Tips για να αναβαθμίσεις το μαύρο σου παντελόνι

Πέντε ιδέες που θα σε ενθουσιάσουν

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
10.09.25 , 13:53 Ιπποκράτειο: Ποινική δίωξη στον διευθυντή της καρδιοχειρουργικής
10.09.25 , 13:47 Ολυμπία Χοψονίδου: Στιλάτη στη Ρίγα και στο πλευρό του Βασίλη Σπανούλη
10.09.25 , 13:42 Νέος σεισμός 3,7 Ρίχτερ τώρα στην Εύβοια - Αισθητός και στην Αττική
10.09.25 , 13:42 Μαρία Κορινθίου: «Στον Γιώργο με γοητεύουν πολλά. Είναι αρσενικό»
10.09.25 , 13:35 Κιμ Κίλιαν: Νίκησε τον καρκίνο - Η συγκλονιστική ανάρτησή της
10.09.25 , 13:28 Νικόλαος Παΐσιος: Ο Έλληνας πυροσβέστης που αποθεώθηκε στο Ευρωκοινοβούλιο
10.09.25 , 13:13 Ροδέλαιο: Σύμμαχος ενάντια στην άνοια - Συμβάλλει στην καλή μνήμη
10.09.25 , 12:50 Το FINAL FOUR 2026 επιστρέφει στην Αθήνα!
10.09.25 , 12:38 Ο Χρυσός Οδηγός στο πλευρό του Make-A-Wish
10.09.25 , 12:32 Eurobasket 2025: Οι εντυπωσιακές σύντροφοι των παικτών της Εθνικής Ελλάδας
10.09.25 , 12:28 Κόκοτας: «Όσα γράφονται είναι ντροπή» - Τα νεότερα για την υγεία του
10.09.25 , 12:21 Ποιον παίκτη περιμένει ο ΠΑΟΚ για να είναι πλήρης;
10.09.25 , 12:16 Λένα Σαμαρά: Πότε θα γίνει το 40ήμερο μνημόσυνο
10.09.25 , 12:12 Πολωνία: Ζητά ενεργοποίηση του άρθρου 4 του ΝΑΤΟ, μετά τα ρωσικά drones
10.09.25 , 11:31 ΒΒC: «Τεστ για τη Δύση η εισβολή των ρωσικών drones στην Πολωνία»
Πατέρα: Με εντυπωσιακό φόρεμα με κρόσσια στη βάφτιση του εγγονού της
Κόκοτας: «Όσα γράφονται είναι ντροπή» - Τα νεότερα για την υγεία του
Ελένη Βουλγαράκη: Ξεσπά για την «εμετική ηλιθιότητα από μικρόψυχους»
Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: Κοινή εμφάνιση στον γάμο Καλίδη - Μάρκογλου
Σταύρος Ξαρχάκος - Ηρώ Σαΐα: Με τα δίδυμα παιδιά τους στο Ηρώδειο
Αργυρός: Η στιγμή που διέκοψε τη συναυλία του για την πρόκριση της Εθνικής
Τζένη Μπαλατσινού: Στο Ηρώδειο με τον πατέρα της & τον Βασίλη Κικίλια
Πάνος Καλίδης - Λεάννα Μάρκογλου: Ο λαμπερός γάμος τους
Ελένη Χατζίδου: Βραδινή έξοδος με φίλες πριν την πρεμιέρα της εκπομπής
Σοφία Καρβέλα: «17 χρόνια νηφάλια σήμερα»
Περισσότερα

VIDEOS

Shopping Star: Έτοιμη Για Την Ανάσταση Η Σταυρούλα
Μοδα
Shopping Star: Η Σταυρούλα φόρεσε ένα εξαιρετικό σύνολο για την
Shopping Star: Αυτό Είναι Το Απόλυτο Slip Φόρεμα
Μοδα
Shopping Star: Φορέστε στα γενέθλια αυτό το υπέροχο slip φόρεμα
Ρεβεγιόν: 8+1 Ιδιαίτερα Looks Για Να Κλέψετε Την Παράσταση
Μοδα
Ρεβεγιόν: 8+1 ιδιαίτερα outfits για να κλέψετε την παράσταση!
Χριστουγεννιάτικο Μανικιούρ: 5+1 Ιδέες Για Γιορτινά Νύχια
Μοδα
Χριστουγεννιάτικα νύχια: 5+1 ιδέες για γιορτινό μανικιούρ
Shopping Star: Αυτά Ήταν Τα Λάθη Της Άντζυς
Μοδα
Shopping Star Ηλιάνα: «Θα προτιμούσα να είχες προλάβει κομμωτήριο»
Shopping Star: Με Αυτό Το Μακιγιάζ Θα Είσαι Κυριλέ Στον Γάμο
Μοδα
Shopping Star: Το κατάλληλο μακιγιάζ για να είσαι κυριλέ σε
Shopping Star: Tips Για Να Είστε Σικ Σε Βασιλικό Γάμο
Μοδα
Shopping Star: Θα πάτε σε γάμο; Τι να φορέσετε για
Shopping Star: Η Έλλη Καλεσμένη Σε Βασιλικό Γάμο
Μοδα
Shopping Star Ηλιάνα: Επεσήμανε το φάουλ της Έλλης
Shopping Star 22/11/24: Αυτή είναι η νικήτρια
Μοδα
Shopping Star: Ποια ήταν η πιο ραφινάτη νικήτρια αυτής της
Shopping Star: Η Ηλιάνα Βρήκε Λάθη Στο Λουκ Της Όλγας
Μοδα
Shopping Star Ηλιάνα: «Από κει και πέρα είναι καταστροφή»
Shopping Star: Οι Παίκτριες Βρήκαν Εκτός Θέματος Τη Ζένια
Μοδα
Shopping Star: Οι παίκτριες βρήκαν το σύνολο της Ζένιας μεγαλίστικο
Shopping Star: Η Πασαρέλα Της Ζένιας Για Τη Νέα Της Δουλειά
Μοδα
Shopping Star: Ήταν η Ζένια κατάλληλα ντυμένη για τη νέα
Shopping Star: Τι Να Βάλετε Σε Συνέντευξη Για Δουλειά
Μοδα
Τips για να είσαι ραφινάτη στη νέα σου συνέντευξη για
Shopping Star: Ντύθηκε Καλά Η Δέσποινα Στη Νέα Της Δουλειά;
Μοδα
Shopping Star Ηλιάνα: «Δέσποινα, το κραγιόν σου είναι απαγορευτικό»
Shopping Star: Τι Να Βάλετε Σε Συνέντευξη Για Δουλειά
Μοδα
Shopping Star: Τι να βάλεις σε συνέντευξη για δουλειά
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Μοδα
Πρώτη Δημοσίευση: 09.09.25, 18:53
Πώς Να Αναβαθμίσεις Το Μαύρο Σου Παντελόνι
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ανεξάρτητα από το στυλ που έχουμε επιλέξει να μας εκπροσωπεί όλες μας έχουμε στην ντουλάπα μας τουλάχιστον ένα μαύρο παντελόνι. Έτσι και αλλιώς μαζί το λευκό t-shirt, το blazer και το παλτό είναι τα βασικά στοιχεία που συνθέτουν μια γεμάτη ντουλάπα κάψουλας. Αυτό που το καθιστά τόσο αγαπητό είναι το γεγονός ότι μπορεί να φορεθεί από το πρωί έως το βράδυ και σε κάθε περίσταση που μπορείς να σκεφτείς.

Tricks για να δώσεις νέα διάσταση στη maxi φούστα σου

Όλες μας έχουμε αυτό μαύρο παντελόνι που αποτυπώνει ακριβώς την προσωπικότητά μας και μέσω της ασφάλειας που μας προσφέρει γίνεται το βασικό στοιχείο των outfit μας. Η αλήθεια είναι πως επειδή τυχαίνει να το φοράμε παραπάνω φορές απ' ότι τα άλλα μας παντελόνια, έρχεται κάποια στιγμή αυτή η περίπτωση που θέλουμε μια αλλαγή στο κλασικό μας styling. Γι' αυτό το λόγο σε αυτό το άρθρο θα βρεις 5 τρόπους για να αναβαθμίσεις το μαύρο σου παντελόνι αυτή την εποχή.

Πρόσθεσε με ζώνη με σχέδια και μια ιδιαίτερη μπλούζα

Ξεκινώντας από τη βάση του μαύρου παντελονιού και στη συνέχεια προσθέτοντας ιδιαίτερα στοιχεία είναι η συνταγή που θα πρέπει να έχεις στο μυαλό σου. Για παράδειγμα, φορώντας μια ζώνη με αλυσίδες ή με ένα ασυνήθιστο σχήμα που ξεχωρίζει ιδιαίτερα στο total black. Στη συνέχεια, πρόσθεσε ένα τοπ που έρχεται σε έντονη αντίθεση με το κάτω μέρος, όπως για παράδειγμα ένα διάφανο πουκάμισο από δαντέλα. Το αποτέλεσμα; Κομψό και εξαιρετικά θηλυκό.

Μέσα από τις μπότες 

Μερικές φορές μια μικρή κίνηση είναι αρκετή για να αλλάξει εντελώς την εμφάνιση ενός outfit. Έτσι, η τοποθέτηση του παντελονιού μέσα από τις μπότες δίνει μια εντελώς νέα σιλουέτα ακόμα και σε έναν κλασικό συνδυασμό. Με αυτόν τον τρόπο φέρνεις την προσοχή στα παπούτσια και παίζεις με τους όγκους. Χωρίς να χρειάζεται να προσθέσεις εκκεντρικά κομμάτια στο πάνω μέρος του σώματος.

Κάτω από μια mini φούστα 

Τα κλασικά μαύρα παντελόνια μπορούν να αποτελέσουν το σημείο εκκίνησης για ένα look αφιερωμένο στο layering. Το να φορέσεις μια ή περισσότερες φούστες διαφορετικού μήκους από πάνω είναι αναμφίβολα μια εξαιρετική ιδέα για να ανανεώσεις την εμφάνιση και να βελτιστοποιήσεις την γκαρνταρόμπα συνδυάζοντας τα αντικείμενα που έχεις ήδη στη ντουλάπα με έναν ασυνήθιστο τρόπο. Σε μονόχρωμη εκδοχή ή παίζοντας με διαφορετικά χρώματα και υφές. Εδώ χρειάζεται πραγματικά να αφήσεις ελεύθερη τη φαντασία σου.

Με ένα πανωφόρι που θα κάνει τη διαφορά

Ο συνδυασμός διαφορετικών υφών στην ίδια απόχρωση είναι ένας τρόπος για να κάνεις αυτό το βασικό και διαχρονικό χρώμα πιο ενδιαφέρον, αλλά και να δώσεις ζωή σε κάτι νέο. Ένας καλός συνδυασμός είναι αυτός από ένα minimal μαύρο παντελόνι και ένα εκκεντρικό πανωφόρι στην ίδια απόχρωση αλλά σε αντίθετο ύφος και στυλ.

Με ένα τοπ που δεν περνάει απαρατήρητο 

Το να μεταμορφώσεις ένα ολόμαυρο παντελόνι σε βραδινό κομμάτι είναι μια εύκολη κίνηση. Το πρώτο πράγμα που σου έρχεται στο μυαλό είναι να το φορέσεις σε ένα κλασικό σμόκιν σακάκι. Γιατί να μην επικεντρωθείς σε ένα πιο θηλυκό και εντυπωσιακό στυλ; Για παράδειγμα, να επιλέξεις ένα πιο dramatic τοπ με φτερά ή πέταλα. 

Συντάκτης: Allyou Team 

Πηγή: allyou.gr

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΑΥΡΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top