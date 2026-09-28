Με αυτονομία έως 510 χιλιόμετρα κατά WLTP και δυνατότητα ταχείας φόρτισης της μπαταρίας από 10% σε 80% σε 24 λεπτά, μπορεί να καλύψει με άνεση τις καθημερινές μετακινήσεις μιας οικογένειας, αλλά και να βγει από τα όρια της πόλης χωρίς το ταξίδι να μετατρέπεται σε μία διαρκή άσκηση υπολογισμού της επόμενης φόρτισης.

Η τεχνολογία είναι παρούσα σε μεγάλο βαθμό. Το σύστημα ADiGO 5.0, η μεγάλη κεντρική οθόνη, οι λειτουργίες συνδεσιμότητας και τα συστήματα υποβοήθησης του οδηγού έχουν μεγαλύτερη σημασία όταν κάνουν την καθημερινή χρήση πιο απλή, περισσότερο διαισθητική και τελικά πιο ανθρώπινη.Οι γενναιόδωροι χώροι, το μεταξόνιο των 2.775 mm, η δυνατότητα διαφορετικών διαμορφώσεων των καθισμάτων και η ιδιαίτερη έμφαση στην πρακτικότητα δημιουργούν ένα SUV που έχει σχεδιαστεί για να χρησιμοποιείται πραγματικά και όχι απλώς για να εντυπωσιάζει με τις διαστάσεις ή τον τεχνολογικό του εξοπλισμό.Το ίδιο ισχύει και για την ασφάλεια, με αξιολόγηση πέντε αστέρων στις δοκιμές Euro NCAP, επτά αερόσακους και την τεχνολογία Magazine Battery 2.0.

Αυτονομία και φόρτιση που αλλάζουν την εμπειρία

Το ηλεκτρικό σύστημα κίνησης του AION V περιλαμβάνει μπαταρία 75,26 kWh και ηλεκτρικό κινητήρα ισχύος έως 150 kW, προσφέροντας αυτονομία έως 510 km στον κύκλο WLTP.Η τεχνολογία Magazine Battery 2.0 και η νέα γενιά αντλίας θερμότητας βελτιστοποιούν τη θερμική διαχείριση και την ενεργειακή απόδοση του συστήματος. Παράλληλα, η δυνατότητα ταχείας φόρτισης επιτρέπει φόρτιση από 30% έως 80% σε περίπου 18 λεπτά, ενώ μόλις 15 λεπτά φόρτισης μπορούν να προσφέρουν έως 370 km αυτονομίας, εντάσσοντας τη διαδικασία φόρτισης στον καθημερινό ρυθμό του οδηγού.



Τιμοκατάλογος (Σεπτέμβριος 2026)

Έκδοση Αρχική Τιμή (με προσφορά εισαγωγέα)Τελική Τιμή με Κρατική Επιδότηση «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3» (-3.000€)

AION V Premium31.900 € / 28.900 € - AION V Luxury34.900 / €31.900 €