Δολοφονία Σύρος: Δίωξη στον 41χρονο για θανατηφόρα σωματική βλάβη

Για συνέργεια κατηγορείται η σύζυγός του

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
25.07.26 , 15:51 Γιώργος Ευγενίδης: Στο Προεδρικό Μέγαρο με τη σύντροφό του
25.07.26 , 15:27 Άννα Φόνσου: Στο νοσοκομείο η ηθοποιός - Τι συμβαίνει με την υγεία της;
25.07.26 , 15:05 Ελλάδα - Ιταλία 10-9: Η «Γαλανόλευκη» πηγαίνει για χρυσό στο πόλο!
25.07.26 , 14:53 Σούπερ μάρκετ: Τη Δευτέρα οι προτάσεις για μειώσεις τιμών έως 20%
25.07.26 , 14:14 Δολοφονία Σύρος: Δίωξη στον 41χρονο για θανατηφόρα σωματική βλάβη
25.07.26 , 14:12 Μαρία Μπεκατώρου: Με super stylish ολόσωμο μαγιό σε παραλία της Κεφαλονιάς
25.07.26 , 14:00 Η δύναμη της εκπνοής: Ένα μικρό μυστικό για μεγάλες αλλαγές
25.07.26 , 13:30 Προεδρικό Μέγαρο: Οι εμφανίσεις που ξεχώρισαν στη δεξίωση για τη Δημοκρατία
25.07.26 , 13:25 Συνταγή για γαριδομακαρονάδα με ούζο και πιπεριές από τη Wasan!
25.07.26 , 13:24 «Σαρώνει» Γαλλία και Ισπανία η πύρινη λαίλαπα: Μπαράζ εκκενώσεων περιοχών
25.07.26 , 12:50 Τζον Μπον Τζόβι: Διέκοψε τη συναυλία του λόγω προβλήματος υγείας
25.07.26 , 12:27 Νίκη της Μπαρτσελόνα στον πρώτο φιλικό αγώνα της χρονιάς
25.07.26 , 12:20 Λαμία: Νεκρός εντοπίστηκε 24χρονος στο διαμέρισμά του
25.07.26 , 12:00 Tα ζώδια που ερωτεύονται λάθος ανθρώπους
25.07.26 , 11:58 Γρηγόρης Γκουντάρας: Οι ευχές της Ναταλί Κάκκαβα για τα γενέθλιά του
Προεδρικό Μέγαρο: Οι εμφανίσεις που ξεχώρισαν στη δεξίωση για τη Δημοκρατία
Δολοφονία Σύρος: Δίωξη στον 41χρονο για θανατηφόρα σωματική βλάβη
Καινούργιου - Κουτσουμπής: Βραδινή έξοδος με φίλους στην Πάρο
Άννα Φόνσου: Στο νοσοκομείο η ηθοποιός - Τι συμβαίνει με την υγεία της;
Εβίτα Αγαΐτση: Ο καρκίνος στα 31 και το συγκινητικό βίντεο που δημοσίευσε
Μαρία Μπεκατώρου: Με super stylish ολόσωμο μαγιό σε παραλία της Κεφαλονιάς
Σύρος: «Ήταν η ζωή μου» - Συγκλονίζει ο πρώην σύζυγος της διασώστριας
Λαμία: Νεκρός εντοπίστηκε 24χρονος στο διαμέρισμά του
Καλοκαίρι στο βουνό: 4+1 προορισμοί για διακοπές σε ορεινούς προορισμούς
Ελλάδα - Ιταλία 10-9: Η «Γαλανόλευκη» πηγαίνει για χρυσό στο πόλο!
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (25/7/2026)

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σημαντικές δικαστικές εξελίξεις υπάρχουν στην υπόθεση που έχει συγκλονίσει τη Σύρο, με θύμα μια 42χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της αναπαράστασης του εγκλήματος στον τόπο του συμβάντος, οι δικαστικές αρχές της Ερμούπολης προχώρησαν στην άσκηση σοβαρών ποινικών διώξεων σε βάρος του συλληφθέντος ζευγαριού.

Δολοφονία Σύρος: Δίωξη στον 41χρονο για θανατηφόρα σωματική βλάβη

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Εισαγγελίας Πρωτοδικών, ο 41χρονος κατηγορείται για το κακούργημα της θανατηφόρας σωματικής βλάβης, καθώς φέρεται να κατάφερε το μοιραίο χτύπημα στη γυναίκα. Από την άλλη πλευρά, η 31χρονη σύζυγός του αντιμετωπίζει την κατηγορία της άμεσης συνέργειας στην πράξη. Και οι δύο κατηγορούμενοι οδηγούνται στον ανακριτή, από τον οποίο ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να προετοιμάσουν την απολογία τους.

Σύρος: Ολοκληρώθηκε η αναπαράσταση στον τόπο της δολοφονίας της 42χρονης

Σύρος: Το χρονικό της μοιραίας συμπλοκής

Το τραγικό συμβάν εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Πέμπτης, γύρω στις 5:00. Η 42χρονη διασώστρια πήγε στο σπίτι όπου διαμένει το ζευγάρι. Εκεί, κάτω από συνθήκες που ερευνώνται ακόμα από τις αρχές, ξέσπασε αρχικά ένας έντονος φραστικός διαπληκτισμός ανάμεσα στο θύμα και την 31χρονη ένοικο του σπιτιού.

Δολοφονία Σύρος: Δίωξη στον 41χρονο για θανατηφόρα σωματική βλάβη

Μέσα σε λίγα λεπτά, στην αψιμαχία ενεπλάκη και ο 41χρονος σύζυγος. Ο τσακωμός γρήγορα ξέφυγε από κάθε έλεγχο. Όπως δείχνουν τα ευρήματα της αστυνομικής έρευνας, ο 41χρονος φέρεται να επιτέθηκε στη διασώστρια και να την τραυμάτισε σοβαρά στην πλάτη χρησιμοποιώντας μαχαίρι.

Σύρος: «Ήταν η ζωή μου» - Συγκλονίζει ο πρώην σύζυγος της διασώστριας

Στη συνέχεια, η τραυματισμένη γυναίκα προσπάθησε να ξεφύγει τρέχοντας στον δρόμο (στην οδό Αγίου Γεωργίου). Ο κατηγορούμενος την καταδίωξε και, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες και πληροφορίες, έφτασε στο σημείο να της πετάξει ακόμη και μια γλάστρα.

Η άτυχη 41χρονη κατέρρευσε αιμόφυρτη στη μέση του δρόμου, λίγα μέτρα μακριά από το σπίτι. Συνάδελφοί της από τον σταθμό του ΕΚΑΒ Σύρου έσπευσαν αμέσως στο σημείο για να της προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες και τη μετέφεραν εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο του νησιού. Παρά τις εξαιρετικά εντατικές προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού να την κρατήσουν στη ζωή, η γυναίκα υπέκυψε τελικά στα βαρύτατα τραύματά της.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΓΚΛΗΜΑ
 |
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ
 |
ΣΥΡΟΣ
 |
ΔΙΑΣΩΣΤΡΙΑ
 |
ΕΚΑΒ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Λαμία: Νεκρός Εντοπίστηκε 24χρονος Στο Διαμέρισμά Του
Ελλαδα
Λαμία: Νεκρός εντοπίστηκε 24χρονος στο διαμέρισμά του
Σύρος: Ολοκληρώθηκε Η Αναπαράσταση Δολοφονίας Της 42χρονης
Ελλαδα
Σύρος: Ολοκληρώθηκε η αναπαράσταση στον τόπο της δολοφονίας της 42χρονης
Βάσεις 2026: Οι Σχολές Με Τις Περισσότερες Προτιμήσεις
Ελλαδα
Βάσεις 2026: Οι σχολές με τις περισσότερες προτιμήσεις ως πρώτη επιλογή
Καιρός: Συνεχίζεται Η Κακοκαιρία - 6 Περιοχές Σε Red Code
Ελλαδα
Καιρός: Συνεχίζεται η κακοκαιρία με μπουρίνια - Οι 6 περιοχές σε Red Code
Κρήτη: Oι Υποθέσεις Που Καίνε Ιατροδικαστή Και Τοξικολόγο
Ελλαδα
Κρήτη: Oι υποθέσεις που «καίνε» τον ιατροδικαστή και τον τοξικολόγο
Eurojackpot Κλήρωση
Ελλαδα
Κλήρωση Eurojackpot 24/7/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 70.000.000 ευρώ
Κακοκαιρία: Κατέρρευσε Σκαλωσιά Πολυκατοικίας στον Πειραιά
Ελλαδα
Πειραιάς: Κατέρρευσε σκαλωσιά πολυκατοικίας από την κακοκαιρία
Έγκλημα Σύρος: Τι Λέει Στο Star Η Σύζυγος Της 47χρονης
Ελλαδα
Σύρος: «Ήταν η ζωή μου» - Συγκλονίζει ο πρώην σύζυγος της διασώστριας
Κακοκαιρία: Σαρώνει Την Αττική -Πώς Θα Κινηθούν Τα Φαινόμενα
Ελλαδα
Καιρός: Ισχυρή καταιγίδα στην Αττική - Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top