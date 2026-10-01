First Dates: Νέοι dates ψάχνουν το άλλο τους μισό στο εστιατόριο της αγάπης

Νέο επεισόδιο απόψε στις 21:00 στο Star

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το First Dates επιστρέφει στην Ελλάδα, προσφέροντας ρομαντικές συναντήσεις κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 21:00.
  • Η Ζενεβιέβ Μαζαρί υποδέχεται singles που αναζητούν τον έρωτα σε ένα ζεστό εστιατόριο.
  • Οι συμμετέχοντες ελπίζουν να βρουν το ταίρι τους μέσω χιούμορ και επικοινωνίας.
  • Κάθε ραντεβού προσφέρει μοναδικές ιστορίες και ευκαιρίες για νέες γνωριμίες.
  • Στο τέλος, οι daters ανταλλάσσουν προσωπικά μηνύματα, προσθέτοντας μια τρυφερή νότα στην εμπειρία.

Το πιο αγαπημένο τηλεοπτικό εστιατόριο στον κόσμο επέστρεψε πιο ζεστό και πιο…. ερωτεύσιμο από ποτέ! Με παρουσία σε 19 χώρες και χιλιάδες ιστορίες που ξεκίνησαν από ένα πρώτο ραντεβού το First Dates άνοιξε ξανά τις πόρτες του στην Ελλάδα και υπόσχεται να χαρίσει ακόμη περισσότερες ρομαντικές συναντήσεις!

First Dates: «Ήθελα να σηκωθώ να φύγω από το πρώτο λεπτό»

Όλοι έχουμε αναρωτηθεί πώς θα πάει το πρώτο ραντεβού μας. Θα υπάρξει χημεία; Θα πετύχει η συνάντηση; Όσο κι αν αλλάζουν οι εποχές, ένα τετ-α-τετ ρομαντικό δείπνο παραμένει πάντα ο πιο όμορφος τρόπος για ένα αξέχαστο First Date.

First Dates: Νέοι dates ψάχνουν το άλλο τους μισό στο εστιατόριο της αγάπης

First Dates: Ο Δημήτρης τηλεφώνησε στην πρώην του μετά το άκυρο της Χρύσα

Αυτήν την εμπειρία υπόσχεται να προσφέρει το First Dates κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 21:00 με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί! Γιατί ο έρωτας δεν έχει εποχή! Και ένα πρώτο «γεια» μπορεί να γίνει μια μεγάλη ιστορία!

Νέοι daters επισκέπτονται το First Dates με έναν και μοναδικό σκοπό: να γνωρίσουν το άλλο τους μισό! Η χημεία, η επικοινωνία και το φλερτ είναι βασικά συστατικά του έρωτα. Κάθε ζευγάρι, όμως, έχει τη δική του μυστική συνταγή!

Τι θα δούμε απόψε, Πέμπτη 1 Οκτωβρίου στις 21:00 στο First Dates

Ο Κωνσταντίνος μπαίνει στο εστιατόριο του έρωτα με κέφι, χιούμορ και ανοιχτό μυαλό. Αφήνει την τύχη του στα χέρια του First Dates και είναι έτοιμος να ζήσει μια νέα γνωριμία, ελπίζοντας πως απέναντί του θα βρεθεί το ταίρι που θα του κεντρίσει το ενδιαφέρον. Η συνάντησή του με τον 22χρονο Δημήτρη ξεκινά με πολύ χιούμορ, ένα από τα βασικά συστατικά ενός πετυχημένου ραντεβού!

Η εντυπωσιακή Πόπη έχει χωρίσει πρόσφατα και έρχεται στο First Dates αποφασισμένη να γυρίσει σελίδα. Όμορφη, έξυπνη και άνετη, ψάχνει το αγόρι που θα την κάνει να γελάσει με την ψυχή της. Ο Γιάννης αγαπά τον έρωτα, ακόμα κι όταν δεν του βγαίνει σε καλό και μια κοπέλα σαν την Πόπη σίγουρα αξίζει το ρίσκο. Μπορεί να είναι από τη Θεσσαλονίκη, όμως αυτό το ραντεβού δεν το βλέπει καθόλου… «χαλαρά»!

Ο Κλέοπας είναι πολυταξιδεμένος και έτοιμος να αρμενίσει στα πελάγη του έρωτα. Στο εστιατόριο του έρωτα συναντά την Κέλλυ, μια γυναίκα που ξέρει πολύ καλά τι θέλει και δεν συμβιβάζεται εύκολα. Ένα ραντεβού με πολλή κουβέντα, πολλά κοινά και ένα μεγάλο ερωτηματικό: υπάρχει, άραγε, χημεία;

Τρία ραντεβού, τρεις διαφορετικές ιστορίες και τρεις ευκαιρίες για έναν μεγάλο έρωτα. Ποιοι θα συνεχίσουν το παιχνίδι του έρωτα και ποιοι θα μείνουν στο «περάσαμε ωραία»; Η συνέχεια… σερβίρεται στο First Dates!

Στο First Dates δεν υπάρχουν προκαταλήψεις και στερεότυπα. Άνθρωποι όλων των ηλικιών, αγόρια και κορίτσια, άνδρες και γυναίκες που αναζητούν την αγάπη ή τη συντροφικότητα, συναντιούνται σε ένα όμορφο, γεμάτο ζεστασιά εστιατόριο, έτοιμο να φιλοξενήσει ραντεβού ανθρώπων που δεν γνωρίζονται, αλλά που έχουν πολύ σοβαρές πιθανότητες να ταιριάξουν απόλυτα μεταξύ τους.

Η Ζενεβιέβ Μαζαρί, γεμάτη ενθουσιασμό, υποδέχεται όλους τους singles που αναζητούν την αγάπη και την μαγεία του πρώτου ραντεβού. Αληθινά, αυθόρμητα, με ευγένεια και χιούμορ. Η Ζεν, ως αιώνια ρομαντική, ενθαρρύνει τους daters να δώσουν μια ευκαιρία στο άγνωστο και να αφεθούν στο φλερτ.

Ο Τάσος, από την μπάρα, "σπάει" τον πάγο με μοναδικά κοκτέιλ και πολύτιμες συμβουλές, ενώ ο Στρατής και η Γεωργία στο σερβίρισμα ολοκληρώνουν την ομάδα του First Dates με το χαμόγελό τους, βοηθώντας τα ζευγάρια να περάσουν μια αξέχαστη βραδιά.

First Dates: Νέοι dates ψάχνουν το άλλο τους μισό στο εστιατόριο της αγάπης

Στο τέλος της βραδιάς όλα είναι ανοιχτά!

Μπορεί να θελήσουν να ξαναβρεθούν.

Μπορεί να μη γίνει το «κλικ» και να χωριστούν έχοντας περάσει ένα όμορφο βράδυ.

Μπορεί, όμως, και να βρουν τον έρωτα της ζωής τους!

Όπως ακριβώς και στην πραγματική ζωή!

Γιατί στο First Dates όλα μπορεί να ξεκινήσουν με μία και μόνο ματιά!

Φέτος, λίγο πριν πέσει η αυλαία του πρώτου ραντεβού, έρχεται η πιο τρυφερή στιγμή της βραδιάς… Ένα ραβασάκι... όπως παλιά. Το ζευγάρι γράφει ένα προσωπικό μήνυμα, το κλείνει μέσα σε μια καρδιά και το ανταλλάσσει λίγο πριν πει το τελευταίο «γεια». Γιατί ορισμένες φορές, οι πιο αληθινές εξομολογήσεις γράφονται, δε λέγονται!

Ζεστή ατμόσφαιρα, φιλικό προσωπικό, ποιοτικό φαγητό και ξεχωριστή παρέα δημιουργούν τη μοναδική εμπειρία του First Dates. Ανάμεσα στους singles που "κλείνουν τραπέζι" στο εστιατόριο, επιλέγουμε για σένα την πιο ταιριαστή παρέα, βασισμένοι στα στοιχεία που εσύ θα δώσεις.

Το πιο συναρπαστικό εστιατόριο για singles επιστρέφει στο Star και το ρομαντικό ταξίδι του αληθινού φλερτ ξεκινά ξανά!

Γιατί όπως λέει και η Ζεν «ερωτευτείτε, ρισκάρετε στον έρωτα, γιατί ποτέ δεν ξέρεις!».

First Dates – ο πιο διασκεδαστικός τρόπος για νέες γνωριμίες, όλες τις εποχές!

Μην περιμένεις, κάνε κράτηση στo firstdates.star.gr

Δείτε όλα τα επεισόδια του First Dates

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
FIRST DATES
 |
ΖΕΝΕΒΙΕΒ ΜΑΖΑΡΙ
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