Όσα είπε ο πρώην σύζυγος της 47χρονης στην Άννα Σταματιάδου και το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Εσπευσμένα στη Σύρο ταξίδεψε από την Αθήνα ο πρώην σύζυγος της άτυχης διασώστριας του ΕΚΑΒ που δολοφονήθηκε, προκειμένου να δώσει κατάθεση και να συναντήσει τα δύο ανήλικα παιδιά τους.

Καταρρακωμένος από την τραγωδία, μίλησε στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star και την Άννα Σταματιάδου. Όπως είπε, έχει μείνει άναυδος με όσα έχουν γίνει.

«Η ζωή μου ήτανε, το λέω και το εννοώ. Ό,τι έκανα, το έκανα για εκείνη και για τα παιδιά. Ήμασταν μαζί 22 χρόνια. Δεν ήταν άνθρωπος βίαιος, της άρεσε να βοηθάει. Τώρα τι μπορεί να έγινε στο κεφάλι αυτού του ανθρώπου, δεν μπορώ να το ξέρω», είπε.

Τα ερωτήματα για την 42χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ που χτυπήθηκε θανάσιμα στη Σύρο παραμένουν πολλά. Σήμερα κανονικά η οικογένεια θα γιόρταζε τα γενέθλια της κόρης τους. Ετοίμαζαν τούρτα, όμως αντί για χαμόγελα υπάρχει πένθος και αμέτρητα «γιατί».

«Από τη στιγμή που έχεις κατέβει (στη Σύρο) για έναν λόγο, για να κάνεις τα γενέθλια της κόρης σου την επόμενη μέρα... Σήμερα η κόρη μου γίνεται 12. Ποιος ο λόγος και γιατί να πας εκεί; Κάτι πρέπει να έχει προηγηθεί... Δεν έχει περιουσιακά στοιχεία η γυναίκα μου, ένα σπίτι που μένει με τους γονείς της», επεσήμανε.

Στη συνέχεια, αποκάλυψε πως το θύμα και ο 41χρονος δεν ήταν άγνωστοι:

«Η πρώην γυναίκα αυτού που τη σκότωσε έχει παντρευτεί τον πρώτο ξάδελφο της γυναίκας μου και τα παιδιά μας κάνανε παρέα. Ειπώθηκε και αυτό, ότι μπορεί να είχαν ερωτική σχέση, και πάλι δεν μπορώ να το ξέρω. Υπήρχε κάποιο αγκάθι, κάτι που την απασχολούσε; Δεν ήταν άνθρωπος που τα έλεγε και όλα, όπως και εγώ. Μπορεί και εκείνη να μου έκρυβε κάποια πράγματα, μην τυχόν και με ενοχλήσει».

Σύρος: «Χίλιες φορές να είχα φύγει εγώ»

Ο πρώην σύζυγος της 42χρονης διασώστριας ταξίδεψε από την Αθήνα στη Σύρο αμέσως μόλις πληροφορήθηκε την τραγωδία.

Ανέλαβε το δύσκολο έργο να ενημερώσει τα παιδιά του πως η μητέρα τους δεν είναι πλέον στη ζωή.

«Χίλιες φορές να είχα φύγει εγώ παρά η γυναίκα μου. Χίλιες φορές να είχα φύγει εγώ. Τώρα μου άφησε ένα βάρος, το οποίο δεν μπορώ να το διαχειριστώ κατάλληλα... Τα παιδιά θα μείνουν μαζί μου. Τα παιδιά από εδώ και μπρος θα είναι μαζί μου. Να αποδοθεί δικαιοσύνη, όχι μόνο για εμένα, αλλά και για τους γονείς της. Δεν αφαιρείς έτσι μια ζωή. Τι θα παραδώσεις;».

Σύρος: Κατ΄αναπαράσταση εξέταση των συλληφθέντων ζήτησε ο εισαγγελέας

Για τον θάνατο της 47χρονης διασώστριας και μητέρας δύο παιδιών συνελήφθησαν ένας 41χρονος και η 31χρονη σύντροφός του. Στο ζευγάρι ανήκει το σπίτι στο οποίο διαδραματίστηκε ο έντονος διαπληκτισμός, κατά τον οποίο τραυματίστηκε θανάσιμα το θύμα.

Ο εισαγγελέας διέταξε την κράτηση και της 31χρονης συντρόφου του φερόμενου ως δράστη, η οποία αρχικά είχε αφεθεί ελεύθερη μετά την κατάθεσή της στην Αστυνομία, σύμφωνα με τον διευθυντή της εφημερίδας «Κοινή Γνώμη», Νίκο Μπαρμπαντωνάκη στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star.

Ο 41χρονος φερόμενος ως δράστης, αλλά και η 31χρονη σύντροφός του, θα κληθούν να περιγράψουν ξεχωριστά τι συνέβη, προκειμένου οι Αρχές να συγκρίνουν τις καταθέσεις τους και να εντοπίσουν στοιχεία που θα βοηθήσουν στην αποκάλυψη της αλήθειας.

Την ίδια ώρα, έχει διαταχθεί η φύλαξη του σπιτιού και νέα λεπτομερής έρευνα στον χώρο, ώστε να συλλεχθούν όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία για την υπόθεση.

Οι δύο εμπλεκόμενοι αναμένεται να επιστρέψουν στην Εισαγγελία Σύρου το πρωί της επόμενης ημέρας.

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