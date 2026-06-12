Το Θέατρο Ιλίσια υποδέχεται από τις 3 Οκτωβρίου μία από τις μεγαλύτερες θεατρικές επιτυχίες της σύγχρονης βρετανικής σκηνής. Ο Θάνος Τοκάκης σκηνοθετεί το έργο του Richard Bean, «Ένας υπηρέτης, δύο αφεντικά» (One man, two guvnors), μια σύγχρονη κωμωδία που παντρεύει την παράδοση της commedia dell’ arte με το βρετανικό χιούμορ. Ο Γιώργος Χρυσοστόμου επιστρέφει στην κωμωδία, ερμηνεύοντας τον κεντρικό ρόλο του υπηρέτη Φράνσις, ενώ η Γρηγορία Μεθενίτη αναλαμβάνει τον απαιτητικό διπλό ρόλο της Ρέιτσελ/Ρόσκο.

Ο Φράνσις χρειάζεται επειγόντως δουλειά. Και ακόμη πιο επειγόντως φαγητό. Όταν, λοιπόν, του δίνεται η ευκαιρία να εργαστεί για δύο διαφορετικά αφεντικά ταυτόχρονα, αποφασίζει (μάλλον όχι σοφά) να δεχτεί χωρίς να πει τίποτα σε κανέναν. Το πρόβλημα είναι πως το ένα αφεντικό κρύβεται πίσω από ψεύτικη ταυτότητα, το άλλο μπλέκεται σε ύποπτες ιστορίες έρωτα και εγκλήματος και, όσο ο Φράνσις τρέχει πανικόβλητος από τον έναν στον άλλον για να κρατήσει τα πάντα μυστικά, ο κόσμος γύρω του μοιάζει να διαλύεται σε ένα ξέφρενο, απολαυστικό πανδαιμόνιο από παρεξηγήσεις, χαμένα μηνύματα, κρυφούς έρωτες και κακά σχεδιασμένες δολοπλοκίες.

Ο Richard Bean διασκευάζει με μοναδικό και σύγχρονο τρόπο το κλασικό έργο του Κάρλο Γκολντόνι, Υπηρέτης δύο αφεντάδων (1743) εκσυγχρονίζοντάς το και ενισχύοντας τον φρενήρη ρυθμό του. Η σκηνοθεσία του Θάνου Τοκάκη δημιουργεί μία άχρονη συνθήκη που θυμίζει την εξωφρενική ατμόσφαιρα των Monty Python και όπου όλα μπορούν να συμβούν, καθώς το παράδοξο και οι κωμικές ανατροπές κυριαρχούν. Το έργο μετατρέπει το χάος σε μια πολύχρωμη θεατρική απόλαυση και εξελίσσεται σε έναν ύμνο στην αταξία, την επιβίωση και το πηγαίο γέλιο. Ωστόσο, όπως και το κείμενο του Γκολντόνι, πίσω από τη φαρσική του επιφάνεια, διατηρεί ένα διακριτικό κοινωνικό σχόλιο γύρω από την καθημερινή πάλη και την ανθρώπινη ανάγκη για προσαρμογή. Με έντονη σωματικότητα, παιγνιώδη διάδραση με το κοινό, αλλά και με τους ηθοποιούς να μπαινοβγαίνουν διαρκώς στους πολλαπλούς ρόλους τους (χωρίς να είναι πάντα σαφές πού τελειώνει ο ρόλος και πού αρχίζει ο ίδιος ο ηθοποιός), το έργο Ένας υπηρέτης, δύο αφεντικά αποτελεί -όπως και το θεατρικό του πρότυπο- ένα κείμενο υψηλών υποκριτικών απαιτήσεων, λεπτομερούς συντονισμού και λεπτών αποχρώσεων.

Δεν είναι τυχαίο που ο Τύπος το κατέταξε ανάμεσα στις «πιο αστείες παραγωγές στην ιστορία του National Theatre» (The Guardian), χαρακτηρίστηκε ως «η πιο αστεία παράσταση του πλανήτη» (Daily Mail) και «ανεξέλεγκτη αστεία κωμωδία». Το έργο γνώρισε τεράστια επιτυχία τόσο στο Λονδίνο όσο και στο Broadway. Απέσπασε πολλαπλά βραβεία, μεταξύ των οποίων αυτό του Καλύτερου Έργου στα Evening Standard Theatre Awards το 2011 και το βραβείο Outstanding New Broadway Play στα Outer Critics Circle Awards, ενώ η παραγωγή του Broadway απέσπασε συνολικά επτά υποψηφιότητες για Tony Awards, κερδίζοντας το βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου για τον James Corden.

Η προπώληση έχει ξεκινήσει.

Συντελεστές

Σκηνοθεσία – Μετάφραση – Δραματουργική επιμέλεια: Θάνος Τοκάκης

Σκηνικά: Γιάννης Μουρίκης

Κοστούμια: Εβελίνα Δαρζέντα

Φωτισμοί: Ελίζα Αλεξανδροπούλου

Επιμέλεια κίνησης: Άντυ Τζούμα

Βοηθός σκηνοθέτη: Ηλιάνα Γαϊτάνη

Φωτογραφίες: Γιώργος Καπλανίδης

Παίζουν οι ηθοποιοί: Γιώργος Χρυσοστόμου, Γρηγορία Μεθενίτη, Γιάννης Καπελέρης, Αργύρης Γκαγκάνης, Λυδία Στέφου, Νίκος Ιατρού



Κάθε Σάββατο στις 18:00 και Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00

Προπώληση: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/enas-ypiretis-dyo-afentika/