Η Ζωή αποχαιρέτησε τη Φάρμα!

«Είμαι περήφανη που βγήκα από τη ζώνη άνεσής μου» είπε

Ακούστε το άρθρο

Μετά από μια έντονη και γεμάτη ανατροπές διαδρομή, η Ζωή – ή όπως τη φωνάζουν όλοι μέσα στο παιχνίδι, «Ζώουλα» – αποχώρησε από τη «Φάρμα» μετά τη μονομαχία στον Αχυρώνα με τον Ανδρέα. Ήρεμη, συναισθηματικά γεμάτη και εμφανώς περήφανη για όσα κατάφερε, μίλησε αμέσως μετά για την εμπειρία της, τις δυσκολίες, τις όμορφες στιγμές, ενώ έκανε και την πρόβλεψή της για τον μεγάλο νικητή στον τελικό της Φάρμας.

«Ήταν μια εμπειρία που δεν θα ξεχάσω ποτέ»

«Χαίρομαι πολύ που είχα αυτή την εμπειρία. Ήταν από τις εμπειρίες που δεν πρόκειται να ξεχάσω. Και δύσκολες στιγμές και ωραίες στιγμές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η στιγμή που ξεχώρισε ως πιο δύσκολη: «Όταν έπρεπε να κάτσω να πλύνω τα πιάτα με τη βροχή. Σήμερα δηλαδή», είπε γελώντας, τονίζοντας ότι η μέρα του… ninja challenge την εξάντλησε πραγματικά.

Αντίθετα, οι πιο ευχάριστες στιγμές ήταν αυτές της καθημερινότητας: «Όταν ξυπνούσα το πρωί και περνούσαμε καλά. Οι δοκιμασίες που περίμενα πώς και πώς να δω τι θα αντιμετωπίσω, και όλο αυτό το συναίσθημα ότι θέλω να νικήσω».

«Ξεκάθαρα ξεπέρασα τα όριά μου»

Με απόλυτη ειλικρίνεια, η Ζωή ομολογεί πως η Φάρμα την άλλαξε: «Σίγουρα ξεπέρασα τα όριά μου. Την υπομονή μου κυρίως εδώ μέσα. Πράγματα που δεν πίστευα ότι θα αντέξω και τα άντεξα. Και χαίρομαι που έφτασα μέχρι την τελική τετράδα – και ανάμεσα σε τρία αγόρια! Είμαι περήφανη που βγήκα από τη ζώνη άνεσής μου. Ήμουν πιο ντροπαλή στη ζωή μου και εδώ έκανα πράγματα που δεν περίμενα. Όλοι μου έλεγαν ότι “θα πας και θα σηκωθείς να φύγεις”. Κι όμως, έφτασα μέχρι το τέλος».

Η πρόβλεψη της Ζωής για τον τελικό

φαρμα ζωή

Όταν ρωτήθηκε ποιον βλέπει νικητή, ή Ζωή ήταν ξεκάθαρη: «Πιστεύω ο τελικός θα είναι Δημήτρης – Λευτέρης. Και θα νικήσει ο Λευτέρης. Είναι ολοκληρωμένος παίκτης: έχει δύναμη, ισορροπία, μυαλό, στρατηγική. Έχει όλα τα στοιχεία για να είναι ο νικητής».

Όσον αφορά στο τι θα κάνει βγαίνοντας από το παιχνίδι, η Ζωή είπε: «Να κάνω βόλτες επιτέλους! Να νιώσω λίγο ελεύθερη». «Και ξεκάθαρα θα πάρω τηλέφωνο τον Βασίλη Βασιλάκη». είπε γελώντας, ενώ οι συμπαίκτες της δεν σταμάτησαν να την πειράζουν για το… lip gloss της που «φαίνεται από δορυφόρο».

Οι συμπαίκτες της για εκείνη

Δημήτρης, Ανδρέας και Λευτέρης σχολίασαν τη Ζωή, ο καθένας με τον δικό του τρόπο. Ο Δημήτρης μίλησε για την κοινή τους πορεία, τα πάνω–κάτω και τις συμφιλιώσεις.

Ο Ανδρέας τόνισε ότι «κακίες δεν κρατάμε», ενώ ο Λευτέρης αποκάλυψε ότι την… πείραζε με όσα έλεγαν πίσω από τις κάμερες, αλλά χάρηκε που στο τέλος μίλησαν ουσιαστικά: «Φτιάξαμε ένα ωραίο επίλογο και κλείσαμε όμορφα», είπε.

φαρμα

«Όταν μπήκα, είπα ότι θα μείνω έναν μήνα max. Όταν έφτασα δεκάδα, ήθελα πεντάδα. Όταν έφτασα πεντάδα, είπα “θέλω τελικό”. Αλλά είχαμε πολύ δυνατούς παίκτες. Έκανα ό,τι μπορούσα. Ευχαριστώ όλους. Βγήκα ξεκάθαρα κερδισμένη από Τη Φάρμα. Όχι μόνο από τις δύσκολες συνθήκες, αλλά γιατί κατάλαβα πόσο δυνατή είμαι. Μπορεί να πίστευα ότι θα φτάσω μέχρι τους 10, αλλά τελικά έφτασα στους 4. Νιώθω πολύ ικανοποιημένη με τον εαυτό μου και ξέρω ότι θα βγω έξω πιο δυνατή από πριν» είπε συγκινημένη η Ζωή.

