Φεστιβάλ Βενετίας: Βραβείο σκηνοθεσίας για την Ελληνίδα Ζακλίν Λέντζου

Η σκηνοθέτης εμπνεύστηκε την ταινία της από τη δολοφονία του Γρηγορόπουλου

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Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Ap images
Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας: Οι εμφανίσεις που ξεχώρισαν στο κόκκινο χαλί / Βίντεο: ΣΚΑΪ

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ζακλίν Λέντζου βραβεύτηκε με το βραβείο Σκηνοθεσίας στο 83ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας για την ταινία της "Μια μέρα στη ζωή της Τζο: Κεφάλαιο Φαίδρα".
  • Η ταινία εμπνέεται από τη δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου και προβάλλει το μήνυμα "Σταματήστε να σκοτώνετε παιδιά".
  • Η Ζακλίν Λέντζου, 37 ετών, έχει σπουδάσει κινηματογράφο στο London Film School και έχει βραβευθεί και στο παρελθόν.
  • Η ταινία είναι μια ελληνόφωνη παραγωγή που συνδυάζει δράμα και μεταφυσικά στοιχεία, εστιάζοντας στη ζωή ενός 15χρονου κοριτσιού.
  • Η ταινία διακρίθηκε επίσης με το Βραβείο Συμπερίληψης και Βιωσιμότητας Edipo Re 2026.

Η Ζακλίν Λέντζου τιμήθηκε με το βραβείο Σκηνοθεσίας του τμήματος Orizzonti, στο 83ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, για τη δημιουργία της δεύτερης μεγάλου μήκους ταινίας της «Μια μέρα στη ζωή της Τζο: Κεφάλαιο Φαίδρα».

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Η Ζακλίν Λέντζου παρέλαβε το βραβείο της συγκινημένη, αναφερόμενη στη σημασία του να κάνει κάποιος ανεξάρτητο σινεμά σήμερα. Η βραβευμένη σκηνοθέτιδα ευχαρίστησε την κριτική επιτροπή για την αναγνώριση του μεγάλου ρίσκου που πήρε για να κάνει αυτή την ταινία, ενώ με το σύνθημα «Σταματήστε να σκοτώνετε παιδιά» -αναφερόμενη στη δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου, από την οποία εμπνεύστηκε την ταινία της-, ολοκλήρωσε την ομιλία της.

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Συγκεκριμένα, η Ζακλίν Λέντζου δήλωσε την ώρα που παραλάμβανε το βραβείο της: «Δεν έχω προετοιμάσει ευχαριστήριο λόγο, θα μιλήσω από την καρδιά μου. Και θα μιλήσω για το σινεμά που όλο και πιο δύσκολα γυρίζουμε όσοι θέλουμε να κάνουμε ελεύθερο, ανεξάρτητο σινεμά. Γι' αυτό και σας ευχαριστώ που αναγνωρίσατε το ρίσκο που πήρα με αυτή την ταινία. Η ταινία είναι εμπνευσμένη από ένα πραγματικό περιστατικό που συνέβη στην πατρίδα μου, στην Αθήνα. Όταν ένας αστυνομικός σκότωσε χωρίς λόγο ένα 15χρονο παιδί. Σταματήστε να σκοτώνετε παιδιά».

Η ταινία «Μια μέρα στη ζωή της Τζο: Κεφάλαιο Φαίδρα» συμμετείχε στο διαγωνιστικό τμήμα «Ορίζοντες», μαζί με ακόμη 18 ταινίες από όλο τον κόσμο, μία κατηγορία που είναι αφιερωμένη στις πιο πρωτοποριακές φωνές του σύγχρονου παγκόσμιου κινηματογράφου.

 

Ποια είναι η Ζακλίν Λέντζου - Το βιογραφικό της βραβευμένης σκηνοθέτιδας

  • Η Ζακλίν Λέντζου γεννήθηκε στην Αθήνα το 1989 και μεγάλωσε ανάμεσα στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη
  • Είναι 37 χρόνων και ο προσωπικός λογαριαμσό της στο Instagram είναι @jacklens66
  • Σπούδασε κινηματογράφο στο London Film School, από όπου αποφοίτησε με έπαινο το 2013
  • Η φιλμογραφία της περιλαμβάνει τις μικρού μήκους «Thirteen Blue», «Αλεπού», «Hiwa», «Έκτορας Μαλό: Η τελευταία μέρα της χρονιάς» και «Το τέλος του πόνου». Εδώ να σημειώσουμε ότι, το 2018 ο «Έκτορας Μαλό» είχε κερδίσει το Leica Cine Discovery Prize στην Εβδομάδα Κριτικής του Φεστιβάλ Καννών

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H Ζακλίν Λέντζου / Φωτογραφία: Ap Images

H Ζακλίν Λέντζου / Φωτογραφία: Ap Images
  • Το 2021 παρουσίασε την πρώτη μεγάλου μήκους ταινία της, «Σελήνη, 66 ερωτήσεις», με τη Σοφία Κόκκαλη και τον Λάζαρο Γεωργακόπουλο. Η ταινία έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα της στο τμήμα Encounters της Berlinale και αφηγείται την επιστροφή μιας νεαρής γυναίκας στην Αθήνα για να φροντίσει τον άρρωστο πατέρα της, με τον οποίο είχε για χρόνια μια δύσκολη και αποστασιοποιημένη σχέση
  • Φέτος, στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας η Ζακλίν Λέντζου τιμήθηκε με το βραβείο Σκηνοθεσίας για την ταινία της «Μια μέρα στη ζωή της Τζο: Κεφάλαιο Φαίδρα», ενώ η ίδια ταινία διακρίθηκε επίσης με το Βραβείο Συμπερίληψης και Βιωσιμότητας Edipo Re 2026 
  • Στη δουλειά της, τη Ζακλίν Λέντζου χαρακτηρίζει η ιδιαίτερη κινηματογραφική γλώσσα που εστιάζει στην ανακάλυψη της ποίησης μέσα σε φαινομενικά καθημερινές καταστάσεις και η ανάδειξη μικρών, ανεπαίσθητων στιγμών, αφήνοντας ελεύθερα τα συναισθήματά της να πειραματιστεί με το υλικό της.

 

«Μια Μέρα στη Ζωή της Τζο: Κεφάλαιο Φαίδρα» - Λίγα λόγια για την ταινία 

Η ταινία «Μια Μέρα στη Ζωή της Τζο: Κεφάλαιο Φαίδρα», είναι ένα δράμα με μεταφυσικές προεκτάσεις, μια ιστορία ενηλικίωσης που διακόπτεται βίαια, γεννημένη μέσα από τον σκληρό ρεαλισμό της ζωής. Πρόκειται για μία ελληνόφωνη παραγωγή Ελλάδας, Γερμανίας και Γαλλίας, με πρωταγωνίστριες τις Εβίτα Ανδριοπούλου, Ελένη Βεργέτη και Αναστασία Γουλιαμού.

Στο κέντρο της ιστορίας βρίσκεται η Τζο, ένα μελαγχολικό και ανήσυχο 15χρονο κορίτσι. Μια φαινομενικά συνηθισμένη ημέρα αρχίζει με το ότι χάνει το σχολικό λεωφορείο και συνεχίζεται με όσα θα μπορούσαν να συμβούν στη ζωή μιας έφηβης. Μέχρι που ακούει τη Φαίδρα να τραγουδά.

Η φωνή της άλλης κοπέλας την καθηλώνει και γίνεται η αρχή μιας απρόσμενης σύνδεσης. Οι δυο τους έρχονται πιο κοντά, μοιράζονται εξομολογήσεις και κανονίζουν να συναντηθούν το ίδιο βράδυ. Μόνο που η Τζο δεν θα φτάσει ποτέ σε αυτό το ραντεβού...

Ισορροπώντας ανάμεσα στον ρεαλισμό και το ονειρικό στοιχείο, πλημμυρισμένη από την εύθραυστη τρυφερότητα και το οδυνηρό απρόβλεπτο της ζωής που ανατρέπει τα πάντα σε μία στιγμή, η ταινία, όπως λέει η ίδια η δημιουργός της, Ζακλίν Λέντζου, «είναι, στην ουσία, μια ελεγεία για τη ζωή, γραμμένη στον κώδικα του ονείρου και της μουσικής».

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