Αύριο, Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 09:00, η Άση Μπήλιου θα κάνει τις προβλέψεις της για την εβδομάδα που ξεκινά και η οποία κρύβει πολλές εκπλήξεις!
Stars System: Οι τυχερές ημερομηνίες του φθινοπώρου για όλα τα ζώδια
Είναι μια συναρπαστική εβδομάδα, ίσως η πιο σημαντική του φθινοπώρου, καθώς η Αφροδίτη, ο πλανήτης των σχέσεων και του χρήματος, θα γυρίσει σε ανάδρομη πορεία, ενώ ταυτόχρονα θα πραγματοποιηθούν πολλές ακόμη πλανητικές αλλαγές που θα καθορίσουν τις εξελίξεις στο επόμενο δίμηνο!
Πώς θα είναι η εβδομάδα μας αστρολογικά;
Ποιος είναι ο τομέας που θα απασχολήσει κάθε ζώδιο;
Ποιοι θα μετρήσουν οφέλη και επιτυχίες και ποιοι θα έχουν μεγαλύτερη πίεση;
Ποιοι θα δώσουν έμφαση στις σχέσεις και ποιοι θα κοιτάξουν την άνοδο στην καριέρα;
Ποιοι θα μετρήσουν τα συναισθήματα στις σιωπές και ποιοι θα τα πουν «έξω από τα δόντια»;
Stars System, Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 09:00 στο Star!
Δείτε εδώ το trailer Stars System – Δευτέρα 28.9.26: https://youtu.be/G-noqO05OBE
Παρουσίαση: Άση Μπήλιου
Head of Productions: Σάββας Βέλλας
Senior Executive Producer: Γιάννης Θηραίος
Executive Producer: Βασίλης Γεωργιάδης
Σκηνοθεσία: Τάσος Σινάπης
Δ/νση Φωτογραφίας: Θέμης Μερτύρης
Οργάνωση Παραγωγής: Ζαννέτ Κάνδια
Διεύθυνση Παραγωγής: Γιώργος Παπαρρίζος
Αρχισυνταξία: Ηλιάνα Τσαγκάρη
Υπεύθυνη Εκπομπής: Νάντια Χείρα
Εκτέλεση Παραγωγής: Green Pixel productions
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