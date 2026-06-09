«Ο Σώζων Εαυτόν Σωθήτω» σε καλοκαιρινή περιοδεία, δείτε το πρόγραμμα

Από τέλη Ιουνίου μέχρι τον Στεμτέμβριο, σε ολόκληρη την Ελλάδα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
09.06.26 , 16:50 Τσεχία: Μητέρα φέρεται να σκότωσε το μωρό της και να το έδωσε στα σκυλιά
09.06.26 , 16:26 Καινούργιου: «Κοιτάζοντας την κόρη μου, τον ερωτεύομαι πιο πολύ»
09.06.26 , 16:17 Συγκινήθηκε η Τουμασάτου για Χειλάκη: «Δεν ξέρω αν έχει ακουστεί ποτέ»
09.06.26 , 16:02 «Ο Σώζων Εαυτόν Σωθήτω» σε καλοκαιρινή περιοδεία, δείτε το πρόγραμμα
09.06.26 , 15:35 Τι Λέει Ο Άνδρας Που Εγκατέλειψε 9 Γατάκια & «Έφαγε» Πρόστιμο 270 χιλ. ευρώ
09.06.26 , 15:34 Ταινία Online: Δες τη Δραματική Ταινία «I'm Not Here»
09.06.26 , 15:32 Έκκληση του αδερφού του Πολωνού καθηγητή για την επιμέλεια των ανιψιών του
09.06.26 , 15:29 Σπουδαία διάκριση για την Στέλλα Μαρεντάκη στο Grand Prix της Ρώμης
09.06.26 , 15:25 Φίλιπ Βάκος: Ο γιος, η σύζυγος και το εστιατόριό τους στην Αυστραλία
09.06.26 , 15:17 Αίγιο: Με τραύμα από αεροβόλο ο 26χρονος - Έδωσε μάχη η μητέρα
09.06.26 , 14:58 Λένα Παπαδοπούλου: Σπάνια εμφάνιση με τον 15χρονο γιο της
09.06.26 , 14:49 Σύλληψη ομογενή: «Έχω ζήσει τρεις απόπειρες δολοφονίας του γιου μου»
09.06.26 , 14:43 Ιωάννα Τούνη: Τριήμερο στη Νάξο με τον σύντροφο και τους κουμπάρους της
09.06.26 , 14:39 Τροχαίο Κρήτη: Καθυστερήσεις στις έρευνες καταγγέλλει η οικογένεια 21χρονου
09.06.26 , 14:32 Γεράσιμος Σκιαδαρέσης: «Το όνομά μου ήταν εμπόδιο για τις κόρες μου»
Φίλιπ Βάκος: Ο γιος, η σύζυγος και το εστιατόριό τους στην Αυστραλία
Φώτης Σεργουλόπουλος: Η ηλικία, τα ταξίδια, ο γιος και ο σύντροφός του
Voucher για smartphone: Το ύψος της επιδότησης - Ποιοι το δικαιούνται
Σία Κοσιώνη: «Εδώ έκανα τα πρώτα μου βήματα, επιστρέφοντας από το Λονδίνο»
Γιάννης Κολοκυθάς: «Υπάρχει πολλή αγάπη με τη Μαρία Αναστασοπούλου»
Αίγιο: Με τραύμα από αεροβόλο ο 26χρονος - Έδωσε μάχη η μητέρα
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Κομψή με Hermès τσάντα χιλιάδων ευρώ!
Λένα Παπαδοπούλου: Σπάνια εμφάνιση με τον 15χρονο γιο της
Φαίη Σκορδά: Οικογενειακή απόδραση στο Μονακό με τον Γιάννη και τον Δημήτρη
Θεοδωρίδου: Στην Κωνσταντινούπολη με τον σύντροφό της, Γιάννη Καρυπίδη
Περισσότερα

VIDEOS

Το νέο βιβλίο της Ιωάννας Τσιβάκου
«Περίπλους στις ακτές του νοήματος», το νέο βιβλίο της Ιωάννας
Η Αθήνα της Μπελ Επόκ
H Αθήνα της Μπελ Επόκ: Δωρεάν ξεναγήσεις στην Αθηναϊκή ατμόσφαιρα
«Γρανίτα από Λεμόνι»
Καλοκαίρι με την ανάλαφρη κωμωδία «Γρανίτα από Λεμόνι»
Στέρεο Νόβα
Οι μοναδικοί Στέρεο Νόβα έρχονται στην Πλατεία Νερού!
Akropoditi DanceFest: Φεστιβάλ Χορού Και Παραστατικών Τεχνών
Akropoditi DanceFest: Το Φεστιβάλ έρχεται τον Ιούλιο στη Σύρο!
Τρανούλης - Αρζόγου
Take me Home: To Ροκ Μιούζικαλ για την επιστροφή των
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Πλήθος κόσμου στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Το βραβευμένο ντοκιμαντέρ κάνει πρεμιέρα
Για Θύμισέ Μου ΤΑΙΝΙΑ
«Για θύμισέ μου»: Η ταινία από την Ελλάδα που κατακτά
Καίτη Γαρμπή- Διονύσης Σχοινάς
H συναυλία του Σχοινά και της Γαρμπή την ημέρα των
διαδικτυακές παραστάσεις
Πάμε θέατρο στην καραντίνα: Αυτές είναι οι online παραστάσεις
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Μαρκουλάκης: Θα ανεβάσει την παράστασή του «Το Τρίτο Στεφάνι» διαδικτυακά
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Το Τρίτο Στεφάνι: Τι δήλωσαν οι συντελεστές της παράστασης
καμπάνια το σινεμά σε περιμένει
«Το Σινεμά Σε Περιμένει»: H καμπάνια που καλεί το κοινό
θερινοί κινηματογράφοι
Άνοιξαν οι θερινοί κινηματογράφοι
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Εξοδος
Ο Σώζων Εαυτόν Σωθήτω Πρόγραμμα Περιοδείας
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Stages Network – Αθηναϊκά Θέατρα παρουσιάζουν σε καλοκαιρινή  περιοδεία την κωμωδία του Eduardo de Filippo «Ο Σώζων Εαυτόν Σωθήτω», σε σκηνοθεσία Ταμίλλα Κουλίεβα και ένα μεγάλο θίασο πρωταγωνιστών.

Στη σκηνή : Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παππά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσων Βροχίδης και η Ταμίλλα Κουλίεβα.

sozon

Πρόκειται για μία τρυφερή κωμωδία καταστάσεων που ξεχειλίζει από ταμπεραμέντο και φέρνει στο προσκήνιο τη ζεστασιά και το χιούμορ των περιοδευόντων θιάσων, των γνωστών δηλαδή, «μπουλουκιών» που αποτελούν τη ρίζα του σύγχρονου θεάτρου.

Λίγα λόγια για το έργο:

Ο γοητευτικός θιασάρχης Ντον Τζενάρο και ο θίασός του καταφθάνουν σε έναν τουριστικό προορισμό για περιοδεία, φέρνοντας μαζί πρόβες, φασαρίες, μικροπαρεξηγήσεις και μια αναστάτωση που διαταράσσει την ήσυχη καθημερινότητα του τόπου. Ο Αλμπέρτο, ο παραγωγός του θιάσου της… «κακιάς ώρας», είναι ερωτευμένος με τη μυστηριώδη και όμορφη Μπίτσε, αγνοώντας ότι είναι παντρεμένη και έγκυος. Τα μέλη του θιάσου, ευέλικτοι, αστείοι, ανθρώπινοι, τον βοηθούν να βγει από την περίπλοκη αυτή κατάσταση, την ώρα που ολόκληρη η ομάδα προσπαθεί να στήσει μια νέα παράσταση για να ανέβει την ίδια βραδιά, ύστερα από την αποτυχία της προηγούμενης.

Καθώς η πρόβα εξελίσσεται, η ιστορία του έργου που ετοιμάζουν αρχίζει να αντικατοπτρίζει τη δική τους ζωή: μπλέκονται εγκυμοσύνες, ταυτότητες, μυστικά και μια σειρά από παρεξηγήσεις, ενώ ακόμα και η αστυνομία επιστρατεύεται για να βάλει τάξη. Οι ήρωες προσπαθούν να διατηρήσουν την αξιοπρέπειά τους μέσα σε ένα χαοτικό σύμπαν γεμάτο ευτράπελα, επιβεβαιώνοντας την ουσία της κωμωδίας καταστάσεων.

ergo

Το έργο είναι μια ζωντανή ιστορία, γεμάτη ρυθμό, που καθρεπτίζει τη μυθοπλασία μέσα στην πραγματικότητα και το αντίστροφο και τιμά τους ανθρώπους του θεάτρου, αναδεικνύοντας την τρυφερότητα και την αντοχή τους.

Περισσότερο από μια απλή κωμωδία, είναι ένας φόρος τιμής στα μπουλούκια, σε εκείνους τους περιπλανώμενους ηθοποιούς που κουβαλούσαν το θέατρο σε κάθε γωνιά, πολύ πριν το σινεμά και η τηλεόραση γίνουν καθημερινότητα. Μια παράδοση κοινή στην Ιταλία και την Ελλάδα, βαθιά ριζωμένη στη συναισθηματική μνήμη. Ένα ταξίδι στον χρόνο, από τον Θέσπη μέχρι την Commedia dell’Arte και τα μπουλούκια, στη γνήσια, αυθεντική μορφή του θεάτρου: νομαδική, ζωντανή, ανθρώπινη.

Ταυτότητα παράστασης:

ergo

Μετάφραση - Σκηνοθεσία : Ταμίλλα Κουλίεβα
Σκηνικά : Άννα Μπίζα
Κοστούμια : Αλέγια Παπαγεωργίου
Φωτισμοί: Κατερίνα Μαραγκουδάκη
Μουσική : Πιέρρος Παπαδάκος
Χορογραφία-Κίνηση : Αντωνία Οικονόμου
Βοηθός σκηνοθέτη : Πένυ Παπαγεωργίου
Μουσική Επιμέλεια : Ταμίλλα Κουλίεβα
Φωτογραφίες: Γιώργος Καλφαμανώλης
Διεύθυνση  Καλλιτεχνικού 
Προγραμματισμού & Επικοινωνίας : Ελίνα Λαζαρίδου, lazaridou@a-th.gr 

Επικοινωνία Παράστασης : Αντώνης Κοκολάκης kokolakispr@gmail.com

Δημόσιες Σχέσεις: Μαργαρίτα Μαρμαρά mmarmara@dpgroup.gr

Τμήμα Επικοινωνίας : Όλγα Κομνηνού okomninou@a-th.gr
                                      Ιωάννα Ζωζέφα Πέγκου izpegkou@a-th.gr

Πρωταγωνιστούν : Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παππά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσων Βροχίδης και η Ταμίλλα Κουλίεβα.

tamila
Διεύθυνση – Οργάνωση Περιοδείας : 
Βλάσσης Θεοδωρίδης  : 6955-811681 – periodiesgr@gmail.com
Γιάννης Ροδόπουλος : 6972-217609 - giannis.rodo@gmail.com

Εισιτήρια :  

•    https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/o-sozon-eauton-sothito-kalokairini-periodeia/ 
•    Στο τηλεφωνικό κέντρο : 211 1000 365
•    Στο ταμείο του Θεάτρου Αλίκη,  Αμερικής 4, Aθήνα 

Για Ομαδικές Κρατήσεις :  
Κώστας Μπάλτας - Γιώτα Καραίσκου- Κατερίνα Σταθάτου:  
τηλ: 211- 1026277 & 210-2117240 (εσωτ: 305), Δευτ- Παρ : 10:00 -19:00
E-mail τμήματος Ομαδικών κρατήσεων: reservations@a-th.gr 

Πληροφορίες : www.a-th.gr 

Πρόγραμμα Περιοδείας

omadiki

Ιούνιος
Δευτέρα 29 Ιουνίου : Πειραιάς - Βεάκειο Θέατρο 

Ιούλιος 
Τρίτη 7 Ιουλίου : Αθήνα - Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη 
Κυριακή 12 Ιουλίου : Αθήνα - Δημοτικό Κηποθέατρο Παπάγου 
Δευτέρα 13 Ιουλίου : Χιλιομόδι - Ανοιχτό Θέατρο «Ειρήνη Παπά» 
Τρίτη 14 Ιουλίου : Καλαμάτα - Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας 
Τετάρτη 15 Ιουλίου : Νίκαια - Κατράκειο Θέατρο 
Πέμπτη 16 Ιουλίου : Αγρίνιο - Δημοτικό Κηποθέατρο Αγρινίου 
Κυριακή 19 Ιουλίου : Βόλος - Δημοτικό Θέατρο Μελίνα Μερκούρη 
Δευτέρα 20 Ιουλίου : Έδεσσα - Θέατρο Γαβαλιώτισσας 
Τρίτη 21 Ιουλίου : Κοζάνη - Ανοιχτό Θέατρο Ποντοκώμης «Μ. Θεοδωράκης» 
Τετάρτη 22 Ιουλίου : Βέροια - Θέατρο Άλσους Μελίνα Μερκούρη 
Πέμπτη 23 Ιουλίου : Γιαννιτσά - Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών 
Παρασκευή 24 Ιουλίου : Κασσάνδρα - Αμφιθέατρο Σίβηρης 
Σάββατο 25 Ιουλίου : Αλεξανδρούπολη - Θέατρο Αλτιναλμάζη 
Δευτέρα 27, Τρίτη 28 & Τετάρτη 29 Ιουλίου : Θεσσαλονίκη - Θέατρο Κήπου 
Πέμπτη 30 Ιουλίου : Ξάνθη – Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης 
Παρασκευή 31 Ιουλίου : Καβάλα - Ακόντισμα Πολυχώρος Πολιτισμού  

Αύγουστος
Κυριακή 2 Αυγούστου : Δελφοί - Θέατρο Δελφών Φρύνιχος 
Παρασκευή 7 & Σάββατο 8 Αυγούστου: Χανιά - Θέατρο Ανατολικής Τάφρου 
Κυριακή 9 Αυγούστου : Ρέθυμνο - Θέατρο Ερωφίλη 
Τρίτη 11 Αυγούστου : Ιεράπετρα - 3ο Γυμνάσιο Ιεράπετρας, Κύρβεια 
Τετάρτη 12 Αυγούστου : Ηράκλειο - Κηποθέατρο Ν. Καζαντζάκης 
Δευτέρα 24 Αυγούστου : Χαλκίδα - Θέατρο Ορέστης Μακρής 
Τετάρτη 26 Αυγούστου : Λαύριο - Τεχνολογικό και Πολιτιστικό Πάρκο 
Πέμπτη 27 Αυγούστου : Κατερίνη - Δημοτικό Θέατρο Πάρκου Κατερίνης 
Παρασκευή 28 Αυγούστου : Λάρισα - Θέατρο Αλκαζάρ 

Σεπτέμβριος
Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου : Τρίκαλα - Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Φρούριο
Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου : Ιωάννινα - Υπαίθριο Θέατρο ΕΗΜ
 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΞΟΔΟΣ
 |
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
 |
ΘΕΑΤΡΟ
 |
ΤΑΜΙΛΑ ΚΟΥΛΙΕΒΑ
 |
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
 |
ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ
 |
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top