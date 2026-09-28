Σήμερα στο Cash or Trash, Rainbow Mermaids και Κασσελάκης σε ρόλο «πωλητή»

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Το Cash or Trash, η πρώτη εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης που αγαπά τα παλιά αντικείμενα, με τη Δέσποινα Μοιραράκη στο τιμόνι της παρουσίασης, επιστρέφει από σήμερα, Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου καθημερινά στις 17:20 στo Star, πιο ανανεωμένο και συναρπαστικό από ποτέ, δίνοντας σε όλους την ευκαιρία να ζήσουν τη δημοπρασία της ζωής τους!

Σήμερα στο Cash or Trash, Rainbow Mermaids και Κασσελάκης σε ρόλο «πωλητή»

H νέα σεζόν του Cash or Trash, όμως, κρύβει εκπλήξεις και νέες ανατροπές, για ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον στις δημοπρασίες! Για ορισμένα ιδιαίτερα αξιόλογα αντικείμενα, ο εκτιμητής θα έχει στη διάθεσή του μια ειδική κάρτα, την οποία θα προσφέρει στον πωλητή. Η κάρτα θα ορίζει πάντα ένα συγκεκριμένο ποσό ως τιμή εκκίνησης μιας δημοπρασίας, ανεξάρτητα από την τιμή εκτίμησης. Σε αυτή την περίπτωση, όσοι αγοραστές επιθυμούν να διεκδικήσουν το αντικείμενο, θα είναι υποχρεωμένοι να ξεκινήσουν τις προσφορές από την τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας, γεγονός που αναμένεται να ανεβάσει τον ανταγωνισμό και να κάνει τις διαπραγματεύσεις ακόμα πιο συναρπαστικές!

Οι εκπλήξεις, όμως, δεν σταματούν εκεί. Για πρώτη φορά, οι αγοραστές κάθε δημοπρασίας θα μπαίνουν στο booth και θα σχολιάζουν τους πωλητές, τις στρατηγικές και τις διαφωνίες μεταξύ τους, την εξέλιξη των δημοπρασιών, αλλά και την τελική έκβαση. Οι αντιδράσεις τους και οι αυθόρμητες ατάκες τους υπόσχονται να δώσουν μια νέα, ακόμα πιο απολαυστική διάσταση στις δημοπρασίες του Cash or Trash.

Σήμερα, Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 17:20, το φετινό τηλεοπτικό ταξίδι του Cash or Trash ξεκινά και η Δέσποινα Μοιραράκη υποδέχεται στην πρώτη εκπομπή της νέας σεζόν τον Στέφανο Κασσελάκη.

Ο Στέφανος Κασελάκης τη Δευτέρα στο Cash or Trash- Τι είπε με τη Μοιραράκη

Στέφανος Κασσελάκης 

Στέφανος Κασσελάκης 

Ποιος είπε ότι οι πολιτικοί ξέρουν μόνο από αψιμαχίες; Ξέρουν και από … δημοπρασίες! Ο Στέφανος Κασσελάκης αφήνει για λίγο τα πολιτικά έδρανα και παίρνει θέση… πωλητή στο Cash or Trash! Δηλώνει λάτρης της εκπομπής και έρχεται στο δωμάτιο των αγοραστών για έναν ξεχωριστό σκοπό και με ένα αντικείμενο, που θέλει να πουλήσει στην τιμή που του αξίζει!

 

Ο Στέφανος Κασσελάκης έρχεται στο Cash or Trash!

Γνωστές για τα ιδιαίτερα vidcast και podcast τους, μαζί από τα σχολικά τους χρόνια και ζευγάρι και στη ζωή, οι Rainbow Mermaids, οι δύο «γοργόνες» έρχονται να ταράξουν τα «νερά» στο δωμάτιο εκτίμησης του Cash or Trash. Το πιο γνωστό και αγαπητό drag ντουέτο, παρουσιάζει στο δωμάτιο των αγοραστών ένα ξεχωριστό συλλεκτικό αντικείμενο. Πόσο θα είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν οι αγοραστές;

Οι Rainbow Mermaids έρχονται στο Cash or Trash!

Ο Μάικ, ένας από τους πιο γνωστούς θαυμαστές της μοναδικής Άννας Βίσση, περνά την πόρτα του δωματίου εκτίμησης του Cash or Trash. Η περιέργειά του τον έφερε εκεί και περιμένει με αγωνία να ακούσει την εκτίμηση του Θάνου Λούδου για το αντικείμενό του. Στο δωμάτιο των αγοραστών, όμως, το παιχνίδι αποκτά νέο ενδιαφέρον! Ο πωλητής με το αινιγματικό ύφος καταφέρνει να τους μπερδέψει και να οδηγήσει τη διαδικασία εκεί ακριβώς που επιθυμεί, παρουσιάζοντας τη νέα συνθήκη του Cash Or Trash, που ακούει στην ονομασία «κάρτα εκτιμητή». Πώς θα εξελιχθεί η δημοπρασία;

Σήμερα στο Cash or Trash, Rainbow Mermaids και Κασσελάκης σε ρόλο «πωλητή»


H Δέσποινα Μοιραράκη, με πλούσια εμπειρία και κυρίως αγάπη για τα παλιά αντικείμενα, αναδεικνύει, με τη βοήθεια του Θάνου Λούδου, εκτιμητή της εκπομπής, συλλεκτικά και σπάνια αντικείμενα, αλλά και τις παράξενες και άλλοτε συγκινητικές ιστορίες, που τα συνοδεύουν, για να βγεις εσύ ο κερδισμένος! Ακόμα πιο σπάνια αντικείμενα, ακόμα πιο απολαυστικά επεισόδια!

Σήμερα στο Cash or Trash, Rainbow Mermaids και Κασσελάκης σε ρόλο «πωλητή»

Κάθε αντικείμενο έχει τη δική του διαδρομή και τίποτα δεν είναι δεδομένο μέχρι να ανοίξει η πόρτα του δωματίου των αγοραστών. Εκεί, καθημερινά οι συλλέκτες και επαγγελματίες του χώρου, είναι έτοιμοι να διεκδικήσουν και να «κονταροχτυπηθούν» αποκτήσουν τα αντικείμενα του πόθου τους, ανεβάζοντας τον ανταγωνισμό και τις προσφορές. Σε αυτή την άτυπη διαμάχη, ποια από τις δύο ομάδες αγοραστών θα είναι η κερδισμένη της σεζόν;


Δυο νέοι αγοραστές, ο Γιώργος Φλαμπούρης και ο Γιάννης Καρβουτζής έρχονται αποφασισμένοι να αλλάξουν τις ισορροπίες, διεκδικώντας τα πιο συλλεκτικά αντικείμενα!

Την «παλιά φρουρά» των αγοραστών εκπροσωπούν η επενδύτρια νέων τεχνολογιών Ελομίδα Βισβίκη, οι επιχειρηματίες Άννα - Μαρία Ρογδάκη, Θάνος Μαρίνης και Άλεξ Σταυρίδης, η interior designer Ιόλη Χιωτίνη, οι παλαιοπώλες Δημήτρης Δεμερτζής και Άντα Πανά, ο δικηγόρος Φοίβος Στρουγγάρης, ο γιατρός Γιώργος Δαράβαλης, η Κύπρια αντικέρ Έρμα Στυλιανίδη, η έμπορος κοσμημάτων και ρολογιών Ειρήνη Πλευράκη, ο interior designer & event stylist Μελέτης Παγώνης και η κοσμηματοποιός Νάντια Μπέλε.


Στο link, που ακολουθεί, θα βρείτε πληροφορίες για τους αγοραστές της εκπομπής: https://www.star.gr/tv/psychagogia/cash-or-trash/tag_1346


Πρωταγωνιστές, όμως, είναι τα αντικείμενα όλων μας! Αναρωτηθήκατε ποτέ πόσα χρήματα αξίζει το παλιό, σκονισμένο αντικείμενο, που για χρόνια πιάνει χώρο στην αποθήκη σας; Πόσα παράξενα αναμνηστικά, γαμήλια δώρα από άλλες εποχές, βρίσκονται ξεχασμένα στο πατάρι της γιαγιάς;


Το Cash or Trash θα σας αποκαλύψει την τιμή των μικρών ή μεγάλων θησαυρών και των κρυμμένων κειμηλίων σας! Ακόμη κι αν ο εκτιμητής αποφασίσει ότι είναι trash, τα πάντα μπορούν να ανατραπούν στο Cash or Trash! Παίκτες από όλη την Ελλάδα διεκδικούν και διαπραγματεύονται στο δωμάτιο αγοραστών την τέλεια συμφωνία. Κι αν απαντήσουν θετικά στο ερώτημα «έχουμε συμφωνία;» των αγοραστών, φεύγουν με μετρητά στο χέρι!


Πολλοί θησαυροί, αληθινές ιστορίες, αυθόρμητες διαπραγματεύσεις, γέλιο και χιούμορ, το Cash or Trash τα προσφέρει όλα!

Μην το σκέφτεσαι, έλα και εσύ θα αποφασίσεις πόσα θα κερδίσεις! Ίσως η επόμενη συμφωνία να είναι η δική σου!


CASH OR TRASH - ΠΡΕΜΙΕΡΑ

Σήμερα, Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 17:20

Δευτέρα έως Παρασκευή


Head of Productions: Σάββας Βέλλας

Senior Executive Producer: Γιάννης Θηραίος

Project Manager: Γιώργος Ευφραιμίδης

Σκηνοθεσία: Τζο Σισμάνογλου

Executive Producer: Τόνια Σαγιάκου

Αρχισυνταξία: Ολυμπία Νάκη

Υπεύθυνη εκπομπής: Νάντια Χείρα

Δ/νση Φωτογραφίας: Νίκος Βαμβακίδης

Οργάνωση Παραγωγής: Ράντι Λαβδανίτι

Διεύθυνση Παραγωγής: Κώστας Καλαμπαλίκης

Εκτέλεση Παραγωγής: Green Pixel productions

#CashOrTrashGR #StarChannelTV

https://www.star.gr/tv/psychagogia/cash-or-trash

https://www.star.gr/tv/press-room/

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
CASH OR TRASH
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ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΟΙΡΑΡΑΚΗ
 |
ΘΑΝΟΣ ΛΟΥΔΟΣ
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