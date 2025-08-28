Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας: Oι λαμπερές εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί

Eντυπωσιακές η Cate Blanchett και η Heidi Klum με την κόρη της

Πρεμιέρα Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας: Οι λαμπερές εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί/ βίντεο ΑΡ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Πρεμιέρα έκανε χθες το 82ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου στη Βενετία και λαμπερά πρόσωπα περπάτησαν στο κόκκινο χαλί. 

Η Cate Blanchett στην πρεμιέρα του 82ου ΔιεθνούςΦεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας (Photo by Alessandra Tarantino/Invision/AP)

Η Cate Blanchett στην πρεμιέρα του 82ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας (Photo by Alessandra Tarantino/Invision/AP)

Αδιαμφισβήτητα, μία από τις πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις ήταν της Cate Blanchett, η οποία τράβηξε τα φλας όλων των φωτογράφων. Η 56χρονη Οσκαρική ηθοποιός έδωσε το «παρών» στην πρεμιέρα της ταινίας «La grazia» του Paolo Sorrentino.

Η Cate Blanchett στην πρεμιέρα του 82ου ΔιεθνούςΦεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας (Photo by Scott A Garfitt/Invision/AP)

Η Cate Blanchett στην πρεμιέρα του 82ου ΔιεθνούςΦεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας (Photo by Scott A Garfitt/Invision/AP)

Η εμφάνισή της ήταν εντυπωσιακή με maxi μαύρο φόρεμα, το οποίο είχε βαθύ άνοιγμα στο στήθος και necklace πάνω στο φόρεμα. Το ρούχο της, δημιουργία του οίκου Armani ήταν chic και glamorous, με την Μπλάνσετ να μη φορά σχεδόν καθόλου κοσμήματα. 

Ανάμεσα στις λαμπερές εμφανίσεις ήταν επίσης της Heidi Klum. Το 52χρονο μοντέλο περπάτησε στο κόκκινο χαλί μαζί με την 21χρονη κόρη της, Leni Klum.

H Leni Klum με τη μητέρα της, Heidi Klum (Photo by Alessandra Tarantino/Invision/AP)

H Leni Klum με τη μητέρα της, Heidi Klum (Photo by Alessandra Tarantino/Invision/AP)

To μοντέλο έπελεξε για την περίσταση maxi σατέν τουαλέτα με κορσέ στο πάνω μέρος σε ροζ μπεζ χρώμα. 

Η Heidi Klum στο 82ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας(Photo by Scott A Garfitt/Invision/AP)

Η Heidi Klum στο 82ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας/ Photo by Scott A Garfitt/Invision/AP)

Η Leni Klum επέλεξε παρόμοιο φόρεμα με τη μητέρα της, σε μαύρο χρώμα.

Η Leni Klum στο στο 82ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας/ Photo by Scott A Garfitt/Invision/AP

Η Leni Klum στο στο 82ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας/ Photo by Scott A Garfitt/Invision/AP

Εκεί ήταν  και ο George Clooney, ο οποίος απαθανατίστηκε κατά την άφιξή του στη Βενετία. 

Ο George Clooney στο 82ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας/ Photo by Scott A Garfitt/Invision/AP

Ο George Clooney στο 82ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας/ Photo by Scott A Garfitt/Invision/AP

Η Rose Villain, Ιταλίδα τραγουδίστρια- στιχουργός και ράπερ/ Photo by Alessandra Tarantino/Invision/AP

Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας: Η Rose Villain, Ιταλίδα τραγουδίστρια- στιχουργός και ράπερ/ Photo by Alessandra Tarantino/Invision/AP

Η Tilda Swinton στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας/ Photo by Scott A Garfitt/Invision/AP

Η Tilda Swinton στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας/ Photo by Scott A Garfitt/Invision/AP

Anna Ferzetti: H Ιταλίδα ηθοποιός συμμετείχε στην ταινία La grazia/ (Photo by Scott A Garfitt/Invision/AP)

Anna Ferzetti: H Ιταλίδα ηθοποιός συμμετείχε στην ταινία La grazia/ (Photo by Scott A Garfitt/Invision/AP)

Linda Messerklinger: H Ιταλίδα ηθοποιός συμμετείχε στην ταινία La grazia/ (Photo by Scott A Garfitt/Invision/AP)

Linda Messerklinger: H Ιταλίδα ηθοποιός συμμετείχε στην ταινία La grazia/ (Photo by Scott A Garfitt/Invision/AP)
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ
 |
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑΣ
 |
ΒΕΝΕΤΙΑ
 |
ΠΡΕΜΙΕΡΑ
 |
ΚΕΙΤ ΜΠΛΑΝΣΕΤ
 |
XΑΙΝΤΙ ΚΛΟΥΜ
