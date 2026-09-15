Τον Γιώργο Μαζωνάκη αποθέωσε ο Σταύρος Ξαρχάκος, ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους Έλληνες συνθέτες του έντεχνου και λαϊκού τραγουδιού.

Σταύρος Ξαρχάκος/ φωτογραφία από NDP

Λίγες ώρες μετά την κηδεία του σπουδαίου τραγουδιστή που όλοι κλάψαμε, γελάσαμε και διασκεδάσαμε με τα τραγούδια του, ο Σταύρος Ξαρχάκος τον χαρακτήρισε «το τελευταίο λαϊκό είδωλο», τονίζοντας πως κατάφερνε μέσα από τις ερμηνείες του να μετατρέψει το λαϊκό τραγούδι σε κάτι βαθιά προσωπικό.

«Αποχαιρετούμε δυστυχώς πρόωρα το τελευταίο λαϊκό είδωλο, έναν καλλιτέχνη καθολικής αποδοχής, που ήξερε να κάνει το λαϊκό τραγούδι να μοιάζει με προσωπική εξομολόγηση.Καλό σου ταξίδι, Γιώργο», έγραψε ο χαρακτηριστικά.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στον κόσμο γι’ αυτό και στο λαϊκό προσκύνημα αλλά και στην κηδεία του έδωσε το παρών χιλιάδες κόσμος.

