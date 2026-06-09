Η Stages Network – Αθηναϊκά Θέατρα παρουσιάζουν σε καλοκαιρινή περιοδεία την κωμωδία του Eduardo de Filippo «Ο Σώζων Εαυτόν Σωθήτω», σε σκηνοθεσία Ταμίλλα Κουλίεβα και ένα μεγάλο θίασο πρωταγωνιστών.

Στη σκηνή : Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παππά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσων Βροχίδης και η Ταμίλλα Κουλίεβα.

Πρόκειται για μία τρυφερή κωμωδία καταστάσεων που ξεχειλίζει από ταμπεραμέντο και φέρνει στο προσκήνιο τη ζεστασιά και το χιούμορ των περιοδευόντων θιάσων, των γνωστών δηλαδή, «μπουλουκιών» που αποτελούν τη ρίζα του σύγχρονου θεάτρου.

Λίγα λόγια για το έργο:

Ο γοητευτικός θιασάρχης Ντον Τζενάρο και ο θίασός του καταφθάνουν σε έναν τουριστικό προορισμό για περιοδεία, φέρνοντας μαζί πρόβες, φασαρίες, μικροπαρεξηγήσεις και μια αναστάτωση που διαταράσσει την ήσυχη καθημερινότητα του τόπου. Ο Αλμπέρτο, ο παραγωγός του θιάσου της… «κακιάς ώρας», είναι ερωτευμένος με τη μυστηριώδη και όμορφη Μπίτσε, αγνοώντας ότι είναι παντρεμένη και έγκυος. Τα μέλη του θιάσου, ευέλικτοι, αστείοι, ανθρώπινοι, τον βοηθούν να βγει από την περίπλοκη αυτή κατάσταση, την ώρα που ολόκληρη η ομάδα προσπαθεί να στήσει μια νέα παράσταση για να ανέβει την ίδια βραδιά, ύστερα από την αποτυχία της προηγούμενης.

Καθώς η πρόβα εξελίσσεται, η ιστορία του έργου που ετοιμάζουν αρχίζει να αντικατοπτρίζει τη δική τους ζωή: μπλέκονται εγκυμοσύνες, ταυτότητες, μυστικά και μια σειρά από παρεξηγήσεις, ενώ ακόμα και η αστυνομία επιστρατεύεται για να βάλει τάξη. Οι ήρωες προσπαθούν να διατηρήσουν την αξιοπρέπειά τους μέσα σε ένα χαοτικό σύμπαν γεμάτο ευτράπελα, επιβεβαιώνοντας την ουσία της κωμωδίας καταστάσεων.

Το έργο είναι μια ζωντανή ιστορία, γεμάτη ρυθμό, που καθρεπτίζει τη μυθοπλασία μέσα στην πραγματικότητα και το αντίστροφο και τιμά τους ανθρώπους του θεάτρου, αναδεικνύοντας την τρυφερότητα και την αντοχή τους.

Περισσότερο από μια απλή κωμωδία, είναι ένας φόρος τιμής στα μπουλούκια, σε εκείνους τους περιπλανώμενους ηθοποιούς που κουβαλούσαν το θέατρο σε κάθε γωνιά, πολύ πριν το σινεμά και η τηλεόραση γίνουν καθημερινότητα. Μια παράδοση κοινή στην Ιταλία και την Ελλάδα, βαθιά ριζωμένη στη συναισθηματική μνήμη. Ένα ταξίδι στον χρόνο, από τον Θέσπη μέχρι την Commedia dell’Arte και τα μπουλούκια, στη γνήσια, αυθεντική μορφή του θεάτρου: νομαδική, ζωντανή, ανθρώπινη.

Ταυτότητα παράστασης:

Μετάφραση - Σκηνοθεσία : Ταμίλλα Κουλίεβα

Σκηνικά : Άννα Μπίζα

Κοστούμια : Αλέγια Παπαγεωργίου

Φωτισμοί: Κατερίνα Μαραγκουδάκη

Μουσική : Πιέρρος Παπαδάκος

Χορογραφία-Κίνηση : Αντωνία Οικονόμου

Βοηθός σκηνοθέτη : Πένυ Παπαγεωργίου

Μουσική Επιμέλεια : Ταμίλλα Κουλίεβα

Φωτογραφίες: Γιώργος Καλφαμανώλης

Διεύθυνση Καλλιτεχνικού

Προγραμματισμού & Επικοινωνίας : Ελίνα Λαζαρίδου, lazaridou@a-th.gr

Επικοινωνία Παράστασης : Αντώνης Κοκολάκης kokolakispr@gmail.com

Δημόσιες Σχέσεις: Μαργαρίτα Μαρμαρά mmarmara@dpgroup.gr

Τμήμα Επικοινωνίας : Όλγα Κομνηνού okomninou@a-th.gr

Ιωάννα Ζωζέφα Πέγκου izpegkou@a-th.gr

Πρωταγωνιστούν : Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παππά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσων Βροχίδης και η Ταμίλλα Κουλίεβα.



Διεύθυνση – Οργάνωση Περιοδείας :

Βλάσσης Θεοδωρίδης : 6955-811681 – periodiesgr@gmail.com

Γιάννης Ροδόπουλος : 6972-217609 - giannis.rodo@gmail.com

Εισιτήρια :

• https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/o-sozon-eauton-sothito-kalokairini-periodeia/

• Στο τηλεφωνικό κέντρο : 211 1000 365

• Στο ταμείο του Θεάτρου Αλίκη, Αμερικής 4, Aθήνα

Για Ομαδικές Κρατήσεις :

Κώστας Μπάλτας - Γιώτα Καραίσκου- Κατερίνα Σταθάτου:

τηλ: 211- 1026277 & 210-2117240 (εσωτ: 305), Δευτ- Παρ : 10:00 -19:00

E-mail τμήματος Ομαδικών κρατήσεων: reservations@a-th.gr

Πληροφορίες : www.a-th.gr

Πρόγραμμα Περιοδείας

Ιούνιος

Δευτέρα 29 Ιουνίου : Πειραιάς - Βεάκειο Θέατρο

Ιούλιος

Τρίτη 7 Ιουλίου : Αθήνα - Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη

Κυριακή 12 Ιουλίου : Αθήνα - Δημοτικό Κηποθέατρο Παπάγου

Δευτέρα 13 Ιουλίου : Χιλιομόδι - Ανοιχτό Θέατρο «Ειρήνη Παπά»

Τρίτη 14 Ιουλίου : Καλαμάτα - Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας

Τετάρτη 15 Ιουλίου : Νίκαια - Κατράκειο Θέατρο

Πέμπτη 16 Ιουλίου : Αγρίνιο - Δημοτικό Κηποθέατρο Αγρινίου

Κυριακή 19 Ιουλίου : Βόλος - Δημοτικό Θέατρο Μελίνα Μερκούρη

Δευτέρα 20 Ιουλίου : Έδεσσα - Θέατρο Γαβαλιώτισσας

Τρίτη 21 Ιουλίου : Κοζάνη - Ανοιχτό Θέατρο Ποντοκώμης «Μ. Θεοδωράκης»

Τετάρτη 22 Ιουλίου : Βέροια - Θέατρο Άλσους Μελίνα Μερκούρη

Πέμπτη 23 Ιουλίου : Γιαννιτσά - Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών

Παρασκευή 24 Ιουλίου : Κασσάνδρα - Αμφιθέατρο Σίβηρης

Σάββατο 25 Ιουλίου : Αλεξανδρούπολη - Θέατρο Αλτιναλμάζη

Δευτέρα 27, Τρίτη 28 & Τετάρτη 29 Ιουλίου : Θεσσαλονίκη - Θέατρο Κήπου

Πέμπτη 30 Ιουλίου : Ξάνθη – Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης

Παρασκευή 31 Ιουλίου : Καβάλα - Ακόντισμα Πολυχώρος Πολιτισμού

Αύγουστος

Κυριακή 2 Αυγούστου : Δελφοί - Θέατρο Δελφών Φρύνιχος

Παρασκευή 7 & Σάββατο 8 Αυγούστου: Χανιά - Θέατρο Ανατολικής Τάφρου

Κυριακή 9 Αυγούστου : Ρέθυμνο - Θέατρο Ερωφίλη

Τρίτη 11 Αυγούστου : Ιεράπετρα - 3ο Γυμνάσιο Ιεράπετρας, Κύρβεια

Τετάρτη 12 Αυγούστου : Ηράκλειο - Κηποθέατρο Ν. Καζαντζάκης

Δευτέρα 24 Αυγούστου : Χαλκίδα - Θέατρο Ορέστης Μακρής

Τετάρτη 26 Αυγούστου : Λαύριο - Τεχνολογικό και Πολιτιστικό Πάρκο

Πέμπτη 27 Αυγούστου : Κατερίνη - Δημοτικό Θέατρο Πάρκου Κατερίνης

Παρασκευή 28 Αυγούστου : Λάρισα - Θέατρο Αλκαζάρ

Σεπτέμβριος

Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου : Τρίκαλα - Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Φρούριο

Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου : Ιωάννινα - Υπαίθριο Θέατρο ΕΗΜ

