Ο Buzz Kull, το solo project του Αυστραλού Marc Dwyer, έχει διαμορφώσει έναν ιδιαίτερο ήχο που κινείται ανάμεσα στο post-punk, το coldwave και το minimal wave, με σκοτεινές ατμόσφαιρες, παλλόμενα synthesizers και έντονο συναισθηματικό φορτίο. Στη μουσική του, η μελαγχολία, η εσωτερική ένταση και όσα συχνά μένουν ανείπωτα βρίσκουν τον δικό τους χώρο και μετατρέπονται σε ήχο.

Με αφορμή την εμφάνισή του στην Αθήνα, ο Buzz Kull μιλά στο star.gr και στην Γεωργία Χάρδα, για τον τρόπο με τον οποίο γράφει μουσική, για τις προσωπικές εμπειρίες που βρίσκονται πίσω από τα τραγούδια του, αλλά και για τη διαφορά ανάμεσα στον Marc που δημιουργεί μόνος του και στον άνθρωπο που ανεβαίνει στη σκηνή μπροστά σε εκατοντάδες ανθρώπους.

Και υπάρχει κάτι που μου άρεσε ιδιαίτερα από τη συζήτησή μας: πίσω από αυτή τη σκοτεινή και έντονη μουσική βρίσκεται ένας άνθρωπος που περιγράφει τον εαυτό του ως αρκετά ήσυχο. Μια αντίθεση που μου φαίνεται πολύ όμορφη, γιατί πάνω στη σκηνή αφήνει να βγει όλη εκείνη η ένταση που στην καθημερινότητά του κρατά μέσα του και τη μετατρέπει σε μουσική

Buzz Kull – Η συνέντευξη στο star.gr

Πολλοί καλλιτέχνες προσπαθούν να εξηγήσουν τη μουσική τους. Εσύ, αντίθετα, αφήνεις συχνά τα τραγούδια να μιλήσουν μόνα τους. Πόσο σημαντικό είναι για σένα να μπορεί ο κάθε ακροατής να τα βιώσει και να τα ερμηνεύσει διαφορετικά;

Ναι, νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πολλά από τα τραγούδια προέρχονται από προσωπικές εμπειρίες, αλλά δεν πιστεύω ότι χρειάζεται κάποιος να γνωρίζει ακριβώς τι περνούσα εγώ για να συνδεθεί μαζί τους. Ο καθένας ακούει τη μουσική διαφορετικά, ανάλογα με το τι συμβαίνει στη δική του ζωή.

Μου έχουν πει άνθρωποι τι σημαίνει για εκείνους ένα τραγούδι και είναι εντελώς διαφορετικό από αυτό που είχα στο μυαλό μου όταν το έγραφα. Και, στην πραγματικότητα, μου αρέσει αυτό. Από τη στιγμή που το τραγούδι βγαίνει προς τα έξω, ανήκει και σε εκείνους όσο ανήκει και σε μένα.

Όταν ανέβασες τα πρώτα σου κομμάτια στο διαδίκτυο, χωρίς να περιμένεις ότι θα φτάσουν σε μεγάλο κοινό, μπορούσες να φανταστείς ότι κάποια χρόνια αργότερα θα σε οδηγούσαν σε περιοδείες στην Ευρώπη;

Καθόλου. Ειλικρινά πίστευα ότι θα τα άκουγαν μερικοί άνθρωποι στις πιο σκοτεινές γωνιές του internet και μέχρι εκεί. Δεν σκεφτόμουν σε καμία περίπτωση ότι θα έκανα περιοδεία στο εξωτερικό.

Έγραφα μουσική επειδή μου άρεσε και επειδή εκείνη την περίοδο της ζωής μου χρειαζόμουν κάτι για να συγκεντρωθώ. Όλα όσα συνέβησαν από τότε ήταν αρκετά απρόσμενα.

Έχεις πει ότι η μουσική ξεκίνησε ως ένας τρόπος να διαχειριστείς μια δύσκολη περίοδο στη ζωή σου. Σήμερα εξακολουθεί να λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο για σένα;

Νομίζω πως ναι. Το να γράφω μουσική ήταν πάντα ο πιο εύκολος τρόπος για μένα να επεξεργάζομαι όσα νιώθω. Η διαφορά σήμερα είναι ότι έχει γίνει και η δουλειά μου, κάτι που δεν πίστευα ποτέ ότι θα συνέβαινε.

Προσπαθώ συνεχώς να θυμίζω στον εαυτό μου να συνεχίζει να γράφει και να δημιουργεί και να μην παρασύρεται υπερβολικά από όλες τις άλλες υποχρεώσεις που μπορεί να καταλαμβάνουν τον χρόνο μου. Όταν όμως γράφω ένα καινούργιο τραγούδι, η διαδικασία παραμένει σχεδόν ίδια με τότε που ξεκίνησα.

Η μουσική σου κινείται ανάμεσα στη μελαγχολία, την ένταση και μια ιδιαίτερη αίσθηση λύτρωσης. Τι είναι αυτό που σε τραβά ξανά και ξανά σε αυτά τα συναισθήματα;

Πάντα με έλκυε η μουσική που έχει μεγάλο συναισθηματικό βάρος αλλά ταυτόχρονα διατηρεί ενέργεια. Νομίζω ότι υπάρχει κάτι πολύ ικανοποιητικό στο να χορεύεις με μουσική που εξακολουθεί να έχει αυτό το βάρος μέσα της. Αυτή είναι μάλλον η ισορροπία που προσπαθούσα πάντα να βρω.

Οι στίχοι και οι ατμόσφαιρές σου αγγίζουν συχνά πλευρές του εαυτού μας που προτιμάμε να αποφεύγουμε. Μπορεί η μουσική να γίνει ένας ασφαλής χώρος για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις κρυφές πλευρές μας;

Ναι, σίγουρα. Μεγάλωσα σε ένα σπίτι όπου δεν μιλούσαμε ιδιαίτερα για την αναγνώριση και την έκφραση των συναισθημάτων, οπότε χρειάστηκε να καταλάβω πολλά πράγματα μόνος μου.

Νομίζω ότι αυτό με έκανε αρκετά ευαίσθητο άνθρωπο με τα χρόνια και υπήρξαν πολλές στιγμές που αυτή η ευαισθησία σχεδόν με κατέκλυσε. Η μουσική ήταν πάντα ο χώρος όπου μπορούσα να επεξεργαστώ αυτά τα συναισθήματα και να τα αφήσω να βγουν από μέσα μου. Αν άλλοι άνθρωποι μπορούν να συνδεθούν μαζί τους με κάποιον τρόπο, αυτό σημαίνει πολλά για μένα.

Έχει συμβεί ποτέ ένα τραγούδι σου να λειτουργήσει σαν καθρέφτης και να σου αποκαλύψει κάτι για τον εαυτό σου που δεν είχες καταλάβει όταν το έγραφες;

Ναι, αυτό συμβαίνει συχνά. Μερικές φορές ολοκληρώνω ένα τραγούδι και δεν του δίνω ιδιαίτερη σημασία εκείνη τη στιγμή. Μήνες αργότερα μπορεί να το ακούσω ξανά και να συνειδητοποιήσω για τι πραγματικά έγραφα.

Είναι σχεδόν σαν να αγγίζεις κάτι που εκείνη τη στιγμή δεν είχες πλήρη επίγνωση ότι υπήρχε μέσα σου.

Ο Marc όταν γράφει μουσική μόνος του είναι ο ίδιος άνθρωπος με εκείνον που βλέπουμε πάνω στη σκηνή; Τι αλλάζει μέσα σου όταν βρίσκεσαι μπροστά σε εκατοντάδες ανθρώπους;

Είναι αρκετά διαφορετικός, στην πραγματικότητα. Είμαι από τη φύση μου ένας αρκετά ήσυχος άνθρωπος, οπότε το να στέκομαι πάνω σε μια σκηνή μπροστά σε τόσο κόσμο δεν μοιάζει και πολύ λογικό αν το σκεφτείς.

Όμως, όταν παίζω, είναι μάλλον η μοναδική στιγμή που μπορώ να κλείσω εντελώς το μυαλό μου και να αφήσω το σώμα μου να κάνει τη δουλειά.

Σε έναν κόσμο όπου όλα κινούνται όλο και πιο γρήγορα και η προσοχή μας διαρκεί όλο και λιγότερο, πώς προστατεύεις τη δική σου καλλιτεχνική ταυτότητα;

Δεν έχω ασχοληθεί ποτέ ιδιαίτερα με το τι κάνουν οι άλλοι. Ο Buzz Kull ξεκίνησε από την ανάγκη μου να δημιουργώ τη μουσική που θα ήθελα εγώ να ακούω και να βλέπω ζωντανά. Και έτσι συνεχίζω να το βλέπω μέχρι σήμερα.

Οι τάσεις έρχονται και φεύγουν πολύ γρήγορα. Αν όμως δημιουργείς κάτι που είναι πραγματικά ειλικρινές, πιστεύω ότι πάντα θα βρει τους σωστούς ανθρώπους.

Η μουσική σου μοιάζει να ξεκινά από συναισθήματα που δεν είναι πάντα εύκολο να εκφραστούν με λόγια. Όταν κάτι σε πιέζει ή το κρατάς μέσα σου, πώς μετατρέπεται τελικά σε τραγούδι;

Κυρίως μέσα από ένα συναίσθημα. Έχω την τάση να κρατάω πολλά πράγματα μέσα μου. Θα παραδεχτώ ότι μάλλον δεν είναι και τόσο υγιές, αλλά νιώθω ότι με βοηθά να ξεπερνάω αρκετά πράγματα.

Και σίγουρα επηρεάζει την κατεύθυνση που θα πάρει ένα τραγούδι.

Υπάρχουν τραγούδια που εξακολουθούν να σε δυσκολεύουν όταν τα παίζεις ζωντανά επειδή κουβαλούν ιδιαίτερο προσωπικό βάρος;

Όχι, πραγματικά όχι, πλέον. Όταν έχεις παίξει ένα τραγούδι αρκετές φορές, σχεδόν αποκτά μια διαφορετική ζωή.

Οι άνθρωποι συνδέουν μαζί του τις δικές τους αναμνήσεις και αυτό γίνεται πλέον μέρος του τραγουδιού. Εγώ εξακολουθώ να ξέρω από πού προήλθαν αυτά τα κομμάτια, αλλά σήμερα το να τα παίζω είναι περισσότερο θετικό παρά δύσκολο.

Ξεκίνησες ως μια πολύ προσωπική μορφή έκφρασης και πλέον η μουσική σου ταξιδεύει σε ανθρώπους σε ολόκληρο τον κόσμο. Όταν ανεβαίνεις στη σκηνή και βλέπεις ανθρώπους να τραγουδούν και να χορεύουν με τραγούδια που έγραψες μόνος σου, τι σημαίνει αυτή η εικόνα για σένα;

Είναι λίγο σουρεαλιστικό. Να ταξιδεύεις σε μέρη όπου δεν έχεις ξαναβρεθεί και να βλέπεις ανθρώπους να τραγουδούν και να χορεύουν με τραγούδια που έγραψες στο σπίτι σου. Δεν νομίζω ότι θα το συνηθίσω ποτέ.

Όταν όμως γράφω, προσπαθώ να τα ξεχνάω όλα αυτά. Αν άρχιζα να γράφω έχοντας στο μυαλό μου τους άλλους ανθρώπους αντί για τον εαυτό μου, νομίζω ότι θα έχανα ένα κομμάτι της ταυτότητάς μου.

Αν μπορούσες να χαρίσεις κάτι στον κόσμο που θα βρεθεί εκείνο το βράδυ στη συναυλία σου στην Αθήνα, κάτι που θα κρατήσει μαζί του φεύγοντας, τι θα ήθελες να είναι;

Ελπίζω απλώς να φύγουν νιώθοντας ότι μπορούν να τα καταφέρουν μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Είτε πρόκειται για τη δουλειά, κάτι προσωπικό ή οτιδήποτε άλλο συμβαίνει στη ζωή τους.

Αν μπορέσουν για μία ώρα να ξεχάσουν όλα αυτά και να φύγουν νιώθοντας λίγο πιο δυνατοί, τότε αυτό μου αρκεί. Αν φύγουν θέλοντας να επιστρέψουν την επόμενη φορά, ακόμη καλύτερα.

Buzz Kull (AUS) – Live in Athens

📍 Death Disco, Ωγύγου 16, Ψυρρή

📅 Πέμπτη 27 Αυγούστου 2026

🕘 21:00

Γεωργία Χάρδα

Είμαι δημοσιογράφος και αγαπώ να κινούμαι στον παλμό της μουσικής, να ταξιδεύω μέσα από τις ιστορίες που γεννά η rock σκηνή. Έχω πραγματοποιήσει πολυάριθμες συνεντεύξεις με καλλιτέχνες, αναζητώντας πάντα τη λεπτομέρεια και την αλήθεια που μένει εκτός κάδρου.