Στο νοσοκομείο ο Γιάννης Τσιμιτσέλης

Ανησυχία προκάλεσε ο Γιάννης Τσιμιτσέλης, ο οποίος αποκάλυψε μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ότι βρίσκεται στο νοσοκομείο.

Ο ηθοποιός και παρουσιαστής ενημέρωσε ότι αντιμετωπίζει ένα διπλό πρόβλημα υγείας, το οποίο τον ταλαιπωρεί και τον αναγκάζει να απέχει από τα επαγγελματικά του καθήκοντα.

«Όταν η μαγεία της πνευμονίας συναντάει την ψυχολογία του κολικού στα νεφρά», έγραψε με χιούμορ στην ανάρτησή του, αποκαλύπτοντας ότι νοσηλεύεται λόγω πνευμονίας αλλά και έντονου κολικού.

Παρά τις δυσκολίες, ο ηθοποιός ενημέρωσε ότι σήμερα δε θα μπορέσει να βρίσκεται στην εκπομπή «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ.

Η εκπομπή, όπως τόνισε, θα βγει κανονικά από τη Φλώρινα, με τον ίδιο ωστόσο να παραμένει σε νοσοκομειακό κρεβάτι.