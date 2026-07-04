Το ρεπορτάζ της Βαλεντίνας Καραγεωργίου για τον οδηγό βυτιοφόρου στα Χανιά που καταγράφηκε να κάνει επικίνδυνη προσπέραση/ Μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων Star

Συνελήφθη ο οδηγός βυτιοφόρου που έκανε επικίνδυνη προσπέραση κοντά στο αεροδρόμιο των Χανίων, αλλά αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή της εισαγγελικής αρχής.

Μάλιστα, δεν πραγματοποιήθηκε καν η μεταγωγή του 38χρονου στα Χανιά και έγινε εκτίμηση πως το περιστατικό θα μπορούσε να αποδοθεί σε στιγμιαία απροσεξία, χωρίς να έχει προκύψει άμεσος κίνδυνος για τρίτους, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Βαλεντίνας Καραγεωργίου στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star.

Η Tροχαία Χανίων αξιοποίησε το υλικό από κάμερες και προχώρησε στην ταυτοποίηση του οχήματος, εντοπίζοντας τη διαδρομή του έως το Ηράκλειο. Εκεί, ο οδηγός συνελήφθη στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, στην οποία ανήκει το βυτιοφόρο.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σειρά σοβαρών παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Η δικογραφία ωστοσο παραμένει ανοιχτή, ενώ προβλέπεται η επιβολή διοικητικών κυρώσεων τόσο στον οδηγό όσο και στον ιδιοκτήτη του οχήματος και φυσικά αναμένονται διευκρινίσεις για τους λόγους που οδήγησαν στην απόφαση της άμεσης αποδέσμευσής του.

