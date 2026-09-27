Αύριο, Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 09:00, η Άση Μπήλιου θα κάνει τις προβλέψεις της για την εβδομάδα που ξεκινά και η οποία κρύβει πολλές εκπλήξεις!

Είναι μια συναρπαστική εβδομάδα, ίσως η πιο σημαντική του φθινοπώρου, καθώς η Αφροδίτη, ο πλανήτης των σχέσεων και του χρήματος, θα γυρίσει σε ανάδρομη πορεία, ενώ ταυτόχρονα θα πραγματοποιηθούν πολλές ακόμη πλανητικές αλλαγές που θα καθορίσουν τις εξελίξεις στο επόμενο δίμηνο!



Πώς θα είναι η εβδομάδα μας αστρολογικά;

Ποιος είναι ο τομέας που θα απασχολήσει κάθε ζώδιο;

Ποιοι θα μετρήσουν οφέλη και επιτυχίες και ποιοι θα έχουν μεγαλύτερη πίεση;

Ποιοι θα δώσουν έμφαση στις σχέσεις και ποιοι θα κοιτάξουν την άνοδο στην καριέρα;

Ποιοι θα μετρήσουν τα συναισθήματα στις σιωπές και ποιοι θα τα πουν «έξω από τα δόντια»;



Stars System, Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 09:00 στο Star!



Δείτε εδώ το trailer Stars System – Δευτέρα 28.9.26: https://youtu.be/G-noqO05OBE



Παρουσίαση: Άση Μπήλιου

Head of Productions: Σάββας Βέλλας

Senior Executive Producer: Γιάννης Θηραίος

Executive Producer: Βασίλης Γεωργιάδης

Σκηνοθεσία: Τάσος Σινάπης

Δ/νση Φωτογραφίας: Θέμης Μερτύρης

Οργάνωση Παραγωγής: Ζαννέτ Κάνδια

Διεύθυνση Παραγωγής: Γιώργος Παπαρρίζος

Αρχισυνταξία: Ηλιάνα Τσαγκάρη

Υπεύθυνη Εκπομπής: Νάντια Χείρα

Εκτέλεση Παραγωγής: Green Pixel productions



#StarsSystem #StarChannelTV

https://www.star.gr/tv/psychagogia/stars-system/ https://www.star.gr/tv/press-room/