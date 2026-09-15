Ζούλιας για Μαζωνάκη: «Σταματήστε όσοι δεν ξέρετε» - Η οργισμένη παρέμβαση

Ο σχεδιαστής μόδας για τα σχόλια γύρω από την οικογένεια του τραγουδιστή

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Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Βασίλης Ζούλιας αντέδρασε δημόσια στα αρνητικά σχόλια για την οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη μετά τον θάνατό του.
  • Εξήγησε την προσωπική του εμπειρία με τον εθισμό και τον πόνο που βιώνει μια οικογένεια σε τέτοιες καταστάσεις.
  • Κάλεσε τους χρήστες των social media να σταματήσουν τις επιθέσεις και να σεβαστούν τον πόνο της οικογένειας.
  • Αναφέρθηκε σε παλαιότερη συνάντηση με τον Μαζωνάκη που δεν πραγματοποιήθηκε, υπογραμμίζοντας την τραγικότητα της κατάστασης.
  • Επισήμανε ότι οι κριτικές προέρχονται από ανθρώπους που δεν κατανοούν την πραγματικότητα του εθισμού.

Με δημόσια τοποθέτηση στο Instagram, ο Βασίλης Ζούλιας αντέδρασε στα σχόλια που γράφτηκαν για την οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη μετά τον θάνατο του τραγουδιστή. Ο σχεδιαστής επέλεξε να μιλήσει ανοιχτά, λίγες ώρες μετά την κηδεία, εξηγώντας ότι παρενέβη επειδή γνωρίζει προσωπικά τι σημαίνει ο εθισμός μέσα σε μια οικογένεια.

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Στο βίντεο που ανάρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό, ο Βασίλης Ζούλιας αναφέρθηκε τόσο στις αντιδράσεις που είδε στα social media όσο και στη δική του διαδρομή με τον εθισμό, ενώ έκανε και αναφορά στην πολυετή οικογενειακή και δικαστική διαμάχη που είχε ξεσπάσει τα τελευταία χρόνια ανάμεσα στον Γιώργο Μαζωνάκη και τις αδελφές του.

Μεταξύ όσων έχουν δημοσιευθεί για την υπόθεση του θανάτου του τραγουδιστή, έχουν αναφερθεί και θεσμικές εξελίξεις, όπως ότι οι γιατροί βρέθηκαν στην ανακρίτρια και ότι είναι αντιμέτωποι μέχρι και με ισόβια κάθειρξη.

Η ανάρτηση του Βασίλη Ζούλια στο Instagram

«Ξύπνησα σήμερα και μπαίνοντας στο Instagram έπεσα σε αυτόν τον ορυμαγδό σχολίων, αρνητικών σχολίων και βρισίματος απέναντι στην οικογένεια του Γιώργου. Από όλους εσάς που δεν έχετε ιδέα περί τίνος πρόκειται… το να έχεις κάποιον άνθρωπο σαν τον Γιώργο σε μια οικογένεια. Και μιλάω γιατί ξέρω… Ξέρω τι τράβηξε η δική μου μάνα που δεν μπορούσε να με σταματήσει με τίποτα. Και τότε που εγώ έκανα χρήση σχεδόν 35 χρόνια πριν, δεν υπήρχε εισαγγελική παραγγελία. Έφυγα από το χέρι της μάνας μου και έπεσα στο κενό. Και αυτό δεν ήταν αρκετό. Δεν μπορούσε να με σταματήσει κανείς. Σταμάτησα μόνο όταν έπιασα αυτό τον ευλογημένο πάτο, τον οποίο δεν πρόλαβε ο Γιώργος. Ήταν κοντά στον πάτο, αλλά δεν πρόλαβε. Σταματήστε σας παρακαλώ να λοιδορείτε αυτή την οικογένεια. Σεβαστείτε τον πόνο της γιατί δεν έχετε ιδέα», ακούμε τον Βασίλη Ζούλια να λέει.

Στην ίδια παρέμβαση, εξήγησε γιατί θεωρεί ότι όσοι έχουν ζήσει αντίστοιχες καταστάσεις μπορούν να αντιληφθούν καλύτερα τι περνά μια οικογένεια σε τέτοιες συνθήκες. Όπως είπε: «Πρέπει να υπάρχει ένα 15-20% οικογενειών στην Ελλάδα που είναι τυχερές και ευλογημένες και δεν έχουν, είτε στην οικογένεια, είτε στον ευρύτερο κύκλο, κάποιον ναρκομανή ή αλκοολικό να υποφέρει. Όσοι έχουν, όμως, ξέρουν. Και μιλάω μόνο επειδή έχω προσωπική εμπειρία και ο μόνος λόγος που βγαίνω ανά καιρούς και τα λέω είναι γιατί προσωπικά έχω λάβει ένα τεράστιο δώρο από τη ζωή, αυτό το δώρο της ανάρρωσης μου».

Η ανάρτηση του Βασίλη Ζούλια

Τι είπε για τον εθισμό και την οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη

Ο σχεδιαστής συνέδεσε τη δημόσια τοποθέτησή του με τη δική του εμπειρία από την περίοδο της χρήσης, περιγράφοντας το αδιέξοδο που, όπως είπε, είχε ζήσει η δική του μητέρα. Με αυτό το επιχείρημα κάλεσε όσους σχολιάζουν να σταματήσουν τις επιθέσεις προς τους οικείους του τραγουδιστή.

Παράλληλα, επέμεινε ότι η κριτική απέναντι στην οικογένεια γίνεται από ανθρώπους που δεν γνωρίζουν τι έχει προηγηθεί και τι συνεπάγεται η συμβίωση με την ασθένεια του εθισμού. Η παρέμβασή του επικεντρώθηκε στο γιατί δεν πρέπει να στοχοποιούνται συγγενείς την ώρα του πένθους.

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Το παλιό ραντεβού με τον Γιώργο Μαζωνάκη

Ο Βασίλης Ζούλιας αποκάλυψε επίσης ένα περιστατικό από το παρελθόν, όταν είχε κανονίσει να συναντήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη, χωρίς τελικά εκείνος να εμφανιστεί.

Στο ίδιο απόσπασμα είπε: «Πριν πολλά χρόνια είχα ένα ραντεβού με τον Γιώργο να τον πάω κάπου. Με έστησε. Δεν ήρθε ποτέ. Ήταν κοντά στον πάτο, αλλά δεν πρόλαβε. Έγιναν τραγικά τραγικότατα λάθη. Μπορεί να ήταν μαζί μας,. Δεν πρόλαβε. Σταματήστε λοιπόν, όσοι δεν ξέρετε να λοιδορείτε με τέτοιο αισχρό τρόπο την οικογένειά του, κυρίως τώρα που πονάει περισσότερο. Ξέρετε τι είναι μια οικογένεια να πονάει επί 30; Γιατί η δική μου οικογένεια πονούσε επί 15 χρόνια που ήταν η δική μου χρήση. Σταματήστε. Σκάστε. Βγάλτε το σκασμό και ακούστε αυτούς που ξέρουν. Ξερόλας δεν είμαι. Δύο πράγματα ξέρω στη ζωή και μπορώ να μιλήσω. Ένα είναι για τη μόδα και το άλλο είναι για την ασθένεια του εθισμού από την οποία πάσχει πάρα πάρα πολύς κόσμος. Μέσα στη σόουμπιζ επίσης και έξω από τη σόουμπιζ. Σταματήστε. Σταματήστε…».

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ΒΑΣΙΛΗΣ ΖΟΥΛΙΑΣ
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ
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