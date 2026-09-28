Άννα Βίσση: Τα δύο looks & τα πρόσωπα πίσω από τις εμφανίσεις της στο ΟΑΚΑ

Η στιλίστρια της Μadonna & o διάσημος σχεδιαστής ρούχων Mohammed Ashi

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STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πρώτη Δημοσίευση: 28.09.26, 15:50
Άννα Βίσση: Στιγμιότυπα από τη μεγαλειώδη συναυλία στο ΟΑΚΑ/ βίντεο Πρώτος καφές με τη Ζήνα

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H Άννα Βίσση έδωσε τον καλύτερο της εαυτό πάνω στη σκηνή μπροστά σε δεκάδες χιλιάδες θεατές και ήθελε να είναι όλα τέλεια για τη μεγαλειώδη συναυλία της, την οποία έκανε για πρώτη φορά στο ΟΑΚΑ.

Άννα Βίσση: Τα απροόπτα δεν έλειψαν στη μεγαλειώδη συναυλία της στο ΟΑΚΑ

Έτσι, επέλεξε να συνεργαστεί με διεθνούς φήμες εκπροσώπους της μόδας και του styling καθώς οι εμφανίσεις της, οι στιλιστικές της επιλογές θα ήταν ύψιστης σημασίας για τη μεγάλη συναυλία.  

 Άννα Βίσση: Το πρώτο look του οίκου ASHI Studio

Η απόλυτη Ελληνίδα σταρ εμφανίστηκε με λευκή δερμάτινη ολόσωμη φόρμα, που είχε μαύρες λεπτομέρειες στο μπούστο και τα πλαϊνά, του οίκου Ashi Studio, στο πρώτο μέρος της συναυλίας της.

Άννα Βίσση: Τα δύο looks & τα πρόσωπα πίσω από τις εμφανίσεις της στο ΟΑΚΑ

Πρόκειται για μια glam-rock δημιουργία του διάσημου Σαουδάραβα σχεδιαστή υψηλής ραπτικής, Mohammed Ashi, ο οποίος έχει την έδρα του στο Παρίσι από το 2007.

Άννα Βίσση: Τα δύο looks & τα πρόσωπα πίσω από τις εμφανίσεις της στο ΟΑΚΑ

Σημειώνεται ότι το styling και για τις δύο εμφανίσεις της ανέλαβε η διεθνούς φήμης στυλίστρια Rita Melssen.

Ποιος είναι ο Mohammed Ashi

Ο Mohammed Ashi έγινε ευρύτερα γνωστός για την αρχιτεκτονική του προσέγγιση στη μόδα, τις καθαρές γραμμές, τους δραματικούς όγκους και τις ανάγλυφες, γλυπτικές σιλουέτες του. Πριν δημιουργήσει το δικό του brand, εκπαιδεύτηκε στις ΗΠΑ, σπούδασε στη διάσημη σχολή μόδας Esmod στο Παρίσι και απέκτησε πολύτιμη εμπειρία δουλεύοντας δίπλα σε «μεγέθη» της haute couture, όπως ο οίκος Givenchy και ο Elie Saab.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Το 2023 έγραψε ιστορία, καθώς έγινε ο πρώτος σχεδιαστής από την περιοχή του Κόλπου (Σαουδική Αραβία) που έγινε δεκτός ως επίσημο μέλος στη γαλλική Ομοσπονδία Υψηλής Ραπτικής (Fédération de la Haute Couture), παρουσιάζοντας τις συλλογές του στο επίσημο καλεντάρι του Paris Fashion Week.

Ο Mohammed Ashi μετά την παρουσίαση τηςκολεξιόν του Spring-Summer στο Παρίσι, τον Ιανουάριο του 2023 (AP Photo/Thibault Camus)

Ο Mohammed Ashi μετά την παρουσίαση τηςκολεξιόν του Spring-Summer στο Παρίσι, τον Ιανουάριο του 2023 (AP Photo/Thibault Camus)

Ο Ashi είναι ο απόλυτος αγαπημένος για τις εμφανίσεις τους στο κόκκινο χαλί των Όσκαρ, των Καννών και των μεγάλων fashion events. Μερικά από τα πιο εμβληματικά ονόματα που έχουν φορέσει δημιουργίες του περιλαμβάνουν: τη Zendaya, τη Beyoncé, τη Lady Gaga, τη Margot Robbi, τη Dua Lipa κ.ά.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Στη λίστα των πελατών του περιλαμβάνονται επίσης γαλαζοαίματοι, όπως η Βασίλισσα Ράνια της Ιορδανίας, αλλά και διεθνή είδωλα της μόδας όπως η Hailey Bieber, η Penélope Cruz και η Sonam Kapoor.

Άννα Βίσση: Το δεύτερο look custom made της Rita Melssen

Στη δεύτερη εμφάνισή της η Άννα Βίσση φόρεσε ένα εντυπωσιακό silver μεταλλικό παλτό, διακοσμημένο με περίτεχνες λεπτομέρειες από φτερά. Κατά τη διάρκεια του show, η καλλιτέχνιδα έβγαλε το παλτό, μένοντας με ένα rock-glam look, αποτελούμενο από μαύρο κορσέ και παντελόνι με silver λεπτομέρειες. 

Όλο το look ήταν custom made της Rita Melssen.

Ποια είναι η Rita Melssen

Η στιλίστρια Rita Melssen, αιγυπτιοαμερικανικής καταγωγής, είναι costume designer και creative consultant, με έδρα το Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης.

Έγινε παγκοσμίως γνωστή ως η προσωπική στυλίστρια και visual director της Madonna, έχοντας αναλάβει την καλλιτεχνική και ενδυματολογική της εικόνα από το 2021.

 Η Melssen είναι διάσημη για την «αρχειακή» της προσέγγιση. Αντί να επιλέγει απλώς σύγχρονες τάσεις, κάνει βαθιά έρευνα σε ιστορικά ρούχα, vintage κομμάτια και σπάνια αρχεία μόδας, συνδέοντας την ιστορία του ενδύματος με τη σύγχρονη υψηλή ραπτική.

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