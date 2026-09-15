«Το Τελευταίο Λαϊκό Είδωλο»: Το «αντίο» του Ξαρχάκου στον Μαζωνάκη

Τα σπουδαία λόγια του Έλληνα συνθέτη για τον Μαζώ

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Σταύρος Ξαρχάκος αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη, χαρακτηρίζοντάς τον «το τελευταίο λαϊκό είδωλο».
  • Η κηδεία του Μαζωνάκη συγκέντρωσε χιλιάδες θαυμαστές, αποδεικνύοντας τη δημοτικότητα του καλλιτέχνη.
  • Ο Ξαρχάκος επεσήμανε ότι ο Μαζωνάκης μετέτρεπε το λαϊκό τραγούδι σε προσωπική εξομολόγηση.
  • Ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν αγαπητός για τις ερμηνείες του, που συνδύαζαν συναισθηματική βάθος και λαϊκή κουλτούρα.

Τον Γιώργο Μαζωνάκη αποθέωσε ο Σταύρος Ξαρχάκος, ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους Έλληνες συνθέτες του έντεχνου και λαϊκού τραγουδιού.

Σταύρος Ξαρχάκος/ φωτογραφία από NDP

Σταύρος Ξαρχάκος/ φωτογραφία από NDP
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Λίγες ώρες μετά την κηδεία του σπουδαίου τραγουδιστή που όλοι κλάψαμε, γελάσαμε και διασκεδάσαμε με τα τραγούδια του, ο Σταύρος Ξαρχάκος τον χαρακτήρισε «το τελευταίο λαϊκό είδωλο», τονίζοντας πως κατάφερνε μέσα από τις ερμηνείες του να μετατρέψει το λαϊκό τραγούδι σε κάτι βαθιά προσωπικό.

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«Αποχαιρετούμε δυστυχώς πρόωρα το τελευταίο λαϊκό είδωλο, έναν καλλιτέχνη καθολικής αποδοχής, που ήξερε να κάνει το λαϊκό τραγούδι να μοιάζει με προσωπική εξομολόγηση.Καλό σου ταξίδι, Γιώργο», έγραψε ο χαρακτηριστικά. 

Ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στον κόσμο γι’ αυτό και στο λαϊκό προσκύνημα αλλά και στην κηδεία του έδωσε το παρών χιλιάδες κόσμος.
 

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ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ
 |
ΣΤΑΥΡΟΣ ΞΑΡΧΑΚΟΣ
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