Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Παράταση στις αιτήσεις - Τι πρέπει να κάνετε

Οι δικαιούχοι, τα κριτήρια και τα μέρη που είναι δωρεάν η διαμονή

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
STAR.GR
Οικονομια
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Γιώργος Κονταρίνης)
Παράταση στις αιτήσεις για τον Κοινωνικό Τουρισμό / Βίντεο Mega
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Παράταση υποβολής αιτήσεων για τον Κοινωνικό Τουρισμό 2026 έως 27 Απριλίου λόγω προβλημάτων στην πλατφόρμα.
  • Το πρόγραμμα ξεκινά στις 18 Μαΐου 2026, με διάρκεια 13 μηνών και προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ για 300.000 επιταγές.
  • Δικαιούχοι είναι εργαζόμενοι και άνεργοι με συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια, έως 16.000 ευρώ για άγαμους και 24.000 ευρώ για έγγαμους.
  • Δωρεάν διανυκτερεύσεις σε συγκεκριμένες περιοχές και επιδοτήσεις για ακτοπλοϊκά εισιτήρια, με συμμετοχή 25%.
  • Αιτήσεις μέσω gov.gr, με μοριοδότηση για την επιλογή δικαιούχων και εξαιρέσεις για πολύτεκνους.

Παράταση στις αιτήσεις για τον Κοινωνικό Τουρισμό 2026, μετά την «κατάρρευση» της πλατφόρμας.

Οι πολίτες θα μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μέσω gov.gr και τη Δευτέρα 27 Απριλίου, λόγω προβλημάτων που παρατηρήθηκαν στην πλατφόρμα την Κυριακή, αφού σήμερα ήταν η μέρα που όλοι ανεξαιρέτως ΑΦΜ μπορούν να κάνουν την αίτηση. 

Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει στις 18 Μαΐου 2026, νωρίτερα από κάθε άλλη φορά, θα έχει διάρκεια 13 μηνών και θα αφορά 300.000 επιταγές (vouchers), με προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ.

Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Τι επιδοτεί το πρόγραμμα - Πού είναι δωρεάν η διαμονή

Με την επιταγή, που είναι ένας μοναδικός αριθμός για κάθε δικαιούχο και ωφελούμενο ξεχωριστά, οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 6 διανυκτερεύσεις σε κατάλυμα που επιλέγουν από το «Μητρώο Παρόχων» της ΔΥΠΑ, κατόπιν συνεννόησης, με μικρή ιδιωτική συμμετοχή.

Στα νησιά  Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κω, Σάμο και Ρόδο, οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 10 διανυκτερεύσεις δωρεάν με μηδενική ιδιωτική συμμετοχή, ενώ στους Δήμους της Βόρειας Εύβοιας και του Έβρου, καθώς και στη Θεσσαλία, πλην Σποράδων, μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 12 διανυκτερεύσεις δωρεάν.

Οι τιμές επιδότησης προσαυξάνονται κατά 20% για τον μήνα αιχμής, τον Αύγουστο, καθώς και για τις περιόδους των Χριστουγέννων (15.12.2026 έως 14.01.2027) και του Πάσχα (23.04.2027 έως 09.05.2027).

Η αυξημένη επιδότηση ισχύει καθ' όλη τη διάρκεια του έτους για τα καταλύματα της Βόρειας Εύβοιας, του Έβρου και της Θεσσαλίας, εκτός των Σποράδων.

Εκτός από τη διαμονή σε τουριστικά καταλύματα, επιδοτούνται και ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Η συμμετοχή ανέρχεται σε 25%, ενώ για τα άτομα με αναπηρία τα εισιτήρια είναι δωρεάν.

Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Ποιοι είναι δικαιούχοι του προγράμματος

Δικαιούχοι είναι:

  • εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου,
  • ασφαλισμένοι στον e-EΦΚΑ, λόγω εξαρτημένης σχέσης εργασίας με εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας της ΔΥΠΑ, οποτεδήποτε στο διάστημα 12 μηνών που προηγούνται της λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ή
  • άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο αναζητούντων εργασία της ΔΥΠΑ, με συνεχόμενο χρονικό διάστημα ανεργίας κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων τουλάχιστον τριών μηνών

Τα εισοδηματικά κριτήρια είναι: 

  • έως 16.000 ευρώ εισόδημα για τους άγαμους
  • έως 24.000 ευρώ για τους έγγαμους προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο ή έως 29.000 ευρώ, αν είναι μονογονείς, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο μετά το πρώτο.

Κοινωνικός Τουρισμός: Πώς κάνετε αίτηση

Οι αιτήσεις υποβάλλονται, μέσω gov.gr, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/koinonikos-tourismos

Συγκεκριμένα, η διαδρομή είναι: Αρχική - Εργασία και ασφάλιση - Αποζημιώσεις και Παροχές - Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού (ΔΥΠΑ).

Η επιλογή των δικαιούχων βασίζεται στη μοριοδότηση συγκεκριμένων κριτηρίων (ΑμεΑ, μονογονέας, αριθμός παιδιών, εισόδημα, πρώτη φορά συμμετοχή στο πρόγραμμα ή μη συμμετοχή στα δύο προηγούμενα προγράμματα, λόγω μοριοδότησης), με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) της ΔΥΠΑ.

Για πρώτη φορά, εφέτος, οι πολύτεκνοι γονείς εξαιρούνται από τη διαδικασία της μοριοδότησης και συμμετέχουν στο πρόγραμμα, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, δεν μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα εργαζόμενοι και άνεργοι που επιδοτούνται σε πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού άλλου φορέα για την ίδια περίοδο, καθώς και όσοι, εκτός από ΑμεΑ και πολύτεκνους γονείς, έλαβαν επιταγή στο πρόγραμμα 2025-2026.

Πάροχοι του προγράμματος είναι τουριστικά καταλύματα και ακτοπλοϊκές εταιρείες.

 

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 2026
 |
ΔΥΠΑ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
 |
VOUCHERS
 |
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top