BMW iX3 και BMW i7 : Γιατί είναι «έξυπνα » αυτοκίνητα

Για μία ακόμη φορά, η τεχνολογική πρωτοπορία συνδυάζεται με χιουμοριστικές και ευρηματικές ιστορίες, αναδεικνύοντας τα πλεονεκτήματα των καινοτόμων τεχνολογιών της μάρκας με προσοχή στη λεπτομέρεια. Οι τεχνολογίες αυτές διατίθενται για πρώτη φορά στο πρώτο μοντέλο της Neue Klasse, τη νέα BMW iX3, καθώς και στην κορυφαία αμιγώς ηλεκτρική BMW i7.

BMW Symbiotic Drive: Νέα διάσταση στην απόλαυση της υποβοηθούμενης οδήγησης.

Η νέα τεχνολογία, που κάνει το ντεμπούτο της με το πρώτο μοντέλο της Neue Klasse, ξεχωρίζει για τη μοναδική αλληλεπίδραση μεταξύ οδηγού και τεχνητής νοημοσύνης. Ο οδηγός μπορεί να παρεμβαίνει στο τιμόνι, το γκάζι ή το φρένο, ακόμη και όταν είναι ενεργοποιημένα τα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης, χωρίς αυτά να απενεργοποιούνται άμεσα. Χάρη στη σαφή λογική λειτουργίας και τις ενδείξεις του BMW Panoramic iDrive, η υποβοηθούμενη οδήγηση παραμένει εύκολη και διαισθητική, ενώ ο οδηγός διατηρεί τον έλεγχο ανά πάσα στιγμή. Η φιλοσοφία αυτής της συνεργασίας μεταξύ οδηγού και οχήματος εκφράζεται και μέσα από λειτουργίες ενεργητικής ασφάλειας, όπως το Lane Departure Warning.

BMW Intelligent Personal Assistant : Νέο επίπεδο φωνητικής αλληλεπίδρασης με υποστήριξη ΑΙ.

Όπως και το BMW Symbiotic Drive, το BMW Intelligent Personal Assistant με υποστήριξη τεχνητής νοημοσύνης έκανε το ντεμπούτο του στην BMW iX3. Η τεχνολογία Amazon Alexa+ AI προσθέτει ακόμη περισσότερες δυνατότητες. Η ενσωμάτωσή της στον BMW Intelligent Personal Assistant σηματοδοτεί ένα τεχνολογικό άλμα, με στόχο την ακόμη μεγαλύτερη αξία για τον πελάτη. Επιτρέπει φυσικές συνομιλίες για μια ευρεία γκάμα θεμάτων, οι οποίες συνδέονται άμεσα με τις λειτουργίες του οχήματος. Στο βίντεο «Rome», μια οδηγός και ο σύζυγός της, ο οποίος κάθεται στη θέση του συνοδηγού ντυμένος ως Ρωμαίος στρατιώτης λόγω κρίσης μέσης ηλικίας, ταξιδεύουν μαζί. Όταν το BMW Intelligent Personal Assistant ενεργοποιεί την πλοήγηση προς το ιταλικό εστιατόριο «Casa di Roma», ο σύζυγος σχολιάζει: «Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη», αποδίδοντας το ρητό στον Κικέρωνα. Η σύζυγός του τον διορθώνει αμέσως, με τη βοήθεια του BMW Intelligent Personal Assistant.

Στάση φόρτισης της BMW iX3: διαρκεί όσο ένα χαλαρό γεύμα.

Τα μοντέλα της Neue Klasse ξεχωρίζουν για τις επιδόσεις φόρτισης. Η μπαταρία της BMW iX3 μπορεί να φορτίσει με ισχύ έως και 400 kW, μειώνοντας σημαντικά τον χρόνο φόρτισης. Μια στάση μόλις 10 λεπτών σε σταθμό ταχείας φόρτισης (HPC) αρκεί για να προσθέσει έως και 372 χιλιόμετρα αυτονομίας. Οι μεγάλοι χρόνοι αναμονής ανήκουν πλέον στο παρελθόν, καθώς μόλις και μετά βίας προλαβαίνεις να απολαύσεις ένα χαλαρό γεύμα. Αυτό είναι και το θέμα του βίντεο «Pit-Stop», ενός ακόμη επεισοδίου της καμπάνιας καινοτομίας. Η ομάδα της κουζίνας γνωρίζει ότι η BMW iX3 φορτίζει πιο γρήγορα από κάθε άλλη BMW και ξεκινά αμέσως τις προετοιμασίες μόλις ο υπεύθυνος του εστιατορίου δει τον πελάτη να φτάνει. Ο τεμαχισμός, το μαγείρεμα και το σερβίρισμα γίνονται σε χρόνο ρεκόρ, ώστε ο επισκέπτης να προλάβει να ολοκληρώσει το γεύμα του πριν η BMW iX3 είναι έτοιμη να συνεχίσει το ταξίδι της.