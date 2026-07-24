Σύρος: «Ήταν η ζωή μου» - Συγκλονίζει ο πρώην σύζυγος της διασώστριας

Θρήνος στην οικογένεια ανήμερα των γενεθλίων της κόρης τους

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
24.07.26 , 21:14 Κλήρωση Eurojackpot 24/7/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 59.000.000 ευρώ
24.07.26 , 21:00 Ελένη Φουρέιρα: Στιγμές ξεγνοιασιάς με τους άντρες της ζωής της
24.07.26 , 20:55 Τζον Μπον Τζόβι: Διέκοψε πρόωρα συναυλία λόγω προβλήματος υγείας
24.07.26 , 20:53 The NISMO Pit: Η Nissan γιορτάζει την αγωνιστική κληρονομιά της
24.07.26 , 20:38 Πειραιάς: Κατέρρευσε σκαλωσιά πολυκατοικίας από την κακοκαιρία
24.07.26 , 20:10 Σύρος: «Ήταν η ζωή μου» - Συγκλονίζει ο πρώην σύζυγος της διασώστριας
24.07.26 , 19:23 BYD: Παίζει «μπάλα» με την Paris Saint-Germain
24.07.26 , 19:15 Καιρός: Ισχυρή καταιγίδα στην Αττική - Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία
24.07.26 , 19:00 Η Kατερίνα Παπουτσάκη σε ηλικία 19 ετών στο «Κωνσταντίνου και Ελένης»
24.07.26 , 18:16 Peugeot & Opel: Νέες εγκαταστάσεις στην Αγία Παρασκευή
24.07.26 , 17:43 Καλλιθέα: Άγριος ξυλοδαρμός εγκύου από τον πρώην της - Νεκρό το έμβρυο
24.07.26 , 17:30 Πανεύκολη συνταγή για κατσικάκι που «λιώνει» στο στόμα
24.07.26 , 17:05 Γιώτα Βοζίκη: «Κοιμήθηκα στο τιμόνι – Ήμουν τέσσερις μήνες σε καροτσάκι»
24.07.26 , 17:04 ΟΠΕΚΕΠΕ: Σε δίκη ο «Φραπές» για «το δικαίωμα σιωπής» στην Εξεταστική
24.07.26 , 17:00 Αναστάσης Ροϊλός: Η ηλικία, η καταγωγή και η σχέση του με την Ιαπωνία
Σύρος: «Ήταν η ζωή μου» - Συγκλονίζει ο πρώην σύζυγος της διασώστριας
Ευρυδίκη Βαλαβάνη – Γρηγόρης Μόργκαν: Ο γιος τους έκανε τα πρώτα του βήματα
Καιρός: Ισχυρή καταιγίδα στην Αττική - Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία
Η Kατερίνα Παπουτσάκη σε ηλικία 19 ετών στο «Κωνσταντίνου και Ελένης»
Πειραιάς: Κατέρρευσε σκαλωσιά πολυκατοικίας από την κακοκαιρία
Μαίρη Λίντα: Ο φόνος της μητέρας της, η κόρη της & ο χωρισμός με τον Χιώτη
Γιώτα Βοζίκη: «Κοιμήθηκα στο τιμόνι – Ήμουν τέσσερις μήνες σε καροτσάκι»
Επίδομα 150 ευρώ ανά παιδί: Ποιοι θα το πάρουν έως 31 Αυγούστου
Κωνσταντίνος Βασάλος - Δανάη Βαρθολομάτου: Ρομαντική απόδραση στη Μύκονο
Νέο έκτακτο δελτίο καιρού: «Βροχή» τα μηνύματα από το 112
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Όσα είπε ο πρώην σύζυγος της 47χρονης στην Άννα Σταματιάδου και το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο πρώην σύζυγος της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ ταξίδεψε στη Σύρο για να δώσει κατάθεση και να συναντήσει τα παιδιά τους.
  • Η διασώστρια δολοφονήθηκε και ο πρώην σύζυγος δήλωσε ότι η ζωή του ήταν αφιερωμένη σε αυτήν και τα παιδιά τους.
  • Συνελήφθησαν ο 41χρονος φερόμενος ως δράστης και η 31χρονη σύντροφός του, ενώ διατάχθηκε έρευνα στο σπίτι όπου έγινε το περιστατικό.
  • Ο πρώην σύζυγος ανέφερε ότι υπήρχε πιθανή σύνδεση μεταξύ της διασώστριας και του δράστη, αλλά δεν είναι σίγουρος.
  • Η οικογένεια θρηνεί την απώλεια, καθώς σήμερα θα γιόρταζαν τα γενέθλια της κόρης τους.

Εσπευσμένα στη Σύρο ταξίδεψε από την Αθήνα ο πρώην σύζυγος της άτυχης διασώστριας του ΕΚΑΒ που δολοφονήθηκε, προκειμένου να δώσει κατάθεση και να συναντήσει τα δύο ανήλικα παιδιά τους.  

Σύρος: Μυστήριο με δολοφονία της διασώστριας - Συνελήφθη και η 31χρονη

Καταρρακωμένος από την τραγωδία, μίλησε στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star και την Άννα Σταματιάδου. Όπως είπε, έχει μείνει άναυδος με όσα έχουν γίνει. 

Σύρος: Με μαχαίρι και καλυμμένα χαρακτηριστικά πήγε στο σπίτι η 42χρονη

«Η ζωή μου ήτανε, το λέω και το εννοώ. Ό,τι έκανα, το έκανα για εκείνη και για τα παιδιά. Ήμασταν μαζί 22 χρόνια. Δεν ήταν άνθρωπος βίαιος, της άρεσε να βοηθάει. Τώρα τι μπορεί να έγινε στο κεφάλι αυτού του ανθρώπου, δεν μπορώ να το ξέρω», είπε.  

Τα ερωτήματα για την 42χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ που χτυπήθηκε θανάσιμα στη Σύρο παραμένουν πολλά. Σήμερα κανονικά η οικογένεια θα γιόρταζε τα γενέθλια της κόρης τους. Ετοίμαζαν τούρτα, όμως αντί για χαμόγελα υπάρχει πένθος και αμέτρητα «γιατί». 

«Από τη στιγμή που έχεις κατέβει (στη Σύρο) για έναν λόγο, για να κάνεις τα γενέθλια της κόρης σου την επόμενη μέρα... Σήμερα η κόρη μου γίνεται 12. Ποιος ο λόγος και γιατί να πας εκεί; Κάτι πρέπει να έχει προηγηθεί... Δεν έχει περιουσιακά στοιχεία η γυναίκα μου, ένα σπίτι που μένει με τους γονείς της», επεσήμανε. 

Στη συνέχεια, αποκάλυψε πως το θύμα και ο 41χρονος δεν ήταν άγνωστοι:  

«Η πρώην γυναίκα αυτού που τη σκότωσε έχει παντρευτεί τον πρώτο ξάδελφο της γυναίκας μου και τα παιδιά μας κάνανε παρέα. Ειπώθηκε και αυτό, ότι μπορεί να είχαν ερωτική σχέση, και πάλι δεν μπορώ να το ξέρω. Υπήρχε κάποιο αγκάθι, κάτι που την απασχολούσε; Δεν ήταν άνθρωπος που τα έλεγε και όλα, όπως και εγώ. Μπορεί και εκείνη να μου έκρυβε κάποια πράγματα, μην τυχόν και με ενοχλήσει». 

Η 47χρονη που μαχαιρώθηκε στη Σύρο

Σύρος: «Χίλιες φορές να είχα φύγει εγώ» 

Ο πρώην σύζυγος της 42χρονης διασώστριας ταξίδεψε από την Αθήνα στη Σύρο αμέσως μόλις πληροφορήθηκε την τραγωδία. 

Ανέλαβε το δύσκολο έργο να ενημερώσει τα παιδιά του πως η μητέρα τους δεν είναι πλέον στη ζωή. 

«Χίλιες φορές να είχα φύγει εγώ παρά η γυναίκα μου. Χίλιες φορές να είχα φύγει εγώ. Τώρα μου άφησε ένα βάρος, το οποίο δεν μπορώ να το διαχειριστώ κατάλληλα... Τα παιδιά θα μείνουν μαζί μου. Τα παιδιά από εδώ και μπρος θα είναι μαζί μου. Να αποδοθεί δικαιοσύνη, όχι μόνο για εμένα, αλλά και για τους γονείς της. Δεν αφαιρείς έτσι μια ζωή. Τι θα παραδώσεις;». 

Σύρος: Κατ΄αναπαράσταση εξέταση των συλληφθέντων ζήτησε ο εισαγγελέας

Για τον θάνατο της 47χρονης διασώστριας και μητέρας δύο παιδιών συνελήφθησαν ένας 41χρονος και η 31χρονη σύντροφός του. Στο ζευγάρι ανήκει το σπίτι στο οποίο διαδραματίστηκε ο έντονος διαπληκτισμός, κατά τον οποίο τραυματίστηκε θανάσιμα το θύμα. 

Ο εισαγγελέας διέταξε την κράτηση και της 31χρονης συντρόφου του φερόμενου ως δράστη, η οποία αρχικά είχε αφεθεί ελεύθερη μετά την κατάθεσή της στην Αστυνομία, σύμφωνα με τον διευθυντή της εφημερίδας «Κοινή Γνώμη», Νίκο Μπαρμπαντωνάκη στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star. 

Θάνατος 47χρονης στη Σύρο

Ο 41χρονος φερόμενος ως δράστης, αλλά και η 31χρονη σύντροφός του, θα κληθούν να περιγράψουν ξεχωριστά τι συνέβη, προκειμένου οι Αρχές να συγκρίνουν τις καταθέσεις τους και να εντοπίσουν στοιχεία που θα βοηθήσουν στην αποκάλυψη της αλήθειας.

Σύρος: Η 31χρονη που συνελήφθη για τον θάνατο της διασώστριας

Την ίδια ώρα, έχει διαταχθεί η φύλαξη του σπιτιού και νέα λεπτομερής έρευνα στον χώρο, ώστε να συλλεχθούν όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία για την υπόθεση.

Οι δύο εμπλεκόμενοι αναμένεται να επιστρέψουν στην Εισαγγελία Σύρου το πρωί της επόμενης ημέρας.

Δείτε ολόκληρο το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΥΡΟΣ
 |
ΕΓΚΛΗΜΑ
 |
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Eurojackpot Κλήρωση
Ελλαδα
Κλήρωση Eurojackpot 24/7/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 59.000.000 ευρώ
Κακοκαιρία: Κατέρρευσε Σκαλωσιά Πολυκατοικίας στον Πειραιά
Ελλαδα
Πειραιάς: Κατέρρευσε σκαλωσιά πολυκατοικίας από την κακοκαιρία
Κακοκαιρία: Σαρώνει Την Αττική -Πώς Θα Κινηθούν Τα Φαινόμενα
Ελλαδα
Καιρός: Ισχυρή καταιγίδα στην Αττική - Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία
Καλλιθέα: Άγριος Ξυλοδαρμός Εγκύου - Νεκρό Το Έμβρυο
Ελλαδα
Καλλιθέα: Άγριος ξυλοδαρμός εγκύου από τον πρώην της - Νεκρό το έμβρυο
ΟΠΕΚΕΠΕ: Σε Δίκη Ο Φραπές Για Το Δικαίωμα Σιωπής
Ελλαδα
ΟΠΕΚΕΠΕ: Σε δίκη ο «Φραπές» για «το δικαίωμα σιωπής» στην Εξεταστική
Σύρος: Τα Αναπάντητα Ερωτήματα Για Τον Θάνατο της 47χρονης
Ελλαδα
Σύρος: Μυστήριο με δολοφονία της διασώστριας - Συνελήφθη και η 31χρονη
Χαλκιδική: Χωρίς αισθήσεις κοριτσάκι στη θάλασσα - Το έσωσε ναυαγοσώστης
Ελλαδα
Χαλκιδική: Κοριτσάκι παραλίγο να πνιγεί στη θάλασσα - Σώθηκε με ΚΑΡΠΑ
Κεφαλογιάννη για Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη: «Τρία χρόνια μετά, μας λείπει»
Ελλαδα
Κεφαλογιάννη για Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη: «Τρία χρόνια μετά, μας λείπει»
Voucher παιδικών & βρεφονηπιακών σταθμών- Αιτήσεις για όλα τα ΑΦΜ έως 5/8
Ελλαδα
Voucher παιδικών & βρεφονηπιακών σταθμών- Αιτήσεις για όλα τα ΑΦΜ έως 5/8
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top