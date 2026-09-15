Το νέο της «στολίδι» στη Μονμάρτρη – Έτσι είναι το Fat Rat

Ένα νέο επιχειρηματικό βήμα, αυτή τη φορά εκτός Ελλάδας, κάνει η Ιωάννα Τούνη, επεκτείνοντας τη δραστηριότητά της στο Παρίσι.

Η γνωστή influencer και επιχειρηματίας ένωσε τις δυνάμεις της με την ξαδέλφη της, Κωνσταντίνα Πανάγου, και δημιούργησαν το «Fat Rat Croissanterie», έναν νέο χώρο αφιερωμένο στα γαλλικά κρουασάν, στην περιοχή της Μονμάρτρης.

Η ιδέα φαίνεται πως γεννήθηκε από την αγάπη της Ιωάννας Τούνη για τα κρουασάν, αλλά και την ιδιαίτερη αδυναμία της στη σοκολάτα. Όπως έχει πει η ίδια, είχε στο μυαλό της το Παρίσι ως την απόλυτη πόλη για κρουασάν και ήθελε να δημιουργήσει κάτι που να ανταποκρίνεται στις υψηλές προσδοκίες της.

«Εγώ είμαι άρρωστη με τη σοκολάτα. Στο Παρίσι έχουν το κλασικό pain au chocolat, το οποίο έχει μέσα λίγη σοκολάτα. Εγώ θέλω να δαγκώνω το κρουασάν και να στάζουν σοκολάτες και πραλίνες» είπε στο βίντεο η Ιωάννα Τούνη.

Καθοριστικό ρόλο στο εγχείρημα είχε η ξαδέλφη της, η οποία ζει τα τελευταία πέντε χρόνια στο Παρίσι και έχει εργαστεί ως επαγγελματίας σεφ. Η μόνιμη εγκατάστασή της στη γαλλική πρωτεύουσα έκανε την Ιωάννα να δει πιο σοβαρά το ενδεχόμενο μιας κοινής επιχειρηματικής προσπάθειας.

Όπως αποκάλυψε, πριν από περίπου δύο χρόνια ξεκίνησαν την αναζήτηση του κατάλληλου χώρου. Η διαδικασία μόνο εύκολη δεν ήταν, καθώς τα ενοίκια στο Παρίσι είναι ιδιαίτερα υψηλά. Τελικά, επέλεξαν τη Μονμάρτρη, αναζητώντας μια περιοχή με έντονη τουριστική κίνηση και κόσμο.

Έτσι, μετά από αρκετή αναζήτηση και πολλές δυσκολίες, το νέο τους εγχείρημα άνοιξε τις πόρτες του και πλέον υποδέχεται το κοινό στην καρδιά του Παρισιού.

Δες το βίντεο της Ιωάννας Τούνη: