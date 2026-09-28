Ο Μελέτης Ηλίας μίλησε για τα παιδιά του, το πώς βίωσαν τη γονεϊκότητα με τη σύζυγό του, αλλά και τα δικά του «μυστικά» για έναν επιτυχημένο γάμο.

«Στο πρώτο παιδί, τώρα η κόρη μου είναι 16, δεν μπορείς να διανοηθείς τι τρέλα μας έπιανε για το κάθε τι. Μη φάει ζάχαρη, μη γυρίσει τούμπα, μην αναπνέει λίγο περίεργα αναπνέει; Μήπως είναι τώρα κάτι, κάποια άπνοια, κάτι; Το δεύτερο στον αυτόματο. Δεν πάει να φάει, έτρωγε τα γλυκά τα έπιανε και τα μασουλούσε. Δε μας ενδιέφερε. Είναι το άγχος της πρώτης φοράς, που υπάρχει μια ολόκληρη θεωρία από πίσω το ότι γίνεσαι πρώτη φορά γονιός και σε πιάνει ένα άγχος λίγο παραπάνω απ’ ότι θα έπρεπε. Νομίζω το σωστό είναι στο δεύτερο που είσαι πιο χαλαρός, πιο έμπειρος αλλά και πιο έτσι όπως πρέπει να είναι η φύση ρε παιδί μου. Δηλαδή το αφήνεις και λίγο το παιδί να μεγαλώσει έτσι όπως πρέπει να μεγαλώσει. Το άλλο είναι πολύ υπερπροστατευτικό νομίζω εγώ», είπε αρχικά στην εκπομπή Super Κατερίνα.

Κάθε στάδιο είναι και μια απουσία δικιά μου, γιατί δεν ήμουν 100% εκεί όπως θα ήθελα. Με τις πρόβες, τα γυρίσματα, τις παραστάσεις έχανα πράγματα τα οποία δε γυρνάνε πίσω

«Η κόρη μου έχει πάρει τον δρόμο της, 16 χρόνων. Προχθές στη συναυλία της Βίσση γύρισε 01:45 το πρωί. Περίμενα στο σπίτι, ξεροστάλιαζα. Υπήρχε μια μαμά της παρέας η οποία περίμενε, τα πήρε και γυρίσανε. Αλλά παίρνω τηλέφωνο κατά τις 00:30, που ήταν πια αργά για μια 16χρονη και λέω "πού είστε;". Μου λέει "ακόμα τραγουδάε". Λέω τραγουδάει από τις 21:30 μέχρι τη μία παρά; Είμαστε σοβαροί; Και κατά τις δύο παρά που πήρα ένα τηλέφωνο, μου λέει "τώρα είμαστε κάπου στο Ηράκλειο και τρώμε κάτι και θα έρθουμε". Λέω "Παναγία μου, ήρθε αυτό που φοβόμουνα, Ήρθε, προσγειώθηκε. Το να μην ξέρεις να περιμένεις με το ρολόι τι ώρα θα έρθει το παιδί στο σπίτι», εξομολογήθηκε.

Στη συνέχεια, μίλησε για την τακτική που ακολουθεί ο ίδιος με τη γυναίκα του στην έφηβη κόρη τους. «Εάν υπάρχει αυστηρότητα θα υπάρχουν και μυστικά. Εάν υπάρχει μια πιο ειλικρινής σχέση με το παιδί, πολύ δύσκολα θα σου κρύψει κάτι. Δηλαδή αν δει μια χαλαρότητα φαινομενικά από τους γονείς χωρίς να είναι πραγματική, απλά να δείξεις ότι το εμπιστεύεσαι, ότι είσαι δίπλα του αλλά όχι προσκολλημένος, νομίζω ότι θα σου ανοιχτεί πιο πολύ», ανέφερε ο ηθοποιός.

Αποκάλυψε ότι η κόρη του εξεπλάγη όταν διαπίστωσε ότι ο μπαμπάς της αντιμετώπισε πιο χαλαρά, απ' ότι περίμενε η ίδια, το θέμα των σχέσεων της με τα αγόρια. «Αυτό θέλει έναν ιδιαίτερο χειρισμό και πάντα το λέω -και θα το ξαναπώ κι ας γίνομαι κουραστικός- ότι σε τέτοια ευαίσθητα θέματα καλό είναι να πάρεις μια συμβουλή από έναν ειδικό. Κάποιος ο οποίος θα σε βοηθήσει, όπως ας πούμε σε πονάει το χέρι και θα πας σε έναν ορθοπεδικό να πας σε έναν σύμβουλο ψυχικής υγείας, σ' έναν ψυχολόγο, ακόμη και έναν παιδοψυχίατρο, να ρωτήσεις δύο βασικά πράγματα για το πώς να αντιμετωπίσεις μια δύσκολη κατάσταση», τόνισε.

Μελέτης Ηλίας: Tα 21 χρόνια κοινής πορείας με τη σύζυγό του & τα μυστικά του επιτυχημένου γάμου τους

Ο δημοφιλής ηθοποιός είναι ζευγάρι με τη σύζυγό του, Θέμιδα Βουτσινά, από το 2005. Τα δύο τους παιδιά, Κοραλένια και Δημήτρης, είναι 16 και 10 ετών, αντίστοιχα.

«Δεν έχω ιδέα ποιο είναι το μυστικό ενός επιτυχημένου γάμου», είπε γελώντας. Στη συνέχεια, είπε όμως δύο πολύ σημαντικά στοιχεία σε έναν γάμο και μια οικογένεια.

Μελέτης Ηλίας- Θέμις Βουτσινά, τον Οκτώβριο του 2025/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

«Νομίζω ότι, σε εμένα τουλάχιστον αυτό που έχω δει είναι ότι, με τα χρόνια που περνάνε, έχω αρχίσει και καταλαβαίνω δυο τρία πράγματα.

Όπως ας πούμε το ότι ένας άντρας μέσα σε μία σχέση οφείλει να παραδεχτεί ότι το πάνω χέρι το έχει η γυναίκα, εκ των πραγμάτων μέσα σε ένα νοικοκυριό εννοώ. Δηλαδή, η γυναίκα θα ξέρει που είναι το κάθε τι, θα σου πει τι πρέπει να κάνεις, θα σου δώσει κατευθυντήριες οδηγίες σε σχέση με τα παιδιά. Όσο και να θέλεις, η γυναίκα είναι κατά τη γνώμη μου μέσα σε ένα σπίτι, ένα ανώτερο ον σε σχέση με τον άντρα. Οπότε καλό είναι να κάνεις δύο βήματα πίσω, να μην σε επηρεάσει ο εγωισμός σου και προσπαθείς να το παίξεις ότι εγώ ξέρω, αλλά να κατανοήσεις ότι σε αυτό το κομμάτι είσαι αυτός που θα ακολουθήσει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το ξέρουμε εμείς, τα αγόρια, εμείς οι άντρες, εμείς οι μπαμπάδες. Γιατί πολλές φορές και εγώ έχω κάνει λάθη μεγάλα σαν μπαμπάς και σαν σύντροφος και υπάρχει η γυναίκα μου, η οποία μου λέει να σου πω "εδώ είσαι λάθος", "εδώ πέρα θέλει αυτό τον χειρισμό", "εδώ πέρα γιατί πας σαν τον ταύρο και βάζεις τα κέρατα μπροστά σε ένα τοίχο";. Σύνελθε δηλαδή. Νομίζω ότι ένα μυστικό είναι αυτό», αποκάλυψε.

«Και φυσικά ένα άλλο μυστικό είναι να ανατροφοδοτείς με έναν τρόπο αυτή τη σπίθα που υπήρχε από την πρώτη στιγμή, η οποία στην καθημερινότητα, μπορεί η μία μέρα να καβαλήσει την άλλη και να περάσουν 21 χρόνια. Όμως μπορείς να βρίσκεις τρόπους. Δηλαδή αφήνεις τα παιδιά σε μια γιαγιά, σε έναν άνθρωπο που βοηθάει κτλ. και βγαίνεις μια βόλτα. Φεύγεις ένα διήμερο. Θεωρώ ότι πρέπει να το υπενθυμίζουμε μέσα στο μυαλό μας γιατί εγώ ας πούμε είναι κύριο χαρακτηριστικό μου η αναβλητικότητα να πω έλα μωρέ, εντάξει κι αύριο μέρα είναι. Πήγαμε τις προάλλες στο Κολωνάκι. Είχα τρία χρόνια να βγω να περπατήσω. Καθίσαμε, ήπια ένα κρασάκι ας πούμε και ένιωσα ότι πήγα διακοπές», κατέληξε.