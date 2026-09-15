Φαίη Σκορδά: Το βίντεο με τη σκυλίτσα της στον κήπο του σπιτιού της

Η παρουσιάστρια προετοιμάζεται για τη νέα της εκπομπή

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Η καθημερινότητα στο σπίτι της και η… αποστολή της Μέλη

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Φαίη Σκορδά μοιράστηκε βίντεο με τη σκυλίτσα της, τη Μέλη, στον κήπο του σπιτιού της.
  • Η Μέλη φαίνεται να προστατεύει το σπίτι από τη γάτα της, την Cookie, όπως αποτυπώνεται στο βίντεο.
  • Η παρουσιάστρια χρησιμοποιεί χιούμορ στο βίντεο, αναφέροντας "When Meli 'protected us' from cookie".
  • Η Φαίη Σκορδά προετοιμάζεται για τη νέα τηλεοπτική σεζόν στον ΑΝΤ1 με την καθημερινή της εκπομπή.
  • Παρά την προετοιμασία, βρίσκει χρόνο για την οικογένεια και τα κατοικίδια της.

Ένα απρόοπτο περιστατικό στον κήπο του σπιτιού της μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους η Φαίη Σκορδά, με πρωταγωνίστρια αυτή τη φορά τη σκυλίτσα της, τη Μέλη.

H αγαπημένη σκυλίτσα της παρουσιάστριας, Μέλι

H αγαπημένη σκυλίτσα της παρουσιάστριας, Μέλη

Η παρουσιάστρια, που μέσα από τα social media μοιράζεται συχνά στιγμές από την καθημερινότητά της, δημοσίευσε ένα βίντεο από τον κήπο του σπιτιού της, όπου η Μέλη φαίνεται να βρίσκεται σε επιφυλακή, κοιτάζοντας προς την πλευρά του σπιτιού.

Στο στιγμιότυπο, η λευκή σκυλίτσα στέκεται στον κήπο, δίπλα σε ένα δέντρο, έχοντας το βλέμμα της στραμμένο προς τα πάνω. Λίγο αργότερα, η κάμερα αποκαλύπτει και τον… λόγο της αναστάτωσης, καθώς στην άκρη ενός μπαλκονιού βρίσκεται η γάτα της, η Cookie.

«When Meli “protected us” from cookie», έγραψε χαρακτηριστικά πάνω στο βίντεο η Φαίη Σκορδά, αποτυπώνοντας με χιούμορ τη στιγμή που η αγαπημένη της σκυλίτσα ανέλαβε τον ρόλο του… φύλακα του σπιτιού.

Φαίη Σκορδά: Το βίντεο με τη σκυλίτσα της στον κήπο του σπιτιού της

Τα τηλεοπτικά σχέδια της Φαίης Σκορδά στον ΑΝΤ1

Η Φαίη Σκορδά συνεχίζει παράλληλα την προετοιμασία της για τη νέα τηλεοπτική σεζόν στον ΑΝΤ1, όπου αναμένεται να επιστρέψει με την καθημερινή της εκπομπή.

Φαίη Σκορδά: Κορμάρα με ροζ outfit

Φαίη Σκορδά: Η αλλαγή στο Instagram της μετά τη μεταγραφή στον ΑΝΤ1

Μέσα στην έντονη προετοιμασία για το νέο της τηλεοπτικό ξεκίνημα, η παρουσιάστρια βρίσκει χρόνο για την οικογένεια και τα αγαπημένα της κατοικίδια, μοιραζόμενη με τους followers της πιο προσωπικές και αυθόρμητες στιγμές από την καθημερινότητά της από την οποία δε λείπει το pilates.

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ΦΑΙΗ ΣΚΟΡΔΑ
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ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
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