Δένδιας: Η Ελλάδα δε θα χαρεί αν πάρει η Τουρκία τα F-35

Γεραπετρίτης: Όσο διατηρεί το casus belli δε μπαίνει η Άγκυρα στο SAFE

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Τι είπαν Δένδιας και Γεραπετρίτης για τα F-35 στην Τουρκία (βίντεο Star)

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Στο πώς σχολιάζει η Αθήνα όσα έγιναν χθες στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα και όσα ειπώθηκαν πίσω από τις κλειστές πόρτες αναφέρθηκε η διπλωματική συντάκτρια του Star Κατερίνα Τσαμούρη στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων με τον Γιώργο Ευγενίδη.

 Σύνοδος ΝΑΤO: Το σύντομο τετ α τετ Μητσοτάκη – Ερντογάν 

Όπως επισήμανε, εν πολλοίς αναμενόμενη χαρακτηρίζει η Αθήνα την έκβαση της Συνόδου. Σήμερα οι Υπουργοί Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας και Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης  στο συνέδριο του Εconomist, είπαν  σαφώς ότι πρέπει να υπάρχουν εγγυήσεις όταν δίνονται εξοπλισμοί στην Τουρκία,  πως δεν θα χρησιμοποιηθούν κατά της Ελλάδας.

Δένδιας για αυτόματα συστήματα: «Κρίσιμο για την εθνική μας επιβίωση»

Και οι δυο πρακτικά είπαν ότι δε θα υπαγορεύσουμε στις ΗΠΑ τι θα κάνουν, αλλά πρακτικά θεωρούν ότι δεν είναι προς το συμφέρον των ΗΠΑ μια τέτοια κίνηση. Ωστόσο, εκτιμούν ότι η πρόθεση δε σημαίνει απαραιτήτως ότι θα δοθούν και πάντως δε θα δοθούν πολύ σύντομα καθώς υπάρχει και το Κογκρέσο, ενώ η Ελλάδα ήδη έχει το προβάδισμα. 

Μητσοτάκης: Ιστορική ανορθογραφία το casus belli της Τουρκίας

Ο Υπουργός Εξωτερικών έστειλε και ένα μήνυμα ότι όσο η Τουρκία διατηρεί στο τραπέζι το casus belli. δε θα μπορέσει να μπει στην ευρωπαϊκή άμυνα.
 

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