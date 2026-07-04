Χανιά: Συνελήφθη αλλά αφέθηκε ελεύθερος ο οδηγός του βυτιοφόρου

Καταγράφηκε να κάνει επικίνδυνη προσπέραση κοντά στο αεροδρόμιο

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Το ρεπορτάζ της Βαλεντίνας Καραγεωργίου για τον οδηγό βυτιοφόρου στα Χανιά που καταγράφηκε να κάνει επικίνδυνη προσπέραση/ Μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων Star

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Οδηγός βυτιοφόρου συνελήφθη για επικίνδυνη προσπέραση κοντά στο αεροδρόμιο Χανίων.
  • Αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή της εισαγγελικής αρχής, χωρίς μεταγωγή στα Χανιά.
  • Το περιστατικό αποδόθηκε σε στιγμιαία απροσεξία, χωρίς άμεσο κίνδυνο για τρίτους.
  • Η Τροχαία Χανίων χρησιμοποίησε υλικό από κάμερες για την ταυτοποίηση του οχήματος και την αναζήτηση του οδηγού.
  • Ανοιχτή δικογραφία για σοβαρές παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, με αναμενόμενες διοικητικές κυρώσεις.

Συνελήφθη ο οδηγός βυτιοφόρου που έκανε επικίνδυνη προσπέραση κοντά στο αεροδρόμιο των Χανίων, αλλά αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή της εισαγγελικής αρχής. 

Χανιά: Συνελήφθη αλλά αφέθηκε ελεύθερος ο οδηγός του βυτιοφόρου

Μάλιστα, δεν πραγματοποιήθηκε καν η μεταγωγή του 38χρονου στα Χανιά και έγινε εκτίμηση πως το περιστατικό θα μπορούσε να αποδοθεί σε στιγμιαία απροσεξία, χωρίς να έχει προκύψει άμεσος κίνδυνος για τρίτους, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Βαλεντίνας Καραγεωργίου στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star. 

Χανιά: Συνελήφθη αλλά αφέθηκε ελεύθερος ο οδηγός του βυτιοφόρου

Η Tροχαία Χανίων αξιοποίησε το υλικό από κάμερες και προχώρησε στην ταυτοποίηση του οχήματος, εντοπίζοντας τη διαδρομή του έως το Ηράκλειο.  Εκεί, ο οδηγός συνελήφθη στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, στην οποία ανήκει το βυτιοφόρο. 

Χανιά: Συνελήφθη αλλά αφέθηκε ελεύθερος ο οδηγός του βυτιοφόρου

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σειρά σοβαρών παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Η δικογραφία ωστοσο παραμένει ανοιχτή, ενώ προβλέπεται η επιβολή διοικητικών κυρώσεων τόσο στον οδηγό όσο και στον ιδιοκτήτη του οχήματος και φυσικά αναμένονται διευκρινίσεις για τους λόγους που οδήγησαν στην απόφαση της άμεσης αποδέσμευσής του.
 

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