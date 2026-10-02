Άση Μπήλιου: Οι τυχερές ημερομηνίες του Οκτωβρίου

Stars System: Οι τυχερές ημερομηνίες του Οκτωβρίου από την Άση Μπήλιου

«Δεν είναι ο πιο ευνοϊκός μήνας της χρονιάς, αλλά έχει παραθυράκια τύχης»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
02.10.26 , 10:35 Κακοκαιρία Κρήτη: Μεγάλες ζημιές - Κατεστραμμένα σπίτια, κλειστοί δρόμοι
02.10.26 , 10:33 Γαλλία: Προσαγωγές και συλλήψεις στις μαθητικές κινητοποιήσεις
02.10.26 , 10:29 Stars System: Οι τυχερές ημερομηνίες του Οκτωβρίου από την Άση Μπήλιου
02.10.26 , 10:18 Το βίντεο του Σάκη Ρουβά: Η «φυσιολογική» προθέρμανση πριν ανέβει στη σκηνή
02.10.26 , 10:00 «Άτα Άτα Χρώματα», η νέα παράσταση του Baby Theater και της Μαρίας Καραμάνη
02.10.26 , 09:55 Τζένιφερ Λόπεζ: Ενοχλημένη σε επίδειξη μόδας
02.10.26 , 09:54 Βούλγαρη: «Mου έλεγε δε μαγείρεψες καλά. Το έφτιαξα και του είπα... "φάτο"»
02.10.26 , 09:50 Μπήλιου: Οι δύσκολες αστρολογικές όψεις σήμερα & το ΣΚ- Προσοχή για 4 ζώδια
02.10.26 , 09:26 Όλυμπος: Συναγερμός για 5 ανήλικους μαθητές στο καταφύγιο Πετρόστρουγκα
02.10.26 , 09:25 Λαύριο: «Θα σου λιώσω το κεφάλι» - Οι απειλές του 32χρονου
02.10.26 , 09:05 Τι παρουσιάζει η Hyundai στην Auto Athina 2026
02.10.26 , 09:03 Γνωστή ηθοποιός: «Έχω αλλεργία στο τούλι. Είμαι η ντροπή της νύφης!»
02.10.26 , 09:03 Έγκυος γνωστή Ελληνίδα ραδιοφωνική παραγωγός
02.10.26 , 09:03 Τα πιο ανατριχιαστικά οικογενειακά εγκλήματα στην Ελλάδα
02.10.26 , 08:56 Γενέθλια για τη Νάντια Μπουλέ: Πόσα κεράκια έσβησε η γνωστή παρουσιάστρια
Μπήλιου: Οι δύσκολες αστρολογικές όψεις σήμερα & το ΣΚ- Προσοχή για 4 ζώδια
Καιρός: Έρχεται επικίνδυνο 48ωρο με ισχυρές καταιγίδες και πολλά μποφόρ
Έγκυος γνωστή Ελληνίδα ραδιοφωνική παραγωγός
Πότε «πέφτει» η Black Friday 2026
Βούλγαρη: «Mου έλεγε δε μαγείρεψες καλά. Το έφτιαξα και του είπα... "φάτο"»
Λαύριο: «Θα σου λιώσω το κεφάλι» - Οι απειλές του 32χρονου
Xριστόφορος Παπακαλιάτης: Αποκάλυψε πότε επιστρέφει το Maestro
Απόστολος Ρουβάς: Τριών ο Αλκίνοος! Το πάρτι με θέμα το εργοτάξιο
Τούνη: Είδε τη συναυλία της Celine Dion από τη σουίτα της Louis Vuitton
Άση Μπήλιου: Oι μηνιαίες προβλέψεις του Οκτωβρίου για όλα τα ζώδια
Περισσότερα

VIDEOS

Cash or Trash
Media
Cash or Trash: Άφωνη η Δέσποινα Μοιραράκη με την είσοδο
GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
H Άση Μπήλιου είπε ποιες είναι οι τυχερές ημερομηνίες του Οκτωβρίου στο σημερινό Stars System

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Οκτώβριος είναι αστρολογικά δύσκολος, αλλά έχει ευνοϊκές ημερομηνίες.
  • Τυχερές ημερομηνίες: 6-7 Οκτωβρίου με Σύνοδο Σελήνης-Δία και Ερμή-Αφροδίτης.
  • 14-16 Οκτωβρίου: Αισιόδοξες όψεις με Σελήνη στον Τοξότη και εξάγωνο Ήλιου-Δία.
  • 25 Οκτωβρίου: Τυχερή όψη Σελήνης με Δία και Άρη, κυρίως για ζώδια φωτιάς.
  • 29 Οκτωβρίου: Ωραία εξάγωνα Σελήνης με Άρη, προσφέροντας ευκαιρίες.

Ο Οκτώβριος δεν είναι ο πιο ευνοϊκός και εύκολος μήνας - αστρολογικά- λόγω των πλανητικών όψεων που σχηματίζονται και παρά τις δύσκολες όψεις σήμερα και το Σαββατοκύριακο 3- 4 Οκτωβρίου, έχει καλές ημέρες κατά τη διάρκεια του μήνα.

Μπήλιου: Οι δύσκολες αστρολογικές όψεις σήμερα & το ΣΚ- Προσοχή για 4 ζώδια

Η Άση Μπήλιου παρουσίασε στο σημερινό Stars System τις τυχερές ημερομηνίες του Οκτωβρίου

Stars System: Οι τυχερές ημερομηνίες του φθινοπώρου για όλα τα ζώδια

Stars System: Οι τυχερές ημερομηνίες του Οκτωβρίου από την Άση Μπήλιου

Άση Μπήλιου: Οι τυχερές ημερομηνίες του Οκτωβρίου

  • 6 - 7 Οκτωβρίου

«Έχουμε μια ωραία Σύνοδο της Σελήνης με τον Δία.  Εχουμε και τη Σύνοδο του Ερμή με την Αφροδίτη κι ας είναι ανάδρομη. Μπορεί να φέρει ενδιαφέρουσες συναντήσεις, πιθανώς και με άτομο από το παρελθόν»

  • 14 -15- 16 Οκτωβρίου

«Έχουμε πολύ ωραίες όψεις, γιατί έχουμε και μία πολύ αισιόδοξη Σελήνη στον Τοξότη και ο Ηλιος κάνει εξάγωνο με τον Δία, άρα είναι
πραγματικά από τις πιο ωραίες ημέρες του Οκτωβρίου»

  • 25 Οκτωβρίου

«Έχουμε μια καλή όψη εκεί, μια τυχερή όψη της Σελήνης με τον Δία και τον Άρη. Πολύ δυνατή για τα ζώδια της φωτιάς, κυρίως»

  • 29 Οκτωβρίου

«Η Σελήνη κάνει επίσης ωραία εξάγωνα με τον Άρη και τα εξάγωνα έχουν να κάνουν με ευκαιρίες, δείχνουν καλύτερες προοπτικές»

«Έχετε καταλάβει ότι δεν είναι ακριβώς ο πιο ευνοϊκός μήνας του τέλους της χρονιάς, αλλά έχει έστω κάποια παραθυράκια τύχης που καλό είναι να τα σημειώσετε και να τα εκμεταλλευτείτε όσο μπορείτε περισσότερο», είπε κλείνοντας η αστρολόγος. 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΣΗ ΜΠΗΛΙΟΥ
 |
STARS SYSTEM
 |
ΖΩΔΙΑ ΤΥΧΕΡΕΣ ΜΕΡΕΣ
 |
΄ΤΥΧΕΡΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
 |
ΤΥΧΕΡΕΣ ΜΕΡΕΣ
 |
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
 |
ΖΩΔΙΑ
 |
ΖΩΔΙΑ ΑΣΗ ΜΠΗΛΙΟΥ
 |
ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μπήλιου: Οι δύσκολες αστρολογικές όψεις σήμερα & το ΣΚ- Προσοχή για 4 ζώδια
Media
Μπήλιου: Οι δύσκολες αστρολογικές όψεις σήμερα & το ΣΚ- Προσοχή για 4 ζώδια
First Dates Τρέιλερ 7/10/2026 - «Δεν Είναι Κάγκουρας»
Media
Νέες αφίξεις αναστατώνουν το εστιατόριο του First Dates!
First Dates
Media
First Dates: Ο Κλέοπας έγινε «καπνός» πριν τελειώσει το ραντεβού του
First Dates
Media
First Dates: Κι όμως... ο Γιάννης έκανε πρόταση γάμου στην Πόπη! Δέχτηκε;
First Dates
Media
First Dates: Κέλλυ & Κλέοπας - Η πρώτη γνωριμία ξεκινάει -κλασικά- με ζώδια
First Dates: Η Πόπη Αποκάλυψε Πόσα piercings έχει
Media
First Dates: Όταν η Πόπη αποκάλυψε τα 10 piercings της στον Γιάννη
Τροχός της Τύχης
Media
Τροχός της Τύχης: Ο Θανάσης δε βρήκε άκρη με τα «Συνώνυμα» - Θα βρεις εσύ;
Cash or Trash
Media
Η δεύτερη μεγαλύτερη εκτίμηση στην ιστορία του Cash or Trash είναι γεγονός!
First Dates Trailer 1/10/2026
Media
First Dates: Νέοι dates ψάχνουν το άλλο τους μισό στο εστιατόριο της αγάπης
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top