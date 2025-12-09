Στο νοσοκομείο ο Γιάννης Τσιμιτσέλης

Το μήνυμα μέσα από το κρεβάτι και η απουσία από την εκπομπή

Ανησυχία προκάλεσε ο Γιάννης Τσιμιτσέλης, ο οποίος αποκάλυψε μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ότι βρίσκεται στο νοσοκομείο.

Ο ηθοποιός και παρουσιαστής ενημέρωσε ότι αντιμετωπίζει ένα διπλό πρόβλημα υγείας, το οποίο τον ταλαιπωρεί και τον αναγκάζει να απέχει από τα επαγγελματικά του καθήκοντα.

«Όταν η μαγεία της πνευμονίας συναντάει την ψυχολογία του κολικού στα νεφρά», έγραψε με χιούμορ στην ανάρτησή του, αποκαλύπτοντας ότι νοσηλεύεται λόγω πνευμονίας αλλά και έντονου κολικού.

Παρά τις δυσκολίες, ο ηθοποιός ενημέρωσε ότι σήμερα δε θα μπορέσει να βρίσκεται στην εκπομπή «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ.

Η εκπομπή, όπως τόνισε, θα βγει κανονικά από τη Φλώρινα, με τον ίδιο ωστόσο να παραμένει σε νοσοκομειακό κρεβάτι. 

Στο νοσοκομείο ο Γιάννης Τσιμιτσέλης

ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΜΙΤΣΕΛΗΣ
