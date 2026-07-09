Ο ρόλος του Δημήτρη Αργυρού στη σειρά «Μπαμπά σ' αγαπώ» αποτελεί ακόμη μια απόδειξη της υποκριτικής ευελιξίας και του αστείρευτου ταλέντου του Αναστάση Ροϊλού. Έπειτα από μια σειρά απαιτητικών δραματικών ρόλων σε επιτυχημένες θεατρικές και τηλεοπτικές παραγωγές, ο δημοφιλής ηθοποιός πέρασε με άνεση στην κομεντί, χαρίζοντας στο κοινό έναν απολαυστικό «μπαμπά-φεύγα» και δείχνοντας ότι μπορεί να υπηρετήσει με την ίδια επιτυχία κάθε είδος.

Βασίλης Μηλιώνης- Αναστάσης Ροϊλός και ο μικρός Ιάσωνας στη σειρά Μπαμπά σ' αγαπώ

Πέρα από τη γοητευτική του εμφάνιση, ο Αναστάσης Ροϊλός ξεχωρίζει για την παιδεία, την ευγένεια και το χαμηλό του προφίλ, που αντιλαμβάνεται κανείς, παρακολουθώντας τον στις ελάχιστες συνεντεύξεις που έχει δώσει. Παρότι η προσωπική του ζωή έχει κατά καιρούς βρεθεί στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, ο ίδιος σπάνια τη σχολιάζει δημόσια, επιλέγοντας να αφήνει τους ρόλους του να μιλούν για εκείνον.

Αναστάσης Ροϊλός - Λένα Μποζάκη στη σειρά Μπαμπά σ' αγαπώ

Ας τον γνωρίσουμε καλύτερα...

Αναστάσης Ροϊλός: Το βιογραφικό του ηθοποιού

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Άνω Πόλη στη Θεσσαλονίκη

στη Θεσσαλονίκη Είναι γεννημένος το 1988

Η ηλικία του είναι 38 ετών

Έχει γενέθλια στις 27 Οκτωβρίου

Το ζώδιο του είναι Σκορπιός

Είναι απόφοιτος του Τμήματος Θεάτρου της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης

του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης Έχει συνεργαστεί με το ΚΘΒΕ

Δάσκαλοι του ήταν ο Θεόδωρος Τερζόπουλος και ο Ιάπωνας Ταντάσι Σουζούκι

Εκπαιδεύτηκε στη μέθοδο Suzuki στην Ιαπωνία

στην Ιαπωνία Έχει μεταφράσει το βιβλίο του Ταντάσι Σουζούκι από τα αγγλικά στα ελληνικά, με τίτλο «Πολιτισμός είναι το Σώμα»

Μεγάλωσε μόνο με τη μητέρα του

«Η έλλειψη του πατέρα με έκανε να εκτιμώ τις δυναμικές γυναίκες, γιατί σίγουρα μια γυναίκα που μεγαλώνει μόνη της ένα παιδί είναι πάρα πολύ δυναμική, είναι ένας μαχητής της ζωής. Θαύμασα τη μητέρα μου αφού μεγάλωσα, γιατί κατάλαβα τι έχει κάνει», είχε παραδεχτεί σε συνέντευξή του στην εκπομπή Καλύτερα δε γίνεται, τον Απρίλιο του 2024, εξηγώντας ότι δε βίωσε απώλεια, αλλά μεγάλωσε με την απουσία του πατέρα ως ότι αυτό είναι κάτι το φυσιολογικό.

Έχει έναν αδελφό, με τον οποίο δεν είχε σχέσεις

«Δεν είχαμε σχέσεις καθόλου. Από όταν θυμάμαι τον εαυτό μου, δε μου αρέσει να αναλώνομαι σε πράγματα που νιώθω ότι δε με πάνε μπροστά, δε μου κάνουν καλό κι όλα αυτά», είχε εξομολογηθεί στην εκπομπή Πάμε Δανάη, τον Ιούνιο του 2024

Τιμήθηκε με το βραβείο Δημήτρης Χορν , για τις θεατρικές σεζόν 2021 - 2022 για την ερμηνεία του στον Γυάλινο Κόσμο, του Τενεσί Ουίλιαμς

, για τις θεατρικές σεζόν 2021 - 2022 για την ερμηνεία του στον Γυάλινο Κόσμο, του Τενεσί Ουίλιαμς Λατρεύει τις μηχανές

Υπήρξε αθλητής της ξιφασκίας

Στην καθημερινότητά του έχει διάφορους «ψυχαναγκασμούς», όπως το να στρώνει το κρεβάτι του με το που ξυπνά ή το να πληρώνει τους λογαριασμούς τη μέρα που εκδίδονται

Στο σπίτι του έχει πολλά φυτά, τα οποία φροντίζει και αγαπά

τα οποία φροντίζει και αγαπά Τέλος, είναι νονός της μικρής Έλλης- Φιλαρέτης, κόρης της Δανάης Μιχαλάκη και του Γιώργου Παπαγεωργίου

Οι ρόλοι του σε δημοφιλείς τηλεοπτικές σειρές

Άγριες Μέλισσες (2019-2022, ΑΝΤ1): Υποδύθηκε τον εμβληματικό ρόλο του Νικηφόρου Σεβαστού, ο οποίος τον έκανε ευρύτερα γνωστό στο ευρύ κοινό

Φλόγα και Άνεμος (2022, ΕΡΤ1) : Ενσάρκωσε τον ιστορικό ρόλο του Δημήτρη Χορν

: Ενσάρκωσε τον ιστορικό ρόλο του Δημήτρη Χορν Η Μάγισσα (2023-2024, ΑΝΤ1): Πρωταγωνίστησε ως Αντρέι Σιντόροφ, ένας ρόλος που αγαπήθηκε ιδιαίτερα από τους τηλεθεατές

Η Μάγισσα - Φλεγόμενη Καρδιά (2024, ΑΝΤ1) : Συμμετείχε και στον επόμενο κύκλο της μεγάλης παραγωγής.

: Συμμετείχε και στον επόμενο κύκλο της μεγάλης παραγωγής. Το Απαραίτητο Φως (2025, ΕΡΤ1 / ERTFLIX) : Κρατά τον πρωταγωνιστικό ρόλο του Πέτρου σε αυτή τη δραματική σειρά εποχής.

: Κρατά τον πρωταγωνιστικό ρόλο του Πέτρου σε αυτή τη δραματική σειρά εποχής. Μπαμπά, σ' αγαπώ! (2026, Alpha): Πρωταγωνιστεί στη σύγχρονη οικογενειακή κωμωδία, ενσαρκώνοντας τον Δημήτρη, έναν αλαζονικό εργένη που η ζωή του αλλάζει λόγω της πατρότητας

Αναστάσης Ροϊλός: H σχέση του με την Ιαπωνία

Ο Αναστάσης Ροϊλός έχει μιλήσει για το ταξίδι του στην Ιαπωνία για να εκπαιδευτεί στη μέθοδο του Ιάπωνα σκηνοθέτη Ταντάσι Σουζούκι (Tadashi Suzuki), μια απαιτητική μέθοδο υποκριτικής που δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο σώμα, την πειθαρχία και την παρουσία του ηθοποιού στη σκηνή.

«Γνωρίζω τον Θεόδωρο Τερζόπουλο, εκπαιδεύομαι στη μέθοδό του, και ο ίδιος με παροτρύνει να πάω στον Σουζούκι και να ασχοληθώ με το θέατρό του. Οπότε αυτή την απόφαση την παίρνω το 2014. Τελικά όμως, λόγω— μου προέκυψε μια δουλειά το 2015 στην Επίδαυρο, οπότε ήταν η πρώτη μου φορά που θα έπαιζα στην Επίδαυρο με ρόλο, και είπα ότι θέλω να το κάνω. Οπότε άφησα την Τόγκα στην άκρη, πήγα, έκανα αυτή τη δουλειά. Την επόμενη χρονιά μπήκα φαντάρος, και όταν γύρισα από τον στρατό, το καλοκαίρι το αμέσως επόμενο του 2017, πήγα στην Ιαπωνία», είχε περιγράψει σε συνέντευξή του στο Στούντιο 4, ενώ καλεσμένος στο TractioN είχε πει πως από το 2017, πηγαίνει σχεδόν κάθε χρόνο στο Τόκιο.

Επίσης έχει μεταφράσει στα ελληνικά το βιβλίο του Σουζούκι «Πολιτισμός είναι το σώμα». Έχει πει ότι αυτή η εμπειρία τον επηρέασε βαθιά ως καλλιτέχνη και ότι κάποια στιγμή σκεφτόταν ακόμη και να μετακομίσει μόνιμα στην Ιαπωνία, σχέδιο που τελικά δεν πραγματοποιήθηκε, καθώς προέκυψε η συμμετοχή του στις «Άγριες Μέλισσες».

Αναστάσης Ροϊλός: Η προσωπική του ζωή και η σχέση με γνωστή ηθοποιό

Ο ηθοποιός προφυλάσσει την προσωπική του ζωή από τα φώτα της δημοσιότητας. Έχει δηλώσει μάλιστα πως δε θεωρεί ότι όλα πρέπει να γίνονται αντικείμενο δημοσιότητας.

Ωστόσο, η προσωπική του ζωή βρέθηκε στο επίκεντρο κατά καιρούς. Την πρώτη φορά λόγω της σχέσης του με την ηθοποιό, Εριέττα Μανούρη, η οποία ολοκληρώθηκε το 2022 και κράτησε περίπου τρία χρόνια.

Πρόσφατα, είχαν κυκλοφορήσει κάποιες φωτογραφίες με τη νυν σύντροφό του, την ηθοποιό Στέλλα Ψαρουδάκη, με την οποία είναι ζευγάρι περίπου δύο χρόνια. «Με ενόχλησε, γιατί εγώ δεν το διαφήμισα ούτε έδωσα ποτέ στοιχεία. Καταλαβαίνω ότι στη δουλειά μας είναι αδύνατο από ένα σημείο και μετά. Θεωρώ ότι η προσωπική μας ζωή να είναι κάτι πολύ δικό μας», είχε πει πρόσφατα στη Super Κατερίνα.

Αναστάσης Ροϊλός: Η σχέση με τον τηλεοπτικό γιο του και η πατρότητα

Ο Αναστάσης Ροϊλός έχει μιλήσει με ιδιαίτερη τρυφερότητα για τον μικρό Ιάσονα Τσιώνη, που υποδύεται τον τηλεοπτικό γιο του στη σειρά «Μπαμπά σ' αγαπώ». Όπως έχει αποκαλύψει, από την πρώτη στιγμή ανέπτυξαν «τρομερή χημεία», ενώ τον χαρακτηρίζει «υπέροχο παιδί» και δηλώνει πως αισθάνεται πολύ τυχερός που συνεργάζονται.

Μάλιστα, έχει εξομολογηθεί ότι τον έχει αγαπήσει πολύ και πως μαθαίνει καθημερινά από τον αυθορμητισμό και την αθωότητά του.

Όσον αφορά στην πατρότητα, ο ηθοποιός έχει ξεκαθαρίσει πως δε βιάζεται να γίνει πατέρας, καθώς πιστεύει ότι αυτή την περίοδο δεν θα μπορούσε να αφιερώσει τον χρόνο που απαιτεί η ανατροφή ενός παιδιού.

Ωστόσο, δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να αποκτήσει οικογένεια στο μέλλον, τονίζοντας ότι η απόφαση αυτή προϋποθέτει να είναι κανείς πραγματικά έτοιμος να βάλει τις ανάγκες του παιδιού πάνω από τις δικές του.

Σε παλαιότερες συνεντεύξεις είχε αναφέρει ότι αγαπά ιδιαίτερα τα παιδιά, όπως και τη βαφτιστήρα του, ενώ έχει παραδεχθεί πως η ιδέα της πατρότητας τον φοβίζει ολοένα και λιγότερο όσο μεγαλώνει, αρκεί να έρθει την κατάλληλη στιγμή και δίπλα στον κατάλληλο άνθρωπο.

Αυτό το καλοκαίρι θα βρίσκεται σε περιοδεία με την παράσταση «Πέρσες του Αισχύλου», στην οποία υποδύεται τον Ξέρξη, ενώ ο ρόλος του «μπαμπά φεύγα» θα συνεχιστεί και την επόμενη σεζόν.