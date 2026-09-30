Το ραντεβού της Μαρίας και του Αναστάση ξεκίνησε με προοπτικές -λόγω της κοινής τους καταγωγής, αλλά ολοκληρώθηκε με ένταση και νεύρα.

Σύμφωνα με τα λεγόμενα της Μαρίας, ο Αναστάσης τα έκανε όλα λάθος στο πρώτο ραντεβού: «Η αλήθεια είναι ότι δε μου πολυάρεσε το ραντεβού. Ήθελα να σηκωθώ να φύγω από το πρώτο λεπτό», ανέφερε αρχικά.

First Dates: Η Μαρία δε χαρίστηκε στον Αναστάση

Αφού διόρθωσε το ραβασάκι του, στη συνέχεια του τα... «έχωσε» που μιλούσε στο τηλέφωνο κι επειδή μοιράστηκαν τον λογαριασμό: «Στο πρώτο ραντεβού ο άντρας πληρώνει», ξεκαθάρισε.

Η 20χρονη συνέχισε να σφάζει με το γάντι τον συντοπίτη της: «Και γιατί δε ζήτησες να φύγεις να κάτσεις με την Κωνσταντίνα;», τον ρώτησε, σχολιάζοντας τον τρόπο με τον οποίο φλέρταρε τη σερβιτόρα του First Dates.

«Έχεις μεγάλη ιδέα για τον εαυτό σου, ενώ δεν τα έχεις καλά με τον εαυτό σου. Λες μεγάλες κουβέντες», του είπε σε άλλο σημείο. Η Μαρία δεν άντεχε να περιμένει μέχρι το τέλος και αποχώρησε πρόωρα από το booth, με τον 20χρονο Αναστάση να μένει «κάγκελο».

First Dates: Ο Αναστάσης θα συνεχίσει να «πουλάει» τρέλα και σε όποιον αρέσει

«Πιστεύω μειώνει τον εαυτό της με αυτό που κάνει. Εγώ πουλάω τρέλα σε όποιον αρέσει», δήλωσε ο ίδιος, ξεκαθαρίζοντας πως δεν είναι διατεθειμένος να αλλάξει τον χαρακτήρα του για κανέναν!

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