπορείτε να μιλήσετε για τα συναισθήματά σας, χωρίς να καταρρεύσετε ψυχολογικά.

Έχεις θεραπευθεί από τον συναισθηματικό πόνο

Δεν νιώθεις πλέον έντονα συναισθήματα όπως η συντριβή, ο θυμός ή η δυσαρέσκεια για την προηγούμενή σου σχέση.

Ανακάλυψες νέα ενδιαφέροντα

Έχεις αρχίσει να κάνεις πράγματα που σου αρέσουν τα οποία δεν σχετίζονται με την προηγούμενη σχέση. Βρήκες νέες δραστηριότητες που σου φέρνουν ευτυχία και χαρά, ενώ είσαι δραστήρια σε πολλούς τομείς στη ζωή σου, απολαμβάνοντάς το.

Έχεις μια θετική προοπτική για τις μελλοντικές σου σχέσεις

Τώρα είσαι ανοιχτή στην ιδέα να ξαναβρείς την αγάπη και τη συντροφικότητα. Είσαι αισιόδοξη για το μέλλον και πιστεύεις ότι μπορείς να βρεις την ευτυχία σε μια νέα σχέση.

Έχεις αφήσει το παρελθόν για τα καλά

Δεν μένεις πια προσκολλημένη στο παρελθόν και στο τι θα μπορούσε να έχει συμβεί σε αυτό. Είσαι συγκεντρωμένη στο παρόν και στο τι μπορείς να κάνεις για να βελτιώσεις τη ζωή σου ουσιαστικά και με διάθεση.

Θυμήσου, η μετάβαση από μια προηγούμενη σχέση είναι διαφορετική για τον κάθε άνθρωπο. Αφιέρωσε χρόνο για να θεραπευθείς και να ηρεμίσεις από το στρες και τη στενοχώρια που φέρνει το τέλος μιας σχέσης, επικεντρώσου στη βελτίωση του εαυτού σου και αναζήτησε υποστήριξη από φίλους και συγγενείς πριν ξεκινήσεις το ταξίδι προς μια νέα γνωριμία και σχέση.

Πηγή: www.allyou.gr

Συντάκτης άρθρου: Ναταλία Πετρίτη