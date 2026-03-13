Βουλή: Απίστευτος καβγάς της Κωνσταντοπούλου με βουλευτές της ΝΔ

VIDEOS

ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Προβολή 5 από 15
Ζωή Κωνσταντοπουλου: Καβγάς στη Βουλή με βουλευτές της ΝΔ
  • Στη Βουλή σημειώθηκε έντονος καβγάς μεταξύ Ζωής Κωνσταντοπούλου και βουλευτών της ΝΔ, Δημήτρη Μαρκόπουλου και Μακάριου Λαζαρίδη.
  • Η συνεδρίαση διακόπηκε λόγω της έντασης, με τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη να χαρακτηρίζει τα γεγονότα ντροπή για το Κοινοβούλιο.
  • Η αντιπαράθεση περιλάμβανε προσωπικές επιθέσεις και αναφορές στις οικογένειες των πολιτικών.
  • Μετά την επανέναρξη, ο Κακλαμάνης ανακοίνωσε ότι θα στείλει τα πρακτικά στην Επιτροπή Δεοντολογίας.

«Άναψαν τα αίματα» και πάλι στη Βουλή. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου αντάλλαξε βαριές κουβέντες με τους βουλευτές της ΝΔ  Δημήτρη Μαρκόπουλο και Μακάριο Λαζαρίδη. Η ένταση ήταν τέτοια που η συνεδρίαση διακόπηκε για λίγο, ενώ ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης χαρακτήρισε «ντροπή για το Κοινοβούλιο» όλα όσα έγιναν.

«Κακός χαμός» στη Βουλή με καβγά Γεωργιάδη - Κωνσταντοπούλου!

Χαρακτηριστικός ήταν ο εξής διάλογος:  

Ζ. Κωνσταντοπούλου: Να, πρώτοι-πρώτοι Λαζαρίδης, Μαρκόπουλος, μεγάλοι αστέρες της δημοσιογραφίας.

Δ. Μαρκόπουλος: Πηγαίνετε να υπερασπιστείτε κανέναν βιαστή. τους υπαλλήλους σας τους πληρώνετε;

Όλγα Γεροβασίλη: Κύριε Μαρκόπουλε, ανακαλέστε.

Δ. Μαρκόπουλος: Υπάρχει και όριο.

Ό. Γεροβασίλη: Ανακαλέστε.

Δ. Μαρκόπουλος: ‘Οχι, δεν ανακαλώ.

Ζ. Κωνσταντοπούλου: Οι φασίστες, όπως ο συγκεκριμένος, με αυτόν τον τρόπο έχουν μάθει να χυδαιολογούν και να σπιλώνουν… τα τσιράκια και οι κονδυλοφόροι…

Μαρκόπουλος: Δεν έχετε πάρει αγωγή από το σπίτι σας. είστε απαράδεκτη… είστε ζήτουλας της οργής μας. το μόνο που θα πάρετε είναι το γέλιο μας.

Κωνσταντοπούλου: Υπάλληλος την κατηγορεί για απλήρωτους μισθούς & μπούλινγκ

Βουλή: «Άγρια» κόντρα μεταξύ Ζ, Κωνσταντοπούλου, Δ. Μαρκόπουλου και Μ. Λαζαρίδη

Οι τόνοι ανέβηκαν ακόμη περισσότερο με αφορμή αναφορές της κυρίας Κωνσταντοπούλου στη σύζυγο και την κόρη του πρωθυπουργού.

Λαζαρίδης: Ούτε η μαφία στη Σικελία και στη Νάπολη δεν εμπλέκει στις υποθέσεις της τα γυναικόπαιδα,  εσείς το κάνετε. Άρα είστε εσείς προσωπικά, εκτός από μια άθλια πολιτική αρχηγός, πολιτική μαφία.

Ζ. Κωνσταντοπούλου: Η λέξη «γυναικόπαιδα»… γυμνοσάλιαγκα…

(φωνές από τα έδρανα της ΝΔ)

Ό. Γεροβασίλη: Θα σταματήσει εδώ αυτή η βεντέτα.

Ζ. Κωνσταντοπούλου: Καμία βεντέτα, κυρία πρόεδρε, και παρακαλώ να προσέχετε τις διατυπώσεις σας.

Λαζαρίδης: Επί προσωπικού, το ζητάω τόση ώρα.

Ό. Γεροβασίλη: Δε θα επιτρέψω άλλον ευτελισμό εδώ μέσα.

(εκατάρωθεν φωνές) 

Ό. Γεροβασίλη: Διακόπτεται η συνεδρίαση.

 Ν. Κακλαμάνης: «Ντροπή για το κοινοβούλιο όλα όσα ακούστηκαν»

Με την επανέναρξη της συνεδρίασης, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης ενημέρωσε πως θα στείλει τα πρακτικά στην Επιτροπή Δεοντολογίας.

«Όσα διαμείφθηκαν τα θεωρώ ντροπή για το κοινοβούλιο… την ώρα που γίνονταν αυτά στην Ολομέλεια, υπήρχαν παιδιά στα θεωρεία» τόνισε. 
 

