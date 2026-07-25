Σημαντικές δικαστικές εξελίξεις υπάρχουν στην υπόθεση που έχει συγκλονίσει τη Σύρο, με θύμα μια 42χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της αναπαράστασης του εγκλήματος στον τόπο του συμβάντος, οι δικαστικές αρχές της Ερμούπολης προχώρησαν στην άσκηση σοβαρών ποινικών διώξεων σε βάρος του συλληφθέντος ζευγαριού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Εισαγγελίας Πρωτοδικών, ο 41χρονος κατηγορείται για το κακούργημα της θανατηφόρας σωματικής βλάβης, καθώς φέρεται να κατάφερε το μοιραίο χτύπημα στη γυναίκα. Από την άλλη πλευρά, η 31χρονη σύζυγός του αντιμετωπίζει την κατηγορία της άμεσης συνέργειας στην πράξη. Και οι δύο κατηγορούμενοι οδηγούνται στον ανακριτή, από τον οποίο ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να προετοιμάσουν την απολογία τους.

Σύρος: Το χρονικό της μοιραίας συμπλοκής

Το τραγικό συμβάν εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Πέμπτης, γύρω στις 5:00. Η 42χρονη διασώστρια πήγε στο σπίτι όπου διαμένει το ζευγάρι. Εκεί, κάτω από συνθήκες που ερευνώνται ακόμα από τις αρχές, ξέσπασε αρχικά ένας έντονος φραστικός διαπληκτισμός ανάμεσα στο θύμα και την 31χρονη ένοικο του σπιτιού.

Μέσα σε λίγα λεπτά, στην αψιμαχία ενεπλάκη και ο 41χρονος σύζυγος. Ο τσακωμός γρήγορα ξέφυγε από κάθε έλεγχο. Όπως δείχνουν τα ευρήματα της αστυνομικής έρευνας, ο 41χρονος φέρεται να επιτέθηκε στη διασώστρια και να την τραυμάτισε σοβαρά στην πλάτη χρησιμοποιώντας μαχαίρι.

Στη συνέχεια, η τραυματισμένη γυναίκα προσπάθησε να ξεφύγει τρέχοντας στον δρόμο (στην οδό Αγίου Γεωργίου). Ο κατηγορούμενος την καταδίωξε και, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες και πληροφορίες, έφτασε στο σημείο να της πετάξει ακόμη και μια γλάστρα.

Η άτυχη 41χρονη κατέρρευσε αιμόφυρτη στη μέση του δρόμου, λίγα μέτρα μακριά από το σπίτι. Συνάδελφοί της από τον σταθμό του ΕΚΑΒ Σύρου έσπευσαν αμέσως στο σημείο για να της προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες και τη μετέφεραν εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο του νησιού. Παρά τις εξαιρετικά εντατικές προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού να την κρατήσουν στη ζωή, η γυναίκα υπέκυψε τελικά στα βαρύτατα τραύματά της.