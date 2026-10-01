Ο Μπίλ, γνωστός στον χώρο του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης με το καλλιτεχνικό του όνομα, βρέθηκε στο στούντιο του Cash or Trash φέρνοντας μαζί του το όνειρο κάθε λάτρη της οδήγησης. Με μακρά πορεία σε εκπομπές αυτοκινήτου και σκαφών, αλλά και με πέρασμα από τον κινηματογράφο, όπως η συμμετοχή του στην ταινία Tomb Raider 2 δίπλα στην Ατζελίνα Τζολί, παρουσίασε ένα όχημα με μεγάλη ιστορία.

Πρόκειται για μια Porsche 914/4 του 1969, η οποία ταξινομήθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα τον Ιανουάριο του 1970. Το αυτοκίνητο αποτελεί ένα αυθεντικό ελληνικό αγωνιστικό όχημα πρώτης γενιάς, διατηρώντας το δικό του μπλοκ κινητήρα, αν και τα εσωτερικά του μέρη έχουν ενισχυθεί και τα κυβικά του έχουν αυξηθεί για να ανταπεξέρχεται στις απαιτήσεις των αγώνων. Παρά τις φυσικές φθορές στο ταμπλό από τον χρόνο και τον ήλιο, η γοητεία του παρέμεινε αναλλοίωτη.

Cash or Trash: Ο Μπιλ με τη Δέσποινα Μοιραράκη και τον Θάνο Λούδο

Στη φάση της εκτίμησης, ο εκτιμητής Θάνος Λούδος αναφέρθηκε στην ιδιαίτερη ιστορία του μοντέλου, το οποίο γεννήθηκε μέσα στην πετρελαϊκή κρίση ως προϊόν συνεργασίας της Porsche με τη Volkswagen. Αν και δεν κατατάσσεται στα πλέον περιζήτητα συλλεκτικά μοντέλα της γερμανικής εταιρείας, η παρουσία έτοιμων ελληνικών εγγράφων μεταβίβασης ενίσχυε σημαντικά την εμπορική του αξία. Ο Μπίλι εξέφρασε την επιθυμία να το παραχωρήσει σε μια τιμή από 15.000 ευρώ και πάνω, ώστε να είναι προσιτό σε κάποιον νέο συλλέκτη. Τότε ανακοινώθηκε η εκτίμηση των 12.500 ευρώ, η οποία αποτέλεσε τη μεγαλύτερη για τη συγκεκριμένη σεζόν και τη δεύτερη υψηλότερη στην ιστορία της εκπομπής. Παράλληλα, του παραδόθηκε η κάρτα του εκτιμητή, η οποία όριζε την κατώτατη τιμή εκκίνησης για τη δημοπρασία στα 3.500 ευρώ.

Cash or Trash: Η Porsche 914/4 στα πρώτα της χρόνια!

Η είσοδος της αγωνιστικής Porsche στο δωμάτιο των αγοραστών προκάλεσε αμέσως μεγάλο ενθουσιασμό, ιδιαίτερα στον Άλεξ και τον Φοίβο, με αποτέλεσμα οι υπόλοιποι έμποροι να αποσυρθούν και η μάχη να δοθεί ανάμεσα στους λάτρεις των κλασικών αυτοκινήτων. Η δημοπρασία ξεκίνησε από τα 3.800 ευρώ και ανέβηκε σταδιακά στα 4.000, τα 4.250 και τα 5.000 ευρώ. Μετά από συζητήσεις για την αγωνιστική κατάσταση του οχήματος και τα έξοδα που θα απαιτούνταν για μια ενδεχόμενη ανακατασκευή, οι προσφορές έφτασαν τα 7.000 ευρώ και τελικά κορυφώθηκαν στα 9.000 ευρώ από τον Άλεξ.

Cash or Trash: Ο Φοίβος Στρουγγάρης διεκδίκησε την Porsche 914!

Ο Μπίλι εξήγησε πως η πραγματική αξία του αυτοκινήτου στην αγορά αγγίζει τα 14.000 ευρώ και δήλωσε διατεθειμένος να υποχωρήσει μέχρι τα 10.000 ευρώ, μόνο και μόνο επειδή απέναντί του είχε ανθρώπους που μοιράζονταν το ίδιο πάθος για το αυτοκίνητο. Ωστόσο, οι αγοραστές συνυπολόγισαν το κόστος των εργασιών που θα χρειάζονταν και αποφάσισαν να μην καλύψουν τη διαφορά των 1.000 ευρώ. Έτσι, η συμφωνία δεν ολοκληρώθηκε, αφήνοντας μια γλυκόπικρη αίσθηση αλλά κι αμοιβαίο σεβασμό ανάμεσα στις δύο πλευρές.

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