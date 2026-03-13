Βουλή: Απίστευτος καβγάς της Κωνσταντοπούλου με βουλευτές της ΝΔ

Ζωή Κωνσταντοπουλου: Καβγάς στη Βουλή με βουλευτές της ΝΔ

«Άναψαν τα αίματα» και πάλι στη Βουλή. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου αντάλλαξε βαριές κουβέντες με τους βουλευτές της ΝΔ Δημήτρη Μαρκόπουλο και Μακάριο Λαζαρίδη. Η ένταση ήταν τέτοια που η συνεδρίαση διακόπηκε για λίγο, ενώ ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης χαρακτήρισε «ντροπή για το Κοινοβούλιο» όλα όσα έγιναν.

Χαρακτηριστικός ήταν ο εξής διάλογος:

Ζ. Κωνσταντοπούλου: Να, πρώτοι-πρώτοι Λαζαρίδης, Μαρκόπουλος, μεγάλοι αστέρες της δημοσιογραφίας.

Δ. Μαρκόπουλος: Πηγαίνετε να υπερασπιστείτε κανέναν βιαστή. τους υπαλλήλους σας τους πληρώνετε;

Όλγα Γεροβασίλη: Κύριε Μαρκόπουλε, ανακαλέστε.

Δ. Μαρκόπουλος: Υπάρχει και όριο.

Ό. Γεροβασίλη: Ανακαλέστε.

Δ. Μαρκόπουλος: ‘Οχι, δεν ανακαλώ.

Ζ. Κωνσταντοπούλου: Οι φασίστες, όπως ο συγκεκριμένος, με αυτόν τον τρόπο έχουν μάθει να χυδαιολογούν και να σπιλώνουν… τα τσιράκια και οι κονδυλοφόροι…

Μαρκόπουλος: Δεν έχετε πάρει αγωγή από το σπίτι σας. είστε απαράδεκτη… είστε ζήτουλας της οργής μας. το μόνο που θα πάρετε είναι το γέλιο μας.

Βουλή: «Άγρια» κόντρα μεταξύ Ζ, Κωνσταντοπούλου, Δ. Μαρκόπουλου και Μ. Λαζαρίδη

Οι τόνοι ανέβηκαν ακόμη περισσότερο με αφορμή αναφορές της κυρίας Κωνσταντοπούλου στη σύζυγο και την κόρη του πρωθυπουργού.

Λαζαρίδης: Ούτε η μαφία στη Σικελία και στη Νάπολη δεν εμπλέκει στις υποθέσεις της τα γυναικόπαιδα, εσείς το κάνετε. Άρα είστε εσείς προσωπικά, εκτός από μια άθλια πολιτική αρχηγός, πολιτική μαφία.

Ζ. Κωνσταντοπούλου: Η λέξη «γυναικόπαιδα»… γυμνοσάλιαγκα…

(φωνές από τα έδρανα της ΝΔ)

Ό. Γεροβασίλη: Θα σταματήσει εδώ αυτή η βεντέτα.

Ζ. Κωνσταντοπούλου: Καμία βεντέτα, κυρία πρόεδρε, και παρακαλώ να προσέχετε τις διατυπώσεις σας.

Λαζαρίδης: Επί προσωπικού, το ζητάω τόση ώρα.

Ό. Γεροβασίλη: Δε θα επιτρέψω άλλον ευτελισμό εδώ μέσα.

(εκατάρωθεν φωνές)

Ό. Γεροβασίλη: Διακόπτεται η συνεδρίαση.

Ν. Κακλαμάνης: «Ντροπή για το κοινοβούλιο όλα όσα ακούστηκαν»

Με την επανέναρξη της συνεδρίασης, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης ενημέρωσε πως θα στείλει τα πρακτικά στην Επιτροπή Δεοντολογίας.

«Όσα διαμείφθηκαν τα θεωρώ ντροπή για το κοινοβούλιο… την ώρα που γίνονταν αυτά στην Ολομέλεια, υπήρχαν παιδιά στα θεωρεία» τόνισε.

