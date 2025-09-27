3+1 βήματα για να πλένεις σωστά το πρόσωπό σου

Έτσι θα έχεις λαμπερή επιδερμίδα κάθε μέρα

Ο καθαρισμός του προσώπου είναι το Α και το Ω στην ρουτίνα περιποίησης και αρκετές φορές, η έντονη καθημερινότητα και οι υποχρεώσεις μπορεί να μας κάνει να το ξεχάσουμε.

Aυτό είναι το απόλυτο comfort ρούχο του φθινοπώρου

Αυτό επιβαρύνει αρκετά την επιδερμίδα αφού καθημερινά εχει να αντιμετωπίσει πολλούς παράγοντες που την επιβαρύνουν.

Tips για να αναβαθμίσεις το μαύρο σου παντελόνι

Μέσα από το TikTok του MyLife, συγκεντρώσαμε τους λόγους που είναι σημαντικό να πλένεις πάντα το πρόσωπό σου αλλά και τα σωστά βήματα που πρέπει να ακολουθήσεις.

Δες το βίντεο:

 

@mylife_cyprus Έτσι θα καταφέρεις να έχεις ένα καθαρό πρόσωπο 😍 #mylifecy #beautytips #washingface #skincareroutine #περιποιησηπροσωπου ♬ πρωτότυπος ήχος - mylife.com.cy

 

