First Dates: «Ήθελα να σηκωθώ να φύγω από το πρώτο λεπτό»

Η Μαρία τα... έχωσε στον Αναστάση και μετά έφυγε

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
01.10.26 , 00:02 Τροχός της Τύχης: Ο Πέτρος δεν εντόπισε τις λέξεις με την «Ίδια Κατάληξη»
30.09.26 , 23:49 Cash or Trash: Πόσο πουλήθηκε ο επαναστατικός πίνακας της Μπελίνας;
30.09.26 , 23:43 Φοιτήτρια Ιατρικής έσωσε άνδρα που έπαθε ανακοπή έξω από το ΕΚΠΑ
30.09.26 , 23:38 First Dates: Το πρώτο δαχτυλίδι είναι γεγονός! Δείτε το trailer
30.09.26 , 23:00 «Πράσινο φως» για πάνω από 20.000 προσλήψεις στο Δημόσιο το 2027
30.09.26 , 22:45 First Dates: «Ήθελα να σηκωθώ να φύγω από το πρώτο λεπτό»
30.09.26 , 22:40 First Dates: Ο Αναστάσης απογοήτευσε τη Μαρία με τις απαντήσεις του
30.09.26 , 22:35 First Dates: Χρύσα & Αντώνης: Δεν έχουν χημεία, αλλά θα ξαναβγούν
30.09.26 , 22:15 First Dates: Ο Δημήτρης τηλεφώνησε στην πρώην του μετά το άκυρο της Χρύσα
30.09.26 , 22:10 Θάνατος Μαζωνάκη: Παράταση στο «θρίλερ» λόγω κωλύματος για τις ιστολογικές
30.09.26 , 22:10 First Dates: Τάσος & Αδαμαντία: Τα ραβασάκια και η δέσμευση για 2ο ραντεβού
30.09.26 , 22:05 First Dates: «Βαρόνος» εν δράσει - Ο Αναστάσης φλέρταρε τη σερβιτόρα
30.09.26 , 21:45 First Dates: Η Χρύσα «έκοψε» τα... φτερά στον Αντώνη
30.09.26 , 21:40 First Dates: Δεν τους ένωσαν τα Γιάννενα, αλλά το τηλεοπτικό εστιατόριο
30.09.26 , 21:35 First Dates: Γνωρίστε τον Αναστάση, τον «βαρόνο της νύχτας»
Cash or Trash: Ο κ. Παναγιώτης έχασε 1.000 ευρώ μέσα σε λίγα λεπτά
Τσακίρογλου: «Η Χρυσούλα Διαβάτη βρίσκεται σε κατατονία. Είναι δύσκολα»
Απόστολος Ρουβάς: Τριών ο Αλκίνοος! Το πάρτι με θέμα το εργοτάξιο
Τραγωδία για τον Chad Lowe - Πέθανε η 13χρονη κόρη του, Fiona
Άση Μπήλιου: O Ερμής στον Σκορπιό μέχρι τις 6/12- Πώς θα επηρεάσει τα ζώδια
First Dates: «Ήθελα να σηκωθώ να φύγω από το πρώτο λεπτό»
Φοιτήτρια Ιατρικής έσωσε άνδρα που έπαθε ανακοπή έξω από το ΕΚΠΑ
Ριφιφί»: Η αληθινή ιστορία πίσω από τη σειρά - Ποια είναι η πραγματική Όλγα
First Dates: Το πρώτο δαχτυλίδι είναι γεγονός! Δείτε το trailer
Μαζωνάκης: Υπερασπιστικό «διαζύγιο» - «Αδειάζει» τη σύζυγό του ο γιατρός
Περισσότερα

VIDEOS

Cash or Trash
Media
Cash or Trash: Άφωνη η Δέσποινα Μοιραράκη με την είσοδο
GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το ραντεβού της Μαρίας και του Αναστάση ξεκίνησε με προσδοκίες αλλά κατέληξε σε ένταση.
  • Η Μαρία δήλωσε ότι ήθελε να φύγει από το πρώτο λεπτό λόγω της συμπεριφοράς του Αναστάση.
  • Ανέφερε ότι ο άντρας πρέπει να πληρώνει στο πρώτο ραντεβού και τον επέκρινε για την προσοχή του στη σερβιτόρα.
  • Η Μαρία αποχώρησε πρόωρα από το ραντεβού, αφήνοντας τον Αναστάση έκπληκτο.
  • Ο Αναστάσης δήλωσε ότι δεν σκοπεύει να αλλάξει τον χαρακτήρα του.

Το ραντεβού της Μαρίας και του Αναστάση ξεκίνησε με προοπτικές -λόγω της κοινής τους καταγωγής, αλλά ολοκληρώθηκε με ένταση και νεύρα.

First Dates: Το πρώτο δαχτυλίδι είναι γεγονός! Δείτε το trailer

Σύμφωνα με τα λεγόμενα της Μαρίας, ο Αναστάσης τα έκανε όλα λάθος στο πρώτο ραντεβού: «Η αλήθεια είναι ότι δε μου πολυάρεσε το ραντεβού. Ήθελα να σηκωθώ να φύγω από το πρώτο λεπτό», ανέφερε αρχικά.

First Dates: Η Μαρία δε χαρίστηκε στον Αναστάση

First Dates: Η Μαρία δε χαρίστηκε στον Αναστάση

Αφού διόρθωσε το ραβασάκι του, στη συνέχεια του τα... «έχωσε» που μιλούσε στο τηλέφωνο κι επειδή μοιράστηκαν τον λογαριασμό: «Στο πρώτο ραντεβού ο άντρας πληρώνει», ξεκαθάρισε.

First Dates: Ο Δημήτρης τηλεφώνησε στην πρώην του μετά το άκυρο της Χρύσα

Η 20χρονη συνέχισε να σφάζει με το γάντι τον συντοπίτη της: «Και γιατί δε ζήτησες να φύγεις να κάτσεις με την Κωνσταντίνα;», τον ρώτησε, σχολιάζοντας τον τρόπο με τον οποίο φλέρταρε τη σερβιτόρα του First Dates.

«Έχεις μεγάλη ιδέα για τον εαυτό σου, ενώ δεν τα έχεις καλά με τον εαυτό σου. Λες μεγάλες κουβέντες», του είπε σε άλλο σημείο. Η Μαρία δεν άντεχε να περιμένει μέχρι το τέλος και αποχώρησε πρόωρα από το booth, με τον 20χρονο Αναστάση να μένει «κάγκελο».

First Dates: Ο Αναστάσης θα συνεχίσει να «πουλάει» τρέλα και σε όποιον αρέσει

First Dates: Ο Αναστάσης θα συνεχίσει να «πουλάει» τρέλα και σε όποιον αρέσει

«Πιστεύω μειώνει τον εαυτό της με αυτό που κάνει. Εγώ πουλάω τρέλα σε όποιον αρέσει», δήλωσε ο ίδιος, ξεκαθαρίζοντας πως δεν είναι διατεθειμένος να αλλάξει τον χαρακτήρα του για κανέναν!

Δείτε όλα τα επεισόδια του First Dates

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
FIRST DATES
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τροχός της Τύχης
Media
Τροχός της Τύχης: Ο Πέτρος δεν εντόπισε τις λέξεις με την «Ίδια Κατάληξη»
First Dates
Media
First Dates: Το πρώτο δαχτυλίδι είναι γεγονός! Δείτε το trailer
First Dates
Media
First Dates: Ο Δημήτρης τηλεφώνησε στην πρώην του μετά το άκυρο της Χρύσα
First Dates
Media
First Dates: Συζούσε 3,5 χρόνια με παντρεμένο χωρίς να το ξέρει
Cash or Trash: Το Deal Της Χρονιάς Από Τον Γιώργο Φλαμπούρη
Media
Cash or Trash: Ο κ. Παναγιώτης έχασε 1.000 ευρώ μέσα σε λίγα λεπτά
Stars System Trailer 30/9/2026
Media
Stars System: Πώς θα είναι ο Οκτώβριος για κάθε ζώδιο;
Φαίη Σκορδά - Άρης Καβατζίκης
Media
Καβατζίκης για εκπομπή με Σκορδά: «Θα είναι λίγο easy going πρωινό»
First Dates Τρέιλερ Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου
Media
First Dates: Έξι διαφορετικές προσωπικότητες, τρία ξεχωριστά ραντεβού
Cash or Trash: Μια ολοκληρωμένη παλιά στολή δύτη προκαλεί δέος!
Media
Cash or Trash: Μια ολοκληρωμένη παλιά στολή δύτη προκαλεί δέος!
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top