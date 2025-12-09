Τον απόλυτο εφιάλτη βίωσε τουρίστας στην Κίνα από μια selfie

Tον απόλυτο εφιάλτη έζησε ένας τουρίστας στην Κίνα. Έπεσε από γκρεμό 40 μέτρων την ώρα που πήγαινε να βγάλει μία selfie.
Όπως μετέδωσε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star από την αίθουσα διεθνών ειδήσεων η Δέσποινα Μανδελενάκη, ο τουρίστας πλησιάζει την άκρη ενός δύσβατου βράχου, γνωστού ως «βράχος-λεπίδα». Θέλει απλώς να τραβήξει μια selfie.
Μία στιγμή απροσεξίας και λίγα χαλαρά πετρώματα και ξαφνικά το έδαφος… χάνεται. Ο άνδρας πέφτει στο κενό για περίπου 40 μέτρα. Όσοι βρίσκονται γύρω του «παγώνουν». Ο ίδιος κατρακυλά για 15 μέτρα και χτυπά σε βράχια μέχρι που σταματά σε μια δασώδη πλαγιά.
Ως εκ θαύματος, βγήκε ζωντανός από αυτή την πτώση. Ο ίδιος έγραψε αργότερα στα social media: «Με βοήθησαν οι θεοί του βουνού. Είναι υπέροχο που είμαι ζωντανός».