Έκρηξη στην Πλάκα: Στο επίκεντρο η διαρροή αερίου και ο δεύτερος όροφος

Έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην οδό Λυσικράτους

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Πηγή: Φωτογραφίες: Eurokinissi

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Η έρευνα για τη φονική έκρηξη στην Πλάκα στρέφεται πλέον στα αίτια που προκάλεσαν την κατάρρευση του κτηρίου στην οδό Λυσικράτους.

Έκρηξη Πλάκα: Αυτά είναι τα πρόσωπα της τραγωδίας - Ανάμεσα τους μια έγκυος

Έξι άνθρωποι ανασύρθηκαν νεκροί από τα συντρίμμια, μετά την έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το δυστύχημα δεν έχουν ακόμη εξακριβωθεί.

Έκρηξη στην Πλάκα: Στο επίκεντρο η διαρροή αερίου και ο δεύτερος όροφος

Έκρηξη στην Πλάκα: Στο επίκεντρο η διαρροή αερίου και ο δεύτερος όροφος

Έκρηξη στην Πλάκα: Στο επίκεντρο η διαρροή αερίου και ο δεύτερος όροφος

Έκρηξη στην Πλάκα: Στο επίκεντρο η διαρροή αερίου και ο δεύτερος όροφος

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι έως τώρα ενδείξεις έχουν στρέψει την προσοχή των ερευνητών στο διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου, όπου διέμενε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι.

Η διαρροή φυσικού αερίου εξετάζεται ως το επικρατέστερο σενάριο, χωρίς να έχει ανακοινωθεί οριστικό πόρισμα για την προέλευση του αερίου ή για το τι προκάλεσε την ανάφλεξη. 

Τα ερωτήματα που πρέπει να απαντήσει η έρευνα

Το έργο της διερεύνησης έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού. Όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική, κλιμάκιο δέκα εξειδικευμένων στελεχών καταγράφει τον χώρο και συλλέγει στοιχεία, ώστε να προσδιοριστεί η αλληλουχία της έκρηξης, της φωτιάς και της κατάρρευσης. Οι έρευνες γίνονται υπό τις οδηγίες της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής.

Κρίσιμο είναι να διαπιστωθεί αν πράγματι υπήρξε διαρροή, από ποιο σημείο ξεκίνησε και πώς το αέριο συγκεντρώθηκε στον χώρο. Ακόμη και αν επιβεβαιωθεί ότι η έκρηξη συνδέεται με φυσικό αέριο, θα πρέπει να εντοπιστεί χωριστά η αιτία της διαρροής και η πηγή που προκάλεσε την ανάφλεξη. Τα συμπεράσματα αυτά εξαρτώνται από την εξέταση των ευρημάτων και δεν μπορούν, προς το παρόν, να θεωρηθούν δεδομένα.

Μετά το συμβάν μετέβησαν στη Λυσικράτους και συνεργεία της Enaon EDA, της εταιρείας διαχείρισης του δικτύου διανομής φυσικού αερίου, για ελέγχους σε συνεργασία με τις Αρχές. Η Πυροσβεστική διευκρίνισε ότι, παρότι έγινε αναφορά για οσμή αερίου στον τόπο της έκρηξης, δεν της είχε γνωστοποιηθεί σχετική καταγγελία πριν από το δυστύχημα.

Έλεγχοι στα γειτονικά κτήρια τη Δευτέρα

Η περιοχή γύρω από το κτήριο παραμένει αποκλεισμένη, καθώς η έκρηξη προκάλεσε ζημιές και σε παρακείμενα ακίνητα. Ο Δήμος Αθηναίων έχει διαθέσει προσωπικό και μηχανήματα για την υποστήριξη της επιχείρησης, ενώ κλιμάκιο της Πολεοδομίας έχει ήδη πραγματοποιήσει έναν πρώτο έλεγχο.

Για τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου αναμένονται πιο αναλυτικές αυτοψίες, προκειμένου να εκτιμηθούν οι ζημιές και η κατάσταση των γειτονικών κτηρίων.

Τα αποτελέσματα των τεχνικών και ιατροδικαστικών εξετάσεων αναμένεται να συμπληρώσουν την εικόνα για την τραγωδία. Μέχρι τότε, το σενάριο της διαρροής παραμένει υπό διερεύνηση και η ακριβής αιτία της έκρηξης ανοιχτό ερώτημα.

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