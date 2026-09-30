Τραγωδία για τον Chad Lowe - Πέθανε η 13χρονη κόρη του, Fiona

Η αναφορά σε ανακοίνωση της οικογένειας για προβλήματα ψυχικής υγείας

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Τραγωδία για τον Chad Lowe - Πέθανε η 13χρονη κόρη του, Fiona
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Celebrities & Gossip Νεα
Chad Lowe: Στιγμιότυπα από τις εμφανίσεις με τη σύζυγό του/ ΑΡ

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Chad Lowe θρηνεί την απώλεια της 13χρονης κόρης του, Fiona.
  • Η οικογένεια περιγράφει την Fiona ως στοργικό, έξυπνο και δημιουργικό κορίτσι που αγαπούσε τον χορό.
  • Δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια του θανάτου, αλλά η οικογένεια προτρέπει για βοήθεια σε θέματα ψυχικής υγείας.
  • Ο Chad Lowe έχει δύο ακόμα κόρες, τη Mabel (17) και τη Nixie (10).
  • Το σχολείο της Fiona παρέχει ψυχολογική στήριξη στους μαθητές μετά την απώλεια.

Ανείπωτη τραγωδία βιώνει ο γνωστός Αμερικανός ηθοποιός Chad Lowe και η οικογένειά του, καθώς έφυγε από τη ζωή η 13χρονη κόρη του, Fiona.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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«Είμαστε βαθιά συντετριμμένοι από την απώλεια της πολυαγαπημένης μας Fiona. Ήταν ένα στοργικό, έξυπνο και δημιουργικό κορίτσι που λάτρευε τον χορό. Ήταν το φως της ζωής μας. Ο χαμός της είναι καταστροφικός για όλη την οικογένεια και ζητάμε προσευχές και διακριτικότητα αυτή τη στιγμή», αναφέρεται σε δήλωσή της η οικογένεια στο Page Six.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια του θανάτου του κοριτσιού, όμως στο τέλος της ανακοίνωσής της η οικογένεια προτρέπει όσους αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας να επικοινωνούν με τη Γραμμή Βοήθειας για την Πρόληψη της Αυτοκτονίας.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Ο 58χρονος ηθοποιός – αδελφός του επίσης πασίγνωστου Rob Lowe – και η σύζυγός του, παραγωγός Kim Painter, έχουν αποκτήσει ακόμα δύο κόρες, τη 17χρονη Mabel και τη 10χρονη Nixie.

O Chad Lowe με τον αδελφό του, επίσης ηθοποιό, Rob Lowe,το 2008/ AP Photo/Dan Steinberg

O Chad Lowe με τον αδελφό του, επίσης ηθοποιό, Rob Lowe,το 2008/ AP Photo/Dan Steinberg

Το σχολείο της 13χρονης ενημέρωσε τους γονείς με σχετική επιστολή για την απώλεια της μαθήτριας, εκφράζοντας τα ειλικρινή συλλυπητήρια και παρέχοντας συμβούλους ψυχικής υγείας για την ψυχολογική στήριξη των παιδιών.

Hilary Swank arrives και Chad Lowe στο Λος Άντζελες, το 2001/ AP Kim D. Johnson

Hilary Swank arrives και Chad Lowe στο Λος Άντζελες, το 2001/ AP Kim D. Johnson

Ο Chad Lowe, είναι γνωστός στο ελληνικό κοινό, κυρίως λόγω του προηγούμενου γάμου του με την οσκαρική ηθοποιό Hilary Swank (από το 1997 - 2007).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Έχει κερδίσει  βραβείο Emmy για τη σειρά Life Goes On, ενώ συμμετείχε σε αμερικανικές σειρές που προβλήθηκαν και στην Ελλάδα όπως: «Pretty Little Liars (Όμορφες Γλυκές Ψεύτρες), «Melrose Place (Στη Λεωφόρο του Μέλροουζ)», «ER (Στην Εντατική)» & «24».

O Chad Lowe, το 2012/ Photo by Chris Pizzello/Invision/AP

O Chad Lowe, το 2012/ Photo by Chris Pizzello/Invision/AP
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