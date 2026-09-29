Zeekr: Εντυπωσιάζει στην έκθεση AUTO ATHINA 2026

Οι προτάσεις της στην premium ηλεκτροκίνηση

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STAR.GR
Αυτοκινητο
Πρώτη Δημοσίευση: 29.09.26, 10:17
Zeekr: Εντυπωσιάζει στην έκθεση AUTO ATHINA 2026
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Τέσσερα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα παρουσιάζουν τη σύγχρονη προσέγγιση της Zeekr στην πολυτέλεια, την άνεση και τις επιδόσεις.
Το νέο Zeekr 7GT, που μόλις λανσαρίστηκε, πλαισιώνει τα Zeekr 001, Zeekr 7X και Zeekr X, ενισχύοντας τον δυναμικό χαρακτήρα της γκάμας. Zeekr test drive, στον ειδικά διαμορφωμένο εξωτερικό χώρο της Auto Athina 2026.

Η GEO Mobility Hellas, επίσημος εισαγωγέας της Zeekr στην Ελλάδα, φέρνει στην Auto Athina 2026 μια ξεχωριστή πρόταση premium ηλεκτροκίνησης. Στο περίπτερο της μάρκας, τα Zeekr 001, 7X, X καθώς και το νέο Zeekr 7GT συνθέτουν μια γκάμα με ισχυρή προσωπικότητα, συνδυάζοντας εκλεπτυσμένο σχεδιασμό, προηγμένη τεχνολογία και συναρπαστική οδηγική εμπειρία. Με ευρωπαϊκή σχεδιαστική ταυτότητα και τεχνολογική καινοτομία στον πυρήνα της, η Zeekr προσεγγίζει την πολυτέλεια μέσα από την ποιότητα της συνολικής εμπειρίας. Τα προσεγμένα υλικά, η άνεση, η διαισθητική ψηφιακή λειτουργία και οι δυναμικές επιδόσεις συνυπάρχουν σε αυτοκίνητα που έχουν σχεδιαστεί για να προσφέρουν κάτι ιδιαίτερο σε κάθε διαδρομή.

Η δυναμική της μάρκας αποτυπώνεται και στην εμπορική της πορεία: τον Αύγουστο του 2026, η Zeekr κατέκτησε την πρώτη θέση σε ταξινομήσεις μεταξύ των premium μαρκών αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ελλάδα, επιβεβαιώνοντας την αυξανόμενη εμπιστοσύνη του ελληνικού κοινού στην πρότασή της.

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