Στιλάτα και άνετα ρούχα για τις βροχερές μέρες

Οι βροχερές μέρες έχουν μια ιδιαίτερη γοητεία, είναι πιο ρομαντικές και σε κάνουν να πιστεύεις ότι δεν περπατάς μόνο στην Πανεπιστήμιου με την ομπρέλα σου. Όχι, είσαι η πρωταγωνίστρια σε μία ρομαντική κομεντί και όπου να ΄ναι θα πέσεις επάνω στον Hugh Grant. Η ατμόσφαιρα γίνεται πιο μελαγχολική, ο αέρας πιο δροσερός και η διάθεση συχνά, μας καλεί να αναζητήσουμε άνεση αλλά και πρακτικότητα στο ντύσιμο. Άσε που όση βροχή και να έχει πρέπει να είσαι casual chic, γιατί θα συναντήσεις και τον Hugh.

Όποτε, η βροχή δεν είναι λόγος να αφήσουμε το στυλ μας στην άκρη. Αντιθέτως, μπορεί να γίνει αφορμή για να δημιουργήσουμε κομψά και άνετα σύνολα, με ρούχα και αξεσουάρ που συνδυάζουν λειτουργικότητα και αισθητική. Τα όποια θα λειτουργήσουν σαν τη προσωπική σου γκαρνταρόμπα για τις βροχερές σκηνές της ταινίας. Θα μοιραστώ τα δικά μου go-to ρούχα για τις βροχερές μέρες, αυτά που με βγάζουν πάντα ασπροπρόσωπη, είτε βρίσκομαι στο γραφείο είτε σε μια χαλαρή βόλτα στην πόλη.

Επέλεξε ένα αδιάβροχο μπουφάν

Αδιάβροχο μπουφάν είναι ο απόλυτος σύμμαχος

Το πρώτο και πιο σημαντικό κομμάτι που δεν λείπει ποτέ από την γκαρνταρόμπα μου τις βροχερές μέρες είναι ένα καλό αδιάβροχο μπουφάν και το προτιμώ σε ουδέτερες αποχρώσεις όπως μαύρο, μπεζ ή χακί ώστε να συνδυάζεται εύκολα με όλα. Εκτός από την πρακτικότητα της προστασίας από τη βροχή, μου χαρίζει και ένα urban chic στυλ που ταιριάζει σε κάθε περίσταση. Ένα αδιάβροχο με κουκούλα είναι must, και με γλιτώνει όταν φυσάει και δεν μπορώ να κρατήσω την ομπρέλα μου.

Biker boots για σταθερότητα και στυλ

Τα παπούτσια είναι ίσως το πιο δύσκολο κομμάτι όταν βρέχει. Τα λευκά sneakers μπορεί να λερωθούν εύκολα, ενώ οι γόβες είναι πρακτικά αδύνατες για να τα καταφέρεις περπατώντας στη βροχή. Γι’ αυτό στις βροχερές μέρες προτιμώ δερμάτινα αρβυλάκια ή biker boots με χοντρή σόλα. Είναι άνετα για περπάτημα, δεν αφήνουν το νερό να περάσει στο πόδι και χαρίζουν rock χαρακτήρα σε κάθε look. Ένα ζευγάρι σε μαύρο χρώμα μπορεί να συνδυαστεί με τζιν, φορέματα αλλά και πιο επίσημα παντελόνια, χωρίς να χάνει τίποτα από την κομψότητά του.

Τζιν παντελόνι ο διαχρονικός πρωταγωνιστής

Δεν υπάρχει πιο safe επιλογή για βροχερές μέρες από ένα τζιν παντελόνι. Είναι άνετο, ανθεκτικό και δεν λερώνεται εύκολα. Τις μέρες που ο καιρός είναι πιο «σκοτεινός» και βρέχει προτιμώ τα πιο σκούρα denim γιατί δείχνουν πάντα πιο περιποιημένα και ταιριάζουν τέλεια με τα μποτάκια μου. Αν ξέρω ότι θα περάσω πολλές ώρες έξω, επιλέγω τζιν σε ίσια γραμμή ώστε να μην κολλάει στα πόδια όταν βραχεί.

Πλεκτές ζακέτες και πουλόβερ

Η βροχή συνήθως συνοδεύεται από δροσιά ή και κρύο, οπότε τα πουλόβερ και οι ζακέτες γίνονται αμέσως απαραίτητα. Λατρεύω τις oversized πλεκτές ζακέτες που μπορώ να φορέσω πάνω από ένα απλό μπλουζάκι. Μου χαρίζουν μια cozy αίσθηση και ταυτόχρονα προσθέτουν υφή στο ντύσιμό μου. Τα μονόχρωμα πουλόβερ σε γκρι, μπεζ ή μπλε αποχρώσεις είναι από τα βασικά κομμάτια που φοράω ξανά και ξανά χωρίς να βαριέμαι.

Φορέματα για θηλυκότητα ακόμα και στη βροχή

Αν και οι περισσότερες αποφεύγουν τα φορέματα όταν βρέχει, εγώ θεωρώ ότι με το σωστό styling μπορούν να είναι ιδανικά. Ένα μίντι φόρεμα σε σκούρα απόχρωση, συνδυασμένο με opaque καλσόν και μποτάκια, δημιουργεί ένα απόλυτα θηλυκό look αλλά και εξίσου πρακτικό. Προσθέτοντας ένα αδιάβροχο ή ένα trench coat από πάνω, το αποτέλεσμα γίνεται chic και απόλυτα έτοιμο για κάθε συνθήκη.

Τσάντα μεσαίου μεγέθους

Στις βροχερές μέρες αποφεύγω τις πολύ μικρές ή τις υφασμάτινες τσάντες. Αντίθετα, προτιμώ μια δερμάτινη τσάντα μεσαίου μεγέθους, που κλείνει καλά και προστατεύει τα πράγματά μου από τη βροχή. Το μαύρο ή το καφέ είναι πάντα διαχρονικές επιλογές, ενώ ένα διακριτικό backpack μπορεί να προσθέσει και μια πιο casual πινελιά και να δώσει χρώμα στην εμφάνισή μου, ανάλογα με το μοτίβο του.

Αξεσουάρ που κάνουν τη διαφορά

Δεν μπορώ να μην αναφερθώ στα μικρά εκείνα στοιχεία που ολοκληρώνουν το βροχερό outfit. Ένα κασκόλ σε γήινες αποχρώσεις, ένα ζευγάρι δερμάτινα γάντια ή ακόμα και ένα καπέλο τύπου bucket αδιάβροχο, δίνουν χαρακτήρα και ταυτότητα στο ντύσιμο. Η ομπρέλα, φυσικά, είναι απαραίτητη, και προσωπικά προτιμώ τις κλασικές σκούρες αποχρώσεις που δεν βαριέμαι με τον καιρό, αν και τον τελευταίο καιρό η κλασσική διάφανη έχει κερδίσει μία θέση στην καρδία μου.

Το μυστικό είναι οι στρώσεις

Ένα ακόμη στοιχείο που θεωρώ βασικό στο ντύσιμο για τις βροχερές μέρες είναι το layering, δηλαδή οι στρώσεις. Ένα λεπτό μπλουζάκι, ένα πουλόβερ και ένα αδιάβροχο από πάνω δημιουργούν το ιδανικό τρίπτυχο. Έτσι, αν βρεθώ σε εσωτερικό χώρο με θέρμανση, μπορώ εύκολα να βγάλω ένα κομμάτι χωρίς να νιώσω δυσφορία.

Οι βροχερές μέρες δεν χρειάζεται να είναι συνώνυμες με μουντή διάθεση ή βαρετό ντύσιμο. Με τα σωστά go-to ρούχα, μπορούμε όχι μόνο να παραμείνουμε στεγνές και άνετες, αλλά και να εκφράσουμε το προσωπικό μας στυλ κάτω από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Για εμένα, το μυστικό κρύβεται σε μερικά βασικά κομμάτια: το αδιάβροχο μπουφάν, τα αρβυλάκια, το τζιν, τα cozy πλεκτά και τα σωστά αξεσουάρ είναι όλα όσα χρειάζεσαι για να τα «καταφέρεις» στη βροχή. Κάθε φορά που ανοίγω την ντουλάπα μου και έξω βρέχει, ξέρω ότι αυτά τα ρούχα είναι οι πιο ασφαλείς και stylish επιλογές μου.

Συντάκτης: Λίνα Γριβογιάννη

