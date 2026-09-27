Δύο ξεχωριστές ένοπλες επιθέσεις, με διαφορά λίγων ωρών και σε διαφορετικές περιοχές της Νότιας Αφρικής, άφησαν πίσω τους τουλάχιστον 27 νεκρούς.

Οι τραυματίες ανέρχονται σε 26, σύμφωνα με τους μέχρι στιγμής απολογισμούς: 15 στην πρώτη επίθεση και 11 στη δεύτερη. Η αστυνομία αναζητά τους ενόπλους, ενώ τα κίνητρά τους δεν έχουν γίνει γνωστά.

Η πρώτη επίθεση σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου 26 Σεπτεμβρίου σε μπαρ στην περιοχή Γουεντέλα, νοτιοδυτικά του Γιοχάνεσμπουργκ.

Σύμφωνα με τη νοτιοαφρικανική αστυνομία, οι δράστες άνοιξαν πυρ εναντίον ανθρώπων που βρίσκονταν στον χώρο. Δεκαεπτά άνθρωποι σκοτώθηκαν, ενώ άλλοι 15 τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν για ιατρική περίθαλψη. Οι πρώτες αστυνομικές πληροφορίες αναφέρουν ότι οι ένοπλοι είχαν τουφέκια τύπου AK-47 και πιστόλια.

#sapsWC [SVC-LED TEAM ESTABLISHED TO PROBE AFTER 10 KILLED AND 11 INJURED IN LWANDLE SHOOTING INCIDENT] Western Cape Provincial Commissioner, Lt General Sizakhele Dyantyi has established a multi-disciplinary team led by serious violent crime detectives to investigate after 10 people were shot and killed in Lwandle in the early hours of Sunday morning. Official police reports indicate that gunmen entered an entertainment place that also sells braaied meat (shisanyama) at approximately 01:46 and shot at patrons. As a consequence, five individuals died on the scene while five others succumbed to injuries sustained after being transported to medical facilities. Eleven others are receiving medical treatment for injuries sustained. Lwandle police have opened murder and attempted murder cases. Detectives are hard at work in search of the perpetrators of the shooting incident with no arrests effected yet. The identities of the deceased persons will be released once their next of kin are informed. SAPS management has increased deployments to the area while the search for the gunmen continues. Anyone with information that could assist in expediting the police investigation is urged to contact the SAPS #CrimeStop on 08600 10111 or utilise the #MySAPSApp. All information received will be handled in strict confidence. ML https://t.co/8n4tEXuRsd — SA Police Service 🇿🇦 (@SAPoliceService) September 27, 2026

Δεύτερη επίθεση κοντά στο Κέιπ Τάουν

Λίγες ώρες αργότερα, περίπου στη 01:00 της Κυριακής, καταγράφηκε νέα επίθεση στη Λιουάντλε, κοντά στο Κέιπ Τάουν. Εκεί, σύμφωνα με την αστυνομία, δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν ένοπλοι πυροβόλησαν σε κατάστημα. Άλλοι 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Οι δύο τόποι των επιθέσεων απέχουν πολύ μεταξύ τους και, μέχρι στιγμής, οι Αρχές δεν έχουν ανακοινώσει ότι τα περιστατικά συνδέονται.

Η διευκρίνιση για τον δεύτερο χώρο έχει σημασία: οι διαθέσιμες πληροφορίες της αστυνομίας τον περιγράφουν ως κατάστημα στη Λιουάντλε, ενώ η επίθεση στη Γουεντέλα έγινε σε μπαρ. Δεν προκύπτει, επομένως, από τα έως τώρα επιβεβαιωμένα στοιχεία ότι οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν σε δύο μπαρ.

Ανθρωποκυνηγητό για τους ενόπλους

Η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό περισσότερων από ενός υπόπτων σε καθεμία από τις δύο υποθέσεις. Κατά την τελευταία διαθέσιμη ενημέρωση, δεν είχαν ανακοινωθεί συλλήψεις. Οι ερευνητές καλούνται να εξακριβώσουν ποιοι συμμετείχαν στις επιθέσεις, πώς διέφυγαν και αν υπήρχαν συγκεκριμένοι στόχοι ή αν τα πυρά στράφηκαν αδιακρίτως εναντίον όσων βρίσκονταν στους χώρους.

Οι δύο επιθέσεις σημειώθηκαν λίγες ημέρες μετά από άλλο πολύνεκρο περιστατικό κοντά στο Ντέρμπαν, όπου έντεκα άνθρωποι σκοτώθηκαν από πυροβολισμούς σε σπίτι. Πρόκειται για χωριστή υπόθεση και δεν έχει ανακοινωθεί κάποια σύνδεσή της με τα περιστατικά της Γουεντέλα και της Λιουάντλε.