Φάρμα: Αυτός είναι ο πρώτος μονομάχος που πάει στον αχυρώνα!

Η σημερινή δοκιμασία ισορροπίας στον Τροχό της Φρίκης αποδείχθηκε κρίσιμη για την πορεία των παικτών στη «Φάρμα», καθώς ο πρώτος που θα εγκατέλειπε - έπεφτε θα έμπαινε αυτομάτως στη μονομαχία του Αχυρώνα ως πρώτος μονομάχος. Αντίθετα, ο νικητής περνά απευθείας στην τελική τριάδα και έχει το πλεονέκτημα να υποδείξει τον δεύτερο μονομάχο.

Οι παίκτες πήραν τις θέσεις τους στον «τροχό ισορροπίας», μια απαιτητική κατασκευή όπου έπρεπε να τοποθετούν τα άκρα τους σε αριθμημένα σημεία, να αλλάζουν θέση κάθε λίγα λεπτά και ταυτόχρονα να κρατούν απόλυτη σταθερότητα. Το παραμικρό λάθος μπορούσε να οδηγήσει σε πτώση.

Από την αρχή, ο Αντρέας έδειξε ότι δυσκολευόταν. Παρότι προσπάθησε να βρει ρυθμό, η συγκεκριμένη δοκιμασία δεν του ταίριαζε. Ο ίδιος το παραδέχτηκε ξεκάθαρα: «Δεν το έχω σε αυτά τα παιχνίδια. Είναι για παιδιά πιο ευκίνητα, πιο δυνατά, που μπορούν να κρέμονται». Κι όμως, πάλεψε, ακολούθησε τις εντολές, έκανε τις αλλαγές, και σε κάθε φάση προσπαθούσε να κρατήσει ισορροπία.

Καθώς περνούσαν τα λεπτά, ο τροχός γινόταν όλο και πιο απαιτητικός. Το αριστερό χέρι έπρεπε να μετακινηθεί στο 11. Η πίεση μεγάλωνε. Οι άλλοι παίκτες έβρισκαν σταθερότητα, όμως ο Αντρέας δυσκολευόταν όλο και περισσότερο. Τότε ήρθε η κρίσιμη στιγμή. Μια λάθος κίνηση, μια στιγμή αστάθειας — και ο Αντρέας έχασε την ισορροπία του.

«Έπεσε, ρε!» ακούστηκε. Και ο παρουσιαστής επιβεβαίωσε αυτό που πλέον ήταν δεδομένο: «Εγκαταλείπει ο Ανδρέας, ο οποίος είναι ο πρώτος μονομάχος.»

Η πτώση του δεν αποτέλεσε έκπληξη για όλους. Όπως σχολίασε ο Δημήτρης: «Λίγο πολύ το περίμενα ότι θα πέσει ο Ανδρέας. Δεν έχει δείξει ότι μπορεί να πάει καλά σε τέτοιου είδους παιχνίδια».

Η ανακοίνωση άλλαξε αμέσως τις ισορροπίες. Με τον Αντρέα ήδη στη μονομαχία, οι υπόλοιποι —Δημήτρης, Λευτέρης και Ζωούλα— συνέχισαν να μάχονται για την ασυλία, ωστόσο για τον ίδιο τον Αντρέα η πίεση μετατράπηκε σε αποφασιστικότητα. Όπως είπε και ο Λευτέρης αμέσως μετά: «Από τη στιγμή που ο Αντρίκος έχει πέσει και είναι ο πρώτος μονομάχος, εγώ δεν έχω επιλογή να χάσω.»

Ο Αντρέας βρέθηκε πλέον σε θέση που απαιτεί ψυχραιμία, στρατηγική και απόλυτη συγκέντρωση. Η μονομαχία που έρχεται είναι καθοριστική για την παραμονή του στο παιχνίδι. Αν και αυτή η δοκιμασία δεν ήταν το δυνατό του σημείο, τώρα καλείται να αποδείξει ότι μπορεί να ανατρέψει τις προβλέψεις.