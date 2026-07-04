Κόντρα Λαζαρίδη - Φαραντούρη για την απόσπαση της συζύγου του ευρωβουλευτή

«Αναταράξεις» και στο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού

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Απόσπασμα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του STAR (4/7/2026)

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Στα ύψη το πολιτικό θερμόμετρο, με κόντρες και εσωκομματικές αναταράξεις να δίνουν τον τόνο.

Τις τελευταίες ώρες έχει ξεσπάσει σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ του βουλευτή της ΝΔ, Μακάριου Λαζαρίδη, και του Νικόλα Φαραντούρη, για την απόσπαση της συζύγου του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες.

Παραιτήθηκε ο Μακάριος Λαζαρίδης από υφυπουργός Αγρ. Ανάπτυξης

«Πόλεμος» Λαζαρίδη - Φαραντούρη

Ο Ν. Φαραντούρης με τη σύζυγό του κ. Αϊβάζογλου

Ο Μακάριος Λαζαρίδης καταγγέλλει ότι η απόσπαση της συζύγου του Νικόλα Φαραντούρη, κ. Θεοδώρας Αϊβάζογλου, στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έγινε χωρίς να τηρηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες, κάνοντας λόγο για έλλειψη διαφάνειας.

Όλα έγιναν νόμιμα και επιλέχθηκε βάσει των προσόντων της, του απάντησε ο κ. Φαραντούρης.

Πάντως, ο κ. Λαζαρίδης επιμένει, ζητώντας από τον κ. Φαραντούρη να δώσει στη δημοσιότητα τα σχετικά έγγραφα. Τον ρωτά εάν η σύζυγός του ήταν αποσπασμένη στο γραφείο κάποιου ευρωβουλευτή και δίνει «ραντεβού» στη Δικαιοσύνη για όσα του καταλογίζει για το πτυχίο του.

«Ελπίδα για τη Δημοκρατία»: Καταγγελίες για εκβιασμούς και μηνύσεις

«Αναταράξεις» και στο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, με «φόντο» την υπόθεση που αφορά στην αγορά ακινήτου σε πλειστηριασμό μέσω εταιρείας στην οποία συμμετείχε.

Ελπίδα Για Τη Δημοκρατία: Εννιαμελές Πολιτικό Συμβούλιο - Video

Ο κ. Ιωάννης Φρονιμάκης, ο οποίος πρόσφατα αποχώρησε από το κόμμα, κατέθεσε μήνυση εναντίον της, καθώς σε συνέντευξή της, η πρόεδρος της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» υποστήριξε ότι την εκβίασε.

«Ελπίδα για τη Δημοκρατία»: Καταγγελίες για εκβιασμούς και μηνύσεις

Ο κ. Φρονιμάκης

«Έχοντας γνώση της αναλήθειας των λεγομένων της και με σκοπό να μειώσει την τιμή και την υπόληψή μου, δήλωσε ότι την εκβίαζα, μαζί με άλλους, για να κλείσει μία εταιρεία στην οποία ήταν αποκλειστική διαχειρίστρια και μέτοχος κατά 50%», ανέφερε ο κ. Φρονιμάκης.

Σύμφωνα με έγγραφα που προσκόμισε η Μαρία Καρυστιανού, το 2022, μαζί με τον πρώην σύντροφό της, ίδρυσαν εταιρεία εκμετάλλευσης ακινήτων, η οποία, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΓΕΜΗ, δεν ανέπτυξε ουσιαστική δραστηριότητα.

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ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
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ΝΙΚΟΛΑΣ ΦΑΡΑΝΤΟΥΡΗΣ
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ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΥΣΤΙΑΝΟΥ
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ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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