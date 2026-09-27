Νότια Αφρική: 27 νεκροί και 26 τραυματίες σε δύο ένοπλες επιθέσεις

Ένοπλοι άνοιξαν πυρ σε μπαρ κοντά στο Γιοχάνεσμπουργκ

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Κοσμος
Νότια Αφρική: 27 νεκροί και 26 τραυματίες σε δύο ένοπλες επιθέσεις
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Δύο ξεχωριστές ένοπλες επιθέσεις, με διαφορά λίγων ωρών και σε διαφορετικές περιοχές της Νότιας Αφρικής, άφησαν πίσω τους τουλάχιστον 27 νεκρούς.

Οι τραυματίες ανέρχονται σε 26, σύμφωνα με τους μέχρι στιγμής απολογισμούς: 15 στην πρώτη επίθεση και 11 στη δεύτερη. Η αστυνομία αναζητά τους ενόπλους, ενώ τα κίνητρά τους δεν έχουν γίνει γνωστά.

Η πρώτη επίθεση σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου 26 Σεπτεμβρίου σε μπαρ στην περιοχή Γουεντέλα, νοτιοδυτικά του Γιοχάνεσμπουργκ.

Σύμφωνα με τη νοτιοαφρικανική αστυνομία, οι δράστες άνοιξαν πυρ εναντίον ανθρώπων που βρίσκονταν στον χώρο. Δεκαεπτά άνθρωποι σκοτώθηκαν, ενώ άλλοι 15 τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν για ιατρική περίθαλψη. Οι πρώτες αστυνομικές πληροφορίες αναφέρουν ότι οι ένοπλοι είχαν τουφέκια τύπου AK-47 και πιστόλια.

Δεύτερη επίθεση κοντά στο Κέιπ Τάουν

Λίγες ώρες αργότερα, περίπου στη 01:00 της Κυριακής, καταγράφηκε νέα επίθεση στη Λιουάντλε, κοντά στο Κέιπ Τάουν. Εκεί, σύμφωνα με την αστυνομία, δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν ένοπλοι πυροβόλησαν σε κατάστημα. Άλλοι 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Οι δύο τόποι των επιθέσεων απέχουν πολύ μεταξύ τους και, μέχρι στιγμής, οι Αρχές δεν έχουν ανακοινώσει ότι τα περιστατικά συνδέονται. 

Η διευκρίνιση για τον δεύτερο χώρο έχει σημασία: οι διαθέσιμες πληροφορίες της αστυνομίας τον περιγράφουν ως κατάστημα στη Λιουάντλε, ενώ η επίθεση στη Γουεντέλα έγινε σε μπαρ. Δεν προκύπτει, επομένως, από τα έως τώρα επιβεβαιωμένα στοιχεία ότι οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν σε δύο μπαρ.

Ανθρωποκυνηγητό για τους ενόπλους

Η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό περισσότερων από ενός υπόπτων σε καθεμία από τις δύο υποθέσεις. Κατά την τελευταία διαθέσιμη ενημέρωση, δεν είχαν ανακοινωθεί συλλήψεις. Οι ερευνητές καλούνται να εξακριβώσουν ποιοι συμμετείχαν στις επιθέσεις, πώς διέφυγαν και αν υπήρχαν συγκεκριμένοι στόχοι ή αν τα πυρά στράφηκαν αδιακρίτως εναντίον όσων βρίσκονταν στους χώρους.

Οι δύο επιθέσεις σημειώθηκαν λίγες ημέρες μετά από άλλο πολύνεκρο περιστατικό κοντά στο Ντέρμπαν, όπου έντεκα άνθρωποι σκοτώθηκαν από πυροβολισμούς σε σπίτι. Πρόκειται για χωριστή υπόθεση και δεν έχει ανακοινωθεί κάποια σύνδεσή της με τα περιστατικά της Γουεντέλα και της Λιουάντλε.

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