Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης πήρε εξιτήριο: «Ήταν μία δύσκολη μέρα και πέρασε»

Το μήνυμα και το σοκ του ηθοποιού

Δείτε όσα είπε ο Γιάννης Τσιμιτσέλης μέσα από το νοσοκομείο
Σχετικά με την κατάσταση της υγείας του ενημέρωσε τους followers του στο Instagram ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Στο νοσοκομείο ο Γιάννης Τσιμιτσέλης

Ο ηθοποιός μέσα από μια ανάρτηση στα social media αποκάλυψε την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου ότι βρέθηκε στο νοσοκομείο, με πνευμονία και κολικό νεφρού. Επίσης, είχε επισημάνει ότι θα απουσιάσει από την εκπομπή Όπου υπάρχει Ελλάδα, την οποία παρουσιάζει, τόνισε όμως ότι θα μεταδιδόταν κανονικά από τη Φλώρινα

Προχωρώντας σε μια νέα δημοσίευση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μετά το εξιτήριο, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης εξήγησε ότι όλα εξελίχτηκαν θετικά, ενώ δήλωσε σοκαρισμένος με τις ευχές για περαστικά που δέχτηκε από τον κόσμο.

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης πήρε εξιτήριο: «Ήταν μία δύσκολη μέρα και πέρασε»

«Έχω πάθει σοκ από τα μηνύματα σας για περαστικά. Απ’ ότι φαίνεται όλα πηγαίνουν καλά. Ήταν μία δύσκολη μέρα και πέρασε. Σας ευχαριστώ πολύ, πάρα πολύ», έγραψε χαρακτηριστικά σε insta story του.

Το μεσημέρι της Τρίτης, λόγω της κατάστασης της υγείας του Γιάννη Τσιμιτσέλη, την παρουσίαση της εκπομπής Όπου Υπάρχει Ελλάδα ανέλαβε ο  Δημήτρης Πανόπουλος.

Γιάννης Τσιμιτσέλης: «Δύσκολα θα παντρευτούμε με την Κατερίνα Γερονικολού»

«Ξέρω ότι σήμερα περιμένατε να βρείτε σε αυτή τη θέση τον Γιάννη Τσιμιτσέλη. Όμως ένα μικρό θέμα υγείας τον κρατάει μακριά. Παρ’ όλα αυτά βρήκαμε ό,τι πιο κοντινό μπορούσαμε εμφανισιακά, το φέραμε για να καλυφθεί αυτό το κενό», είπε ο δημοσιογράφος καλησπερίζοντας τους τηλεθεατές.

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης πήρε εξιτήριο: «Ήταν μία δύσκολη μέρα και πέρασε»

Ωστόσο, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης μίλησε μέσω τηλεφωνικής σύνδεσης, αναφέροντας ότι έχει πάρει εξιτήριο και ότι αύριο θα επιστρέψει στην εκπομπή. Όπως είπε: «Ήταν ένα δύσκολο πρωινό, γιατί εδώ και μία εβδομάδα έχω πνευμονία, αλλά την πάλευα. Αλλά σήμερα το πρωί είχα έναν κολικό νεφρού, είναι εξαιρετικά μεγάλος ο πόνος και υπέφερα. Δόξα τω Θεώ όλα πήγαν καλά, πήρα εξιτήριο και λογικά αύριο θα είμαι εκεί».

