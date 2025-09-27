3+1 βήματα για να πλένεις σωστά το πρόσωπό σου

Ο καθαρισμός του προσώπου είναι το Α και το Ω στην ρουτίνα περιποίησης και αρκετές φορές, η έντονη καθημερινότητα και οι υποχρεώσεις μπορεί να μας κάνει να το ξεχάσουμε.

Αυτό επιβαρύνει αρκετά την επιδερμίδα αφού καθημερινά εχει να αντιμετωπίσει πολλούς παράγοντες που την επιβαρύνουν.

Μέσα από το TikTok του MyLife, συγκεντρώσαμε τους λόγους που είναι σημαντικό να πλένεις πάντα το πρόσωπό σου αλλά και τα σωστά βήματα που πρέπει να ακολουθήσεις.

Δες το βίντεο: