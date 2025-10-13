Aυτή είναι η φούστα που θα «φορεθεί» πολύ το Φθινόπωρο

Η πλισέ φούστα είναι η μεγάλη ανακάλυψη της σεζόν. Επαναερμηνευμένη στις πασαρέλες από σχεδιαστές με το δικό τους δημιουργικό ταλέντο, αυτό το σπουδαίο κλασικό κολεγιακό στυλ έχει ανανεωθεί και αναδεικνύει την πλήρη ευελιξία του. Κομψή και θηλυκή - από το ντεμπούτο της τη δεκαετία του 1920 έως την απογείωσή της τη δεκαετία του 1960 - έχει επανεφευρεθεί μέσα στις επόχες, επιμηκύνοντας ή κονταίνοντας τα στριφώματα, λεπταίνοντας ή διευρύνοντας τις πτυχώσεις, πειραματιζόμενη με υφάσματα, από μάλλινα tailored μέχρι ταρτάν και τα πιο ακαταμάχητα voile, και έχει αντέξει στη δοκιμασία του χρόνου.

Ακόμα και στη μίνι εκδοχή της, ένα κλασικό preppy στυλ απολαμβάνει μια σημαντική αναβίωση. Η πλισέ φούστα αλλάζει επίσης εντελώς διάθεση ανάλογα με το πώς τη φοράμε. Σε συνδυασμό με Mary Janes, μοκασίνια, kitten heels και μοντέρνα υποδήματα που προσθέτουν μια πιο μοντέρνα και λιγότερο επίσημη πινελιά, αποκτά νέα ζωή χωρίς να χάνει την απίστευτη κομψότητά της.

Πλισέ φούστα/ φωτογραφία από pexels

Πλισέ φούστες σύμφωνα με τις πασαρέλες φθινοπώρου-χειμώνα 2025 2026.

Οι πασαρέλες Φθινόπωρο/Χειμώνας 2025-2026 έχουν αναβιώσει την πλισέ φούστα σε ένα σύγχρονο, κομψό και cool στυλ. Από μίνι, preppy στυλ μέχρι μάξι στυλ, η δημιουργικότητα φαίνεται να είναι το κατευθυντήριο πνεύμα. Η Prada προσφέρει μια αναμφισβήτητα κομψή εκδοχή, κοντή αλλά ογκώδη, κλασική αλλά μοντέρνα. Σε σοκολατί καφέ - το πιο μοντέρνο χρώμα για το Φθινόπωρο 2025 - συνδυάζεται με μια μπλούζα με βαθύ ντεκολτέ, αθλητικά παπούτσια και ένα oversized μάξι παλτό. Η Jil Sander, από την άλλη πλευρά, εστιάζει σε ένα λαμπερό εφέ, επιλέγοντας μια μίντι πλισέ φούστα με ασημένιες λεπτομέρειες, σε συνδυασμό με ένα κλασικό σακάκι και μοκασίνια με τρουκς.

Το καρό στυλ της Burberry είναι απαραίτητο για κάθε φθινοπωρινή γκαρνταρόμπα, τώρα και για πάντα. Η Tory Burch έφερε επίσης την πλισέ φούστα στην πασαρέλα, μια ογκώδη και αναμφισβήτητα σύγχρονη εκδοχή. Το γλυπτό σχήμα αντανακλάται στο σακάκι με το γιακά, το οποίο εφαρμόζει απαλά, αγκαλιάζοντας τη σιλουέτα. Για τον Saint Laurent η πλισέ φούστα είναι συνώνυμη με τον μαξιμαλισμό - που σημαίνει γεμάτους όγκους και πυκνές πτυχώσεις. Φόρεσε την με ένα δερμάτινο bomber jacket για ένα πιο χαλαρό ύφος.

Μίνι πλισέ φούστα

Το πρώτο στυλ που προτείνουμε είναι η μίνι πλισέ φούστα, ένα μοντέρνο και cool κομμάτι ιδανικό για να δημιουργήσεις preppy φθινοπωρινές εμφανίσεις. Από κλασικές, εκδοχές αποχρώσεις του μπλε ή του γκρι, μέχρι καρό ή πουά, οι επιλογές είναι ατελείωτες. Μπορεί να φορεθεί με μπότες μέχρι το γόνατο, αλλά και με μπαλαρίνες και kitten heels για ένα ρομαντικό ντύσιμο.

Μίντι πλισέ φούστα

Συμβολίζοντας ένα πνευματικό στυλ που δεν κρύβεται πλέον αλλά βγαίνει στο φως, η πλισέ μίντι φούστα αποτελεί βασικό κομμάτι της γκαρνταρόμπας για όσες αγαπούν το κλασικό και διαχρονικό στυλ. Από «σοβαρά» tailored στυλ—με ασορτί ζώνη—μέχρι πιο εκκεντρικά και μοντέρνα, με στρώσεις και ασύμμετρο στρίφωμα, οι επιλογές είναι ατελείωτες.

Μάξι πλισέ φούστα

Τελευταία αλλά εξίσου σημαντική , η μάξι πλισέ φούστα. Ανάμεσα στις αποχρώσεις που πρέπει να εστιάσεις για το Φθινόπωρο/Χειμώνα 2025-2026, είναι τα κλασικά όπως το μπλε και το μαύρο που είναι απαραίτητα για κάθε γκαρνταρόμπα, όμως και οι μοντέρνες αποχρώσεις όπως το ροζ και το κόκκινο είναι εξαιρετικές επιλογές και θα βοηθήσουν στις επιλογές και το upgrade της ντουλάπας σου. Δεν υπάρχουν κανόνες σχετικά με το κούρεμα και τη σιλουέτα. Το παν είναι να επιλέξεις το στυλ που κολακεύει καλύτερα τις καμπύλες σου.

