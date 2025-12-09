Τον απόλυτο εφιάλτη βίωσε τουρίστας στην Κίνα από μια selfie

Πτώση στο κενό για περίπου 40 μέτρα

09.12.25 , 21:32
Κοσμος
Πηγή: Ρεπορτάζ Δέσποινα Μανδελενάκη, κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Tον απόλυτο εφιάλτη έζησε ένας τουρίστας στην Κίνα. Έπεσε από γκρεμό 40 μέτρων την ώρα που πήγαινε να βγάλει μία selfie

Ρωσία: Μητέρα έπεσε από τα 88 μέτρα, βγάζοντας selfie μπροστά στον γιο της

Όπως μετέδωσε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star από την αίθουσα διεθνών ειδήσεων η Δέσποινα Μανδελενάκη, ο τουρίστας πλησιάζει την άκρη ενός δύσβατου βράχου, γνωστού ως «βράχος-λεπίδα». Θέλει απλώς να τραβήξει μια  selfie

Ο τουρίστας στην Κίνα που κινδύνεψε για να βγάλει μια selfie

Ο τουρίστας στην Κίνα που κινδύνεψε για να βγάλει μια selfie  

Μία στιγμή απροσεξίας και λίγα χαλαρά πετρώματα και ξαφνικά το έδαφος…  χάνεται. Ο άνδρας πέφτει στο κενό για περίπου 40 μέτρα. Όσοι βρίσκονται γύρω του «παγώνουν». Ο ίδιος κατρακυλά για 15 μέτρα και χτυπά σε βράχια μέχρι που σταματά σε μια δασώδη πλαγιά. 

Ο άνδρας τη στιγμή που χάνει την ισορροπία του και πέφτει στο κενό

Ο άνδρας τη στιγμή που χάνει την ισορροπία του και πέφτει στο κενό 

Ως εκ θαύματος, βγήκε ζωντανός από αυτή την πτώση. Ο ίδιος έγραψε αργότερα στα social media: «Με βοήθησαν οι θεοί του βουνού. Είναι υπέροχο που είμαι ζωντανός».
 

