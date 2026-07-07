Πτώση 1,1% καταγράφει η ΝΔ η δημοσκόπηση της Interview για την εφημερίδα Political που δημοσιεύεται σήμερα Τρίτη 7/6/2026, αλλά εξακολουθεί να βρίσκεται πάνω από το «ψυχολογικό φράγμα» του 30%.

Interview: Τι θα ψηφίζατε αν την επόμενη Κυριακή είχαμε βουλευτικές εκλογές

Στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, η ΝΔ συγκεντρώνει για την ακρίβεια ποσοστό 30,1%. Ακολουθούν η ΕΛΑΣ με 17,4% (έναντι 16% στην προηγούμενη δημοσκόπηση), το ΠΑΣΟΚ με 12,3% (από 14,7% στην προηγούμενη έρευνα), η Ελληνική Λύση με 8,8%, η Ελπίδα με 7,4%, το ΚΚΕ με 5,5%, η Φωνή Λογικής με 3,1%, η Πλεύση Ελευθερίας με 3%, το ΜέΡΑ25 με 2,9%, οι Δημοκράτες με 2,5%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 0,7%, η Νίκη με 0,6%, η Νέα Αριστερά με 0,6% και «άλλο» το 5,1%.

Στο ερώτημα «τι είναι καλύτερο για τη χώρα να προκύψει μετά τις εκλογές;», το 49% απάντησε αυτοδύναμη κυβέρνηση, το 44% κυβέρνηση συνεργασίας και το 7% «δε γνωρίζω/ δεν απαντώ».

Δημοσκόπηση Interview: Τι είναι καλύτερο για τη χώρα μετά τις εκλογές

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι πρώτος στις απαντήσεις στο ερώτημα «ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε περισσότερο για τη διακυβέρνηση της χώρας;» συγκεντρώνοντας ποσοσό 29,5%. Ακολουθούν ο «Κανένας» με 17,1%, ο Αλέξης Τσίπρας με 15,5%, ο Κυριάκος Βελόπουλος με 9,4%, ο Νίκος Ανδρουλάκης με 9%, η Μαρία Καρυστιανού με 6,1%, ο Δημήτρης Κουτσούμπας με 3,2%, ο Στέφανος Κασσελάκης με 2,2%, η Αφροδίτη Λατινοπούλου με 2,1%, ο Γιάνης Βαρουφάκης με 1,9%, η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 1,8%, ο Αλέξης Χαρίτσης με 1,2%, ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης με 0,6%, ο Σωκράτης Φάμελλος με 0,2% και ο Δημήτρης Νατσιός με 0,2%.

Δημοσκόπηση Interview: ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε