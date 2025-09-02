Ρωσία: Μητέρα έπεσε από τα 88 μέτρα, βγάζοντας selfie μπροστά στον γιο της

Τραγικό θάνατο βρήκε η 45χρονη Ελιζαβέτα Γκούσκινα, όταν έπεσε από ύψος 88 μέτρων, στην προσπάθειά της να βγάλει μια selfie, λίγα δευτερόλεπτα μετά από ένα επιτυχημένο άλμα bungee jumping.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 45χρονη, η οποία ήταν φανατική των extreme sports, είχε πάει με τον γιο της να γιορτάσουν τα γενέθλιά της σε έναν αθλητικό χώρο στο Παβλόφσκ, κοντά στην Αγία Πετρούπολη για να κάνουν bungee jumping.

H 45χρονη που έχασε τη ζωή της για μια selfie στη Ρωσία

Η γυναίκα γλίστρησε κι έπεσε από ύψος 88 μέτρων από τον εγκαταλελειμμένο πύργο, από τον οποίο νωρίτερα είχε κάνει ένα επιτυχημένο άλμα, μπροστά στα μάτια του γιου της.

Μετά το άλμα ανέβηκε ξανά στον πύργο χωρίς σχοινιά ασφαλείας, γλίστρησε κι έπεσε.

Η στιγμή που η 45χρονη έκαν το άλμα στο bungee jumping

Το τελευταίο της άλμα είχε αναρτηθεί στα social media με την ίδια να ακούγεται να λέει στον εκπαιδευτή «πάμε», λίγο πριν την αφήσουν να πέσει στο κενό.

Η εταιρεία που διαχειρίζεται το αθλητικό κέντρο σε ανακοίνωσή της ανέφερε:

«Σε τραγικές συνθήκες, η έμπειρη άλτρια και μητέρα δύο παιδιών Λίζα έχει πεθάνει. Η Ελιζαβέτα Γκούσκινα, μαζί με τον γιο της Νικίτα, ήταν μέλος της αθλητικής μας ομάδας. Τώρα όλη η ομάδα θρηνεί για την απώλειά της. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη τραγωδία για εμάς».

Η 45χρονη μετά από το άλμα bungee jumping ανέβηκε ξανά στον πύργο χωρίς σχοινιά ασφαλείας, γλίστρησε κι έπεσε από ύψος 88 μετρων

Ήδη έχει ξεκινήσει εισαγγελική έρευνα για τον θάνατο της γυναίκας με στόχο να διακριβωθεί εάν οι διοργανωτές συμμορφώθηκαν με το νόμο κατά την παροχή των υπηρεσιών τους και είχαν εφαρμόσει όλα τα μέτρα ασφαλείας.

