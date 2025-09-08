Tricks για να δώσεις νέα διάσταση στη maxi φούστα σου

Μερικές ιδέες που θα σε ενθουσιάσουν

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
08.09.25 , 20:10 Έπεσε η κυβέρνηση στη Γαλλία - Έχασε την ψήφο εμπιστοσύνης!
08.09.25 , 20:08 Τι ερευνούν οι αρχές για την υπόθεση αρχαιοκαπηλίας στα Καλάβρυτα
08.09.25 , 20:01 Ford: Παγκόσμια μάχη κατά της πείνας
08.09.25 , 19:29 GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
08.09.25 , 19:28 Μονή Σινά: Παραιτείται οριστικά ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός από Ηγούμενος
08.09.25 , 19:17 IQ 160: Τι θα δούμε στο 7ο επεισόδιο του Β' κύκλου
08.09.25 , 19:11 Tricks για να δώσεις νέα διάσταση στη maxi φούστα σου
08.09.25 , 19:05 Κλέλια Ανδριολάτου: Ανακοίνωσε την 4η σεζόν του Maestro
08.09.25 , 18:59 Τραγωδία στον ΒΟΑΚ: Νεκρός 17χρονος - Εγκλωβίστηκε στο φορτηγό που οδηγούσε
08.09.25 , 18:52 Δημήτρης Αλεξάνδρου: Έγινε νονός - Η ασορτί εμφάνιση με τον γιο του, Πάρη
08.09.25 , 18:44 Πόθεν έσχες 2025: Μέχρι πότε θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα
08.09.25 , 18:35 Θεσσαλονίκη: Στο αυτόφωρο μετά από καβγά σε μνημόσυνο!
08.09.25 , 18:17 Αντικαταστάθηκαν τα μέλη του ηγουμενοσυμβουλίου της Ι.Μ. Μεγάλου Σπηλαίου
08.09.25 , 18:05 BMW M Hybrid V8: Hypercar με νέα εμφάνιση
08.09.25 , 17:41 Κρητική Μαφία: Νέες κατηγορίες για αδέλφια ξενοδόχους και πρώην ηγούμενο!
Σοφία Καρβέλα: Το challenge με τον γιο της στο σαλόνι του σπιτιού τους
Βανδή - Μπισμπίκης: Με τα μαγιό τους σε παραλία της Κρήτης
Ιωάννης Παπαζήσης - Αναστασία Παντούση: Ρομαντική απόδραση για το ζευγάρι
Σίσσυ Χρηστίδου: Ανανεωμένη και πιο αδύνατη από ποτέ σε βραδινή έξοδο
Ιωάννα Μαλέσκου - Κωνσταντίνος Δανιάς: Η βάπτιση της κόρης τους, Μαρίλιας
Ιωάννα Τριανταφυλλίδου: Το πρώτο μήνυμα μετά τη γέννηση του γιου της
Ιωάννα Παππά: «Σκέφτηκα κάποια στιγμή να προχωρήσω σε δεύτερο παιδί»
Επίδομα 250 ευρώ: Αλλαγές στο παραπέντε για δικαιούχους και κριτήρια
Μέτρα ΔΕΘ: Tα τρία στρατόπεδα που θα οικοδομηθούν 2.000 διαμερίσματα
Βαγγέλης Μαρινάκης: Η μέση οικογένεια υποφέρει από τις 20 του μηνός
Περισσότερα

VIDEOS

Shopping Star: Έτοιμη Για Την Ανάσταση Η Σταυρούλα
Μοδα
Shopping Star: Η Σταυρούλα φόρεσε ένα εξαιρετικό σύνολο για την
Shopping Star: Αυτό Είναι Το Απόλυτο Slip Φόρεμα
Μοδα
Shopping Star: Φορέστε στα γενέθλια αυτό το υπέροχο slip φόρεμα
Ρεβεγιόν: 8+1 Ιδιαίτερα Looks Για Να Κλέψετε Την Παράσταση
Μοδα
Ρεβεγιόν: 8+1 ιδιαίτερα outfits για να κλέψετε την παράσταση!
Χριστουγεννιάτικο Μανικιούρ: 5+1 Ιδέες Για Γιορτινά Νύχια
Μοδα
Χριστουγεννιάτικα νύχια: 5+1 ιδέες για γιορτινό μανικιούρ
Shopping Star: Αυτά Ήταν Τα Λάθη Της Άντζυς
Μοδα
Shopping Star Ηλιάνα: «Θα προτιμούσα να είχες προλάβει κομμωτήριο»
Shopping Star: Με Αυτό Το Μακιγιάζ Θα Είσαι Κυριλέ Στον Γάμο
Μοδα
Shopping Star: Το κατάλληλο μακιγιάζ για να είσαι κυριλέ σε
Shopping Star: Tips Για Να Είστε Σικ Σε Βασιλικό Γάμο
Μοδα
Shopping Star: Θα πάτε σε γάμο; Τι να φορέσετε για
Shopping Star: Η Έλλη Καλεσμένη Σε Βασιλικό Γάμο
Μοδα
Shopping Star Ηλιάνα: Επεσήμανε το φάουλ της Έλλης
Shopping Star 22/11/24: Αυτή είναι η νικήτρια
Μοδα
Shopping Star: Ποια ήταν η πιο ραφινάτη νικήτρια αυτής της
Shopping Star: Η Ηλιάνα Βρήκε Λάθη Στο Λουκ Της Όλγας
Μοδα
Shopping Star Ηλιάνα: «Από κει και πέρα είναι καταστροφή»
Shopping Star: Οι Παίκτριες Βρήκαν Εκτός Θέματος Τη Ζένια
Μοδα
Shopping Star: Οι παίκτριες βρήκαν το σύνολο της Ζένιας μεγαλίστικο
Shopping Star: Η Πασαρέλα Της Ζένιας Για Τη Νέα Της Δουλειά
Μοδα
Shopping Star: Ήταν η Ζένια κατάλληλα ντυμένη για τη νέα
Shopping Star: Τι Να Βάλετε Σε Συνέντευξη Για Δουλειά
Μοδα
Τips για να είσαι ραφινάτη στη νέα σου συνέντευξη για
Shopping Star: Ντύθηκε Καλά Η Δέσποινα Στη Νέα Της Δουλειά;
Μοδα
Shopping Star Ηλιάνα: «Δέσποινα, το κραγιόν σου είναι απαγορευτικό»
Shopping Star: Τι Να Βάλετε Σε Συνέντευξη Για Δουλειά
Μοδα
Shopping Star: Τι να βάλεις σε συνέντευξη για δουλειά
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Μοδα
Tips για να δώσεις νέα διάσταση στη maxi φούστα σου
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

H άνοιξη είναι η εποχή των maxi floral αρωμάτων και των φουστών σε μακρύ μήκος. Είναι τόσο βολικές και άνετες που ο εμπλουτισμός της συλλογής μας έχει αρχίζει να γίνεται το αγαπημένο μας ανοιξιάτικο χόμπι. Για μια ακόμη χρονιά κάνουν την εμφάνισή τους και διεκδικούν την μπροστινή θέση στη ντουλάπα μας. Denim, βολάν, διαφάνειες και σατέν υφές. Αυτά είναι μόνο μερικά από τα στοιχεία που έχουν τα φετινά σχέδια.

Παρόλα αυτά, δεδομένου ότι έχουν καθιερωθεί στο μυαλό μας ως ένα συντηριτικό στοιχείο, είναι πολύ εύκολο να μην τους δίνουμε τα σωστά επίπεδα φαντασίας στο styling. Μην ανησυχείς γ' αυτό γιατί σε αυτό το άρθρο σου έχω μερικές ιδέες που θα σε κάνουν να δεις τις maxi φούστες σου με εντελώς διαφορετικό μάτι.

Μονοχρωματική μαγία 

Αν υπάρχει ένα look που δεν θα απογοητεύει ποτέ, αυτό είναι το μονοχρωματικο. Ένα σύνολο σε έναν και μόνο τόνο είναι η επιτομή του κομψού, ανεπιτήδευτου στιλ που πάντα δείχνει προσεγμένο… ακόμα κι αν μόλις σηκώθηκες από το κρεβάτι.

Το μυστικό; Η υφή και η απόχρωση. Είτε επιλέξεις ένα λεπτό πλεκτό top είτε ένα απλό cotton t-shirt, φρόντισε να παίζει ενδιαφέρον το υλικό και να παραμένει στο ίδιο χρωματικό φάσμα. Αν θες να αναδείξεις τη μέση σου, βάλε την μπλούζα μέσα από τη φούστα.

Θες ανατροπή; Denim maxi φούστα 

Η μακριά denim φούστα είναι — χωρίς υπερβολή — η πιο ανατρεπτική πρωταγωνίστρια του 2025. Δεν θυμίζει καθόλου τα 00s, ούτε είναι άλλη μια νοσταλγική αναβίωση. Είναι ανανεωμένη, πιο urban chic από ποτέ και έτοιμη να απογειώσει κάθε look χωρίς να προσπαθήσεις ιδιαίτερα.

Το στιλιστικό της μυστικό; Συνδυάζεται σχεδόν με τα πάντα. Φόρεσέ τη με ένα graphic t-shirt για effortless vibes, ένα cropped ζακετάκι για θηλυκότητα ή ένα δερμάτινο jacket για attitude. Είτε επιλέξεις sneakers είτε ψηλές μπότες, η denim maxi διατηρεί μια στιλιστική συνοχή που δίνει «δέσιμο» σε όλο το outfit.

Αθλητική διάθεση 

Ποιος είπε ότι οι maxi φούστες δεν είναι cool; Με το σωστό sporty twist, γίνονται πιο φρέσκες και σύγχρονες από ποτέ. Το κλειδί; Τα σωστά combos.

Σκέψου φούστα με φερμουάρ jacket, ποδοσφαιρικές μπλούζες ή απλά ένα oversized βαμβακερό t-shirt με στάμπα. Ρίξε retro sneakers, φόρεσε ένα baseball καπέλο και... μόλις έφτιαξες το πιο άνετο και μοντέρνο look της ημέρας.

Συνδυασμοί που κάνουν τη διαφορά 

Η πραγματική μαγεία του στιλ δεν βρίσκεται πάντα στην αρμονία, αλλά στη σύγκρουση. Και οι maxi φούστες είναι ο τέλειος «καμβάς» για να παίξεις με υφές, σιλουέτες και αισθητικές.

Φόρεσε μια ρομαντική τούλινη φούστα με ένα bomber jacket για αυτό το "ό,τι να 'ναι αλλά λειτουργεί" αποτέλεσμα. Συνδύασε μια μεταξωτή, αέρινη maxi με δερμάτινο jacket — το στιλιστικό αντίστοιχο του «σκληρό απέναντι στο ευαίσθητο». Ή δοκίμασε ένα cropped φούτερ με φούστα γεμάτη παγέτες, για μια εμφάνιση που φωνάζει cool girl energy.

Συντάκτης: allyou Team 

Πηγή: www.allyou.gr 

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
MAXI ΦΟΥΣΤΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top