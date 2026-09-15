Η καθημερινότητα στο σπίτι της και η… αποστολή της Μέλη

Ένα απρόοπτο περιστατικό στον κήπο του σπιτιού της μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους η Φαίη Σκορδά, με πρωταγωνίστρια αυτή τη φορά τη σκυλίτσα της, τη Μέλη.

H αγαπημένη σκυλίτσα της παρουσιάστριας, Μέλη

Η παρουσιάστρια, που μέσα από τα social media μοιράζεται συχνά στιγμές από την καθημερινότητά της, δημοσίευσε ένα βίντεο από τον κήπο του σπιτιού της, όπου η Μέλη φαίνεται να βρίσκεται σε επιφυλακή, κοιτάζοντας προς την πλευρά του σπιτιού.

Στο στιγμιότυπο, η λευκή σκυλίτσα στέκεται στον κήπο, δίπλα σε ένα δέντρο, έχοντας το βλέμμα της στραμμένο προς τα πάνω. Λίγο αργότερα, η κάμερα αποκαλύπτει και τον… λόγο της αναστάτωσης, καθώς στην άκρη ενός μπαλκονιού βρίσκεται η γάτα της, η Cookie.

«When Meli “protected us” from cookie», έγραψε χαρακτηριστικά πάνω στο βίντεο η Φαίη Σκορδά, αποτυπώνοντας με χιούμορ τη στιγμή που η αγαπημένη της σκυλίτσα ανέλαβε τον ρόλο του… φύλακα του σπιτιού.

Τα τηλεοπτικά σχέδια της Φαίης Σκορδά στον ΑΝΤ1

Η Φαίη Σκορδά συνεχίζει παράλληλα την προετοιμασία της για τη νέα τηλεοπτική σεζόν στον ΑΝΤ1, όπου αναμένεται να επιστρέψει με την καθημερινή της εκπομπή.

Μέσα στην έντονη προετοιμασία για το νέο της τηλεοπτικό ξεκίνημα, η παρουσιάστρια βρίσκει χρόνο για την οικογένεια και τα αγαπημένα της κατοικίδια, μοιραζόμενη με τους followers της πιο προσωπικές και αυθόρμητες στιγμές από την καθημερινότητά της από την οποία δε λείπει το pilates.