Πρόγραμμα «Ανακαίνιση κατοικίας»: Αντίστροφη μέτρηση για τις αιτήσεις

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Πηγή: newpost.gr, φωτογραφία Ευρωκίνηση
Πρόγραμμα «Ανακαίνιση κατοικίας» (βίντεο ΕΡΤ)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Περισσότερες από 93.000 αιτήσεις έχουν υποβληθεί για το πρόγραμμα «Ανακαίνιση Κατοικίας».
  • Άνω των 13.000 αιτήσεων αφορούν κλειστά ακίνητα που παρέμειναν ανεκμετάλλευτα το 2024 και 2025.
  • Η ένταξη των κλειστών ακινήτων στο πρόγραμμα θα εγκριθεί καθολικά για επανένταξή τους στην αγορά στέγης.
  • Δικαίωμα συμμετοχής έχουν κτίρια με οικοδομική άδεια έως 31 Δεκεμβρίου 1990, με επιδότηση 70%-95%.
  • Η ενίσχυση φτάνει τα 300 ευρώ/τ.μ. ή έως 46.000 ευρώ για οικογένειες με δύο εξαρτώμενα τέκνα.

Τα επίσημα στοχεία επιβεβαιώνουν τη μαζική ανταπόκριση των πολιτών στο πρόγραμμα «Ανακαίνιση Κατοικίας», καθώς οι αιτήσεις που έχουν ήδη εξασφαλίσει βεβαίωση επιλεξιμότητας ξεπερνούν τις 93.000. Από αυτές, ένας σημαντικός όγκος άνω των 13.000 φακέλων αφορά κλειστά ακίνητα τα οποία παρέμεναν ανεκμετάλλευτα τα έτη του 2024 και 2025, ενώ περίπου 80.000 αφορούν κύριες κατοικίες. Όπως διευκρινίζεται από το υπουργείο Οικονομικών, η ένταξη των κλειστών ακινήτων στο πρόγραμμα θα εγκριθεί καθολικά, δίνοντας ώθηση στην επανένταξή τους στην αγορά  στέγης.

Ποιες κατοικίες καλύπτονται και τα ποσά ενίσχυσης

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν κτίρια με οικοδομική άδεια που εκδόθηκε έως και τις 31 Δεκεμβρίου 1990. Το ποσοστό κάλυψης των εργασιών κυμαίνεται από 70% έως και 95%, προσφέροντας ενίσχυση που φτάνει τα 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο ή έως 36.000 ευρώ ανά ακίνητο. Για οικογένειες με δύο εξαρτώμενα τέκνα, η συνολική επιδότηση μπορεί να αγγίξει ακόμα και τις 46.000 ευρώ.

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