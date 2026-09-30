Honda Prelude 2027 Limited Edition για...λίγους

Η νέα αποκλειστική έκδοση έρχεται στην Ευρώπη

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Αυτοκινητο
Honda Prelude 2027 Limited Edition για...λίγους
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Μετά την ιδιαίτερα θετική ανταπόκριση που γνώρισε κατά την πρώτη του παρουσίαση στην Ιαπωνία, το Prelude Limited Edition έρχεται στην Ευρώπη με μια νέα, ξεχωριστή αισθητική ταυτότητα, η οποία αναδεικνύει τις κομψές αναλογίες του μοντέλου και την εκλεπτυσμένη ιαπωνική σχεδίαση.

Honda Prelude 2027 Limited Edition για...λίγους
Η νέα έκδοση περιορισμένης παραγωγής ξεχωρίζει χάρη στον αποκλειστικό χρωματικό της συνδυασμό. Στο εξωτερικό, η νέα εντυπωσιακή απόχρωση Premium Crystal Garnet Metallic της Honda έχει σχεδιαστεί ώστε να αλληλεπιδρά με το φως και να αναδεικνύει τις ρευστές γραμμές και τις καμπύλες του αμαξώματος. Την εικόνα συμπληρώνουν κόκκινες λεπτομέρειες στους εμπρός και πίσω προφυλακτήρες, κόκκινες δαγκάνες φρένων Brembo και μαύρες ζάντες αλουμινίου 19 ιντσών με diamond-cut φινίρισμα.

Honda Prelude 2027 Limited Edition για...λίγους
Στο εσωτερικό, το Prelude Limited Edition υιοθετεί μια ιδιαίτερα κομψή απόχρωση Bordeaux. Τα premium υλικά και οι προσεγμένες λεπτομέρειες αντίθεσης αναβαθμίζουν περαιτέρω την ατμόσφαιρα της καμπίνας, η οποία συνδυάζει τον σπορ χαρακτήρα με υψηλά επίπεδα ποιότητας και άνεσης.Οι κόκκινες ραφές αντίθεσης προσθέτουν μια κομψή πινελιά στο τιμόνι, την κεντρική κονσόλα και το ταμπλό, αναδεικνύοντας τις εκλεπτυσμένες γραμμές της εσωτερικής σχεδίασης. Η ίδια λεπτομέρεια συνεχίζεται στα εμπρός καθίσματα και τις επενδύσεις των θυρών, δημιουργώντας ένα ενιαίο και ιδιαίτερα προσεγμένο φινίρισμα σε ολόκληρη την καμπίνα. Το σύνολο ολοκληρώνεται από ειδικά πατάκια με κόκκινη λεπτομέρεια.Κάθε Prelude Limited Edition διαθέτει επίσης κεντημένο το λογότυπο Prelude στο ταμπλό, δημιουργώντας την αίσθηση μιας ξεχωριστής προσωπικής υπογραφής σε κάθε αυτοκίνητο.

Honda Prelude 2027 Limited Edition για...λίγους
Κάτω από τη νέα, εκλεπτυσμένη σχεδίαση του, το Prelude Limited Edition διατηρεί το υβριδικό σύστημα e:HEV και το καινοτόμο Honda S+ Shift, που έχουν σχεδιαστεί για να προσφέρουν μια διαισθητική και ανάλαφρη οδηγική αίσθηση, εμπνευσμένη από την αίσθηση ελευθερίας που προσφέρει η πτήση με ανεμόπτερο.Το πρώτο Prelude έκανε το ντεμπούτο του πριν από σχεδόν 50 χρόνια και έκτοτε έχει αποτελέσει ένα ξεχωριστό, υψηλών επιδόσεων μοντέλο, μέσα από το οποίο η Honda παρουσιάζει τις τελευταίες εξελίξεις της στον τομέα της τεχνολογίας και των επιδόσεων. Το νέο Prelude συνεχίζει αυτή την παράδοση, συνδυάζοντας στυλ, εκλεπτυσμένο χαρακτήρα και ένα προηγμένο υβριδικό σύστημα κίνησης και θα είναι διαθέσιμο στην Ευρώπη από το φθινόπωρο του 2026.
 

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