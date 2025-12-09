Φάρμα: Αυτός είναι ο πρώτος μονομάχος που πάει στον αχυρώνα!

Απόψε, έρχεται μία ακόμα αποχώρηση

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
09.12.25 , 23:05 Φάρμα: Ζωή vs Ανδρέας - Ποιος κέρδισε και πάει στον ημιτελικό;
09.12.25 , 22:49 Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης πήρε εξιτήριο: «Ήταν μία δύσκολη μέρα και πέρασε»
09.12.25 , 22:44 Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δηλώνει «έτοιμος» για εκλογές σε 60 με 90 ημέρες
09.12.25 , 22:17 Πάμελα Άντερσον για Λίαμ Νίσον: «Είχαμε μια ερωτική σχέση για λίγο»
09.12.25 , 22:09 Κλήρωση Τζόκερ 9/12/2025: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 3.800.000 ευρώ
09.12.25 , 22:05 Φάρμα: Ο Λευτέρης επέλεξε τον δεύτερο μονομάχο!
09.12.25 , 22:00 Κατερίνα Λιόλιου: Τραγουδάει σε μπλόκο αγροτών το «Νοικιάστηκε»
09.12.25 , 21:58 Σοβαρό τροχαίο στην Άρτα: Ανατροπή φορτηγού
09.12.25 , 21:50 Χολαργός: «Τρεις μαχαιριές του δώσαμε» - To προκλητικό βίντεο του 17χρονου
09.12.25 , 21:50 Φάρμα: Ποιος κέρδισε τη δοκιμασία του "Τροχού της Φρίκης";
09.12.25 , 21:40 Φάρμα: Αυτός είναι ο πρώτος μονομάχος που πάει στον αχυρώνα!
09.12.25 , 21:36 Κλήρωση Eurojackpot 9/12/2025: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 10.000.000 ευρώ
09.12.25 , 21:32 Τον απόλυτο εφιάλτη βίωσε τουρίστας στην Κίνα από μια selfie
09.12.25 , 21:30 Τροχός της... Φρίκης! - Τι περιέχει η σημερινή δοκιμασία ατομικής ασυλίας;
09.12.25 , 21:25 Χριστίνα Μπόμπα - Αποκάλυψη: «Θέλω να φτιάξω το στήθος μου»
Το συμβολικό στολίδι που έχουν επώνυμες στα χριστουγεννιάτικα δέντρα τους
Συνταξιούχοι: Τα τέσσερα «δώρα» που θα πάρουν την Πρωτοχρονιά
Φαίη Σκορδά: Απαστράπτουσα σε πάρτι γνωστού σχεδιαστή στο Κολωνάκι
Φάρμα: Ο Τροχός της φρίκης σπέρνει τον... τρόμο στους τέσσερις φιναλίστ
Ελένη Φουρέιρα: Ο άγνωστος χωρισμός από τον Αλμπέρτο Μποτία
Χολαργός: «Τρεις μαχαιριές του δώσαμε» - To προκλητικό βίντεο του 17χρονου
Καλύβια: O 37χρονος είχε βιάσει και σκοτώσει γυναίκα σε ηλικία 16 ετών
Δημήτρης Αλεξάνδρου: Επιβεβαίωσε τη σχέση του με τη Ρία Ελληνίδου
Γιώργος Λιάγκας: Πρώτη φορά μιλάει για τη Μαρία Αντωνά και τα παιδιά του
Κλήρωση Τζόκερ 9/12/2025: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 3.800.000 ευρώ
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η σημερινή δοκιμασία ισορροπίας στον Τροχό της Φρίκης αποδείχθηκε κρίσιμη για την πορεία των παικτών στη «Φάρμα», καθώς ο πρώτος που θα εγκατέλειπε - έπεφτε θα έμπαινε αυτομάτως στη μονομαχία του Αχυρώνα ως πρώτος μονομάχος. Αντίθετα, ο νικητής περνά απευθείας στην τελική τριάδα και έχει το πλεονέκτημα να υποδείξει τον δεύτερο μονομάχο.

Οι παίκτες πήραν τις θέσεις τους στον «τροχό ισορροπίας», μια απαιτητική κατασκευή όπου έπρεπε να τοποθετούν τα άκρα τους σε αριθμημένα σημεία, να αλλάζουν θέση κάθε λίγα λεπτά και ταυτόχρονα να κρατούν απόλυτη σταθερότητα. Το παραμικρό λάθος μπορούσε να οδηγήσει σε πτώση.

Από την αρχή, ο Αντρέας έδειξε ότι δυσκολευόταν. Παρότι προσπάθησε να βρει ρυθμό, η συγκεκριμένη δοκιμασία δεν του ταίριαζε. Ο ίδιος το παραδέχτηκε ξεκάθαρα: «Δεν το έχω σε αυτά τα παιχνίδια. Είναι για παιδιά πιο ευκίνητα, πιο δυνατά, που μπορούν να κρέμονται». Κι όμως, πάλεψε, ακολούθησε τις εντολές, έκανε τις αλλαγές, και σε κάθε φάση προσπαθούσε να κρατήσει ισορροπία.

ΦΑΡΜΑ

Καθώς περνούσαν τα λεπτά, ο τροχός γινόταν όλο και πιο απαιτητικός. Το αριστερό χέρι έπρεπε να μετακινηθεί στο 11. Η πίεση μεγάλωνε. Οι άλλοι παίκτες έβρισκαν σταθερότητα, όμως ο Αντρέας δυσκολευόταν όλο και περισσότερο. Τότε ήρθε η κρίσιμη στιγμή. Μια λάθος κίνηση, μια στιγμή αστάθειας — και ο Αντρέας έχασε την ισορροπία του.

«Έπεσε, ρε!» ακούστηκε. Και ο παρουσιαστής επιβεβαίωσε αυτό που πλέον ήταν δεδομένο: «Εγκαταλείπει ο Ανδρέας, ο οποίος είναι ο πρώτος μονομάχος.»

φαρμα αντρέας

Η πτώση του δεν αποτέλεσε έκπληξη για όλους. Όπως σχολίασε ο Δημήτρης: «Λίγο πολύ το περίμενα ότι θα πέσει ο Ανδρέας. Δεν έχει δείξει ότι μπορεί να πάει καλά σε τέτοιου είδους παιχνίδια».

φαρμα

Η ανακοίνωση άλλαξε αμέσως τις ισορροπίες. Με τον Αντρέα ήδη στη μονομαχία, οι υπόλοιποι —Δημήτρης, Λευτέρης και Ζωούλα— συνέχισαν να μάχονται για την ασυλία, ωστόσο για τον ίδιο τον Αντρέα η πίεση μετατράπηκε σε αποφασιστικότητα. Όπως είπε και ο Λευτέρης αμέσως μετά: «Από τη στιγμή που ο Αντρίκος έχει πέσει και είναι ο πρώτος μονομάχος, εγώ δεν έχω επιλογή να χάσω.»

Ο Αντρέας βρέθηκε πλέον σε θέση που απαιτεί ψυχραιμία, στρατηγική και απόλυτη συγκέντρωση. Η μονομαχία που έρχεται είναι καθοριστική για την παραμονή του στο παιχνίδι. Αν και αυτή η δοκιμασία δεν ήταν το δυνατό του σημείο, τώρα καλείται να αποδείξει ότι μπορεί να ανατρέψει τις προβλέψεις.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΦΑΡΜΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top