Πηνελόπη Πλάκα: Η βιντεοκλήση με τρομακτικό μακιγιάζ που προκάλεσε πανικό

«Το ξέρω, ήταν χοντρό», είπε για τη φάρσα στους δικούς της

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
13.03.26 , 17:51 Πηνελόπη Πλάκα: Η βιντεοκλήση με τρομακτικό μακιγιάζ που προκάλεσε πανικό
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Η Πηνελόπη Πλάκα αποκαλύπτει τα σημάδια του άγχους
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Πηνελόπη Πλάκα προκάλεσε πανικό με φάρσα μέσω βιντεοκλήσης, εμφανιζόμενη με τρομακτικό μακιγιάζ.
  • Το μακιγιάζ περιλάμβανε μελανιές, σκισμένο φρύδι και αίμα, κάνοντάς την να φαίνεται πολύ αληθινή.
  • Οι φίλες και η μητέρα της αντέδρασαν έντονα, με μία φίλη να κλαίει και άλλη να φωνάζει.
  • Η ηθοποιός παραδέχθηκε ότι η φάρσα ήταν υπερβολική και απολογήθηκε στους δικούς της ανθρώπους.
  • Η κατάσταση εξελίχθηκε σε σοβαρή ανησυχία, αλλά τελικά αποκαλύφθηκε ως αστείο.

Η Πηνελόπη Πλάκα κατάφερε να προκαλέσει πανικό στους δικούς της ανθρώπους, όταν αποφάσισε να αξιοποιήσει το ιδιαίτερα ρεαλιστικό αποτέλεσμα ενός επαγγελματικού μακιγιάζ και να τους κάνει μια φάρσα που τελικά πήρε μεγάλες διαστάσεις.

Η ηθοποιός βρισκόταν στο καμαρίνι του makeup artist για τις ανάγκες των γυρισμάτων της σειράς του «Μια νύχτα μόνο». Για τον ρόλο της, το πρόσωπό της μεταμορφώθηκε πλήρως: έντονες μελανιές γύρω από τα μάτια, σκισμένο φρύδι και αίμα στη γωνία του στόματος συνέθεταν μια εικόνα που έμοιαζε τρομακτικά αληθινή.

Αντί όμως να περιοριστεί στο καλλιτεχνικό αποτέλεσμα, αποφάσισε να καλέσει με βιντεοκλήση τη μητέρα και τις φίλες της, εμφανιζόμενη μπροστά τους σε αυτή την κατάσταση.

«Σύνελθε, δεν είναι αστείο αυτό»

Λίγο αργότερα, η ίδια αποκάλυψε μέσα από τον λογαριασμό της στο Instagram τι ακριβώς συνέβη, περιγράφοντας τον πανικό που προκλήθηκε.

«Θέλω να σας πω ότι έτσι πήρα τη μαμά μου και τις δύο κολλητές μου. Η μία άρχισε να κλαίει και η άλλη φώναζε ποιος σου το έκανε αυτό», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η ένταση της στιγμής κορυφώθηκε όταν η τρίτη φίλη της κατάλαβε ότι πρόκειται για πλάκα και της μίλησε αυστηρά. «Πηνελόπη, σύνελθε, δεν είναι αστεία αυτά», της είπε, με την ηθοποιό να αντιλαμβάνεται πως η φάρσα είχε ξεπεράσει τα όρια.

«Το ξέρω, ήταν πολύ»

Στο τέλος, η Πηνελόπη Πλάκα παραδέχθηκε πως ίσως το αστείο της ήταν υπερβολικό και θέλησε να απολογηθεί στους δικούς της ανθρώπους αλλά και στους διαδικτυακούς της φίλους.

«Το ξέρω, ήταν πολύ», σημείωσε στην ανάρτησή της, αναγνωρίζοντας ότι η εικόνα της προκάλεσε μεγάλη ανησυχία.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΠΛΑΚΑ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top