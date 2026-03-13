Η Κατερίνα Τσάβαλου στο Cash or Trash - Το αντικείμενο που πήγε

Καθημερινά, στις 17:20 στο Star

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η εκπομπή Cash or Trash επιστρέφει για 5η σεζόν με παρουσιάστρια τη Δέσποινα Μοιραράκη, καθημερινά στις 17:20 στο Star.
  • Στο επεισόδιο της 13ης Μαρτίου, η Κατερίνα Τσάβαλου φέρνει αντικείμενα που σχετίζονται με τη Ρένα Βλαχοπούλου.
  • Είναι η πρώτη φορά που παρουσιάζονται αντικείμενα της σπουδαίας ηθοποιού στην εκπομπή.
  • Οι αγοραστές διεκδικούν ξεχωριστά αντικείμενα για τις συλλογές τους, με jazz ακούσματα στο φόντο.
  • Ο Παναγιώτης συμμετέχει με συλλεκτικό αντικείμενο από τη συλλογή του πεθερού του.

Το Cash or Trash, η πρώτη εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση που αγαπάει τα παλιά αντικείμενα, με παρουσιάστρια τη Δέσποινα Μοιραράκη, δίνει την ευκαιρία σε όλους να ζήσουν τη δημοπρασία της ζωής τους για 5η σεζόν, καθημερινά στις 17:20 στo Star! 

Σήμερα, Παρασκευή 13 Μαρτίου στις 17:20, στο Cash or Trash, η Δέσποινα Μοιραράκη θα υποδεχθεί τρεις νέους πωλητές και ο Θάνος Λούδος, ο ειδικός συνεργάτης της εκπομπής, θα εκτιμήσει τα αντικείμενά τους, που έχουν μια ξεχωριστή ιστορία. 

Τα αντικείμενα, που φέρνει η Κατερίνα στο δωμάτιο εκτίμησης του Cash or Trash, σχετίζονται με την «κόμισσα της Κέρκυρας»,  την αγαπημένη ηθοποιό του ελληνικού κινηματογράφου και θεάτρου, Ρένα Βλαχοπούλου. Είναι η πρώτη φορά που παρουσιάζονται στην εκπομπή αντικείμενα που αφορούν τη σπουδαία κωμικό και οι τηλεθεατές έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν μια ακόμα πτυχή της πολυτάλαντης προσωπικότητάς της. Ανάμεσα σε jazz ακούσματα και «σκληρές» διαπραγματεύσεις, οι αγοραστές διεκδικούν ένα ακόμα ζευγάρι ξεχωριστών αντικειμένων, με στόχο να εμπλουτίσουν τις συλλογές τους! 

Η Κατερίνα Τσάβαλου έχει πρωταγωνιστήσει σε μερικές από τις πιο επιτυχημένες τηλεοπτικές σειρές, ενώ έχει «δανείσει» πολλές φορές τη φωνή της σε ήρωες αγαπημένων παιδικών ταινιών. Η ηθοποιός και θαυμάστρια του Cash or Trash υποστηρίζει απόλυτα την ιδέα της «δεύτερης ζωής» στα αντικείμενα. Στο δωμάτιο των αγοραστών παρουσιάζει ένα αντικείμενο που ανήκει σε μια αγαπημένη τους κατηγορία, ένα επώνυμο, πολυμορφικό τραπέζι, που κερδίζει τις εντυπώσεις! 

Ο Παναγιώτης έρχεται στο Cash or Trash με ένα αντικείμενο από τη συλλογή του πεθερού του. Το κοινό ενδιαφέρον και των δύο για την εκπομπή ήταν ο βασικός λόγος που τον ώθησε να τον εκπροσωπήσει, με ένα αρκετά ιδιαίτερο και συλλεκτικό αντικείμενο. Ο μεταλλειολόγος και συγγραφέας επιστημονικών κειμένων, αλλά και τεσσάρων λογοτεχνικών βιβλίων, έρχεται στο δωμάτιο των αγοραστών πανέτοιμος  να «γράψει» μια ακόμα ξεχωριστή ιστορία! 

