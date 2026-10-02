H Άση Μπήλιου είπε ποιες είναι οι τυχερές ημερομηνίες του Οκτωβρίου στο σημερινό Stars System

Ο Οκτώβριος δεν είναι ο πιο ευνοϊκός και εύκολος μήνας - αστρολογικά- λόγω των πλανητικών όψεων που σχηματίζονται και παρά τις δύσκολες όψεις σήμερα και το Σαββατοκύριακο 3- 4 Οκτωβρίου, έχει καλές ημέρες κατά τη διάρκεια του μήνα.

Η Άση Μπήλιου παρουσίασε στο σημερινό Stars System τις τυχερές ημερομηνίες του Οκτωβρίου.

Άση Μπήλιου: Οι τυχερές ημερομηνίες του Οκτωβρίου

6 - 7 Οκτωβρίου

«Έχουμε μια ωραία Σύνοδο της Σελήνης με τον Δία. Εχουμε και τη Σύνοδο του Ερμή με την Αφροδίτη κι ας είναι ανάδρομη. Μπορεί να φέρει ενδιαφέρουσες συναντήσεις, πιθανώς και με άτομο από το παρελθόν»

14 -15- 16 Οκτωβρίου

«Έχουμε πολύ ωραίες όψεις, γιατί έχουμε και μία πολύ αισιόδοξη Σελήνη στον Τοξότη και ο Ηλιος κάνει εξάγωνο με τον Δία, άρα είναι

πραγματικά από τις πιο ωραίες ημέρες του Οκτωβρίου»

25 Οκτωβρίου

«Έχουμε μια καλή όψη εκεί, μια τυχερή όψη της Σελήνης με τον Δία και τον Άρη. Πολύ δυνατή για τα ζώδια της φωτιάς, κυρίως»

29 Οκτωβρίου

«Η Σελήνη κάνει επίσης ωραία εξάγωνα με τον Άρη και τα εξάγωνα έχουν να κάνουν με ευκαιρίες, δείχνουν καλύτερες προοπτικές»

«Έχετε καταλάβει ότι δεν είναι ακριβώς ο πιο ευνοϊκός μήνας του τέλους της χρονιάς, αλλά έχει έστω κάποια παραθυράκια τύχης που καλό είναι να τα σημειώσετε και να τα εκμεταλλευτείτε όσο μπορείτε περισσότερο», είπε κλείνοντας η αστρολόγος.